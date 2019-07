Guía de compra de discos duros para Xbox: recomendaciones y 7 modelos compatibles

Aunque los videojuegos cada vez ocupan más espacio, la capacidad de las Xbox One es limitada. Títulos como 'Halo 5' ya superan los 100GB y eso sin tener en cuenta actualizaciones o los juegos Mejorados para Xbox One X - también conocidos como Xbox One X Enhanced —, que ofrecen más resolución, mayor velocidad de fotogramas o texturas mejoradas para la consola más potente de Microsoft. En este sentido, si le sacas partido a tu consola y disfrutas de los últimos títulos de forma intensiva, es cuestión de tiempo que se te quede corta y necesites un disco duro externo para Xbox.

Una ventaja de la consola de Microsoft que te permitirá no solo disponer de más espacio, sino también un cargado más rápido gracias a que el puerto USB 3.0 alcanza velocidades más altas que la conexión SATA II del disco duro interno. Ahora bien, ¿qué disco duro externo comprar para Xbox?

Sobre el espacio de almacenamiento de Xbox One

Las consolas de Microsoft ofrecen opciones de almacenamiento que van desde los 500GB hasta 1TB, el techo de capacidad que encontramos como versión única en la Xbox One X como en la Xbox One S de 1TB. Has de tener en cuenta un par de consideraciones.

La primera es que independientemente de que compres el juego en formato físico o en digital, siempre tendrás que instalarlo en la consola.

Además, el disco duro interno de la Xbox no puede ser sustituido sin perder la garantía. ¿Por qué te decimos esto? Porque a no ser que juegues a títulos antiguos o la uses poco, es altamente recomendable apostar por la versión de 1TB de capacidad.

Microsoft Xbox One S - Consola de 1 TB, Degradado Morado + 1 Mando Morado, 1 Mes de: Xbox Live Gold (Digital) + Game Pass (Digital) + Fortnite Con Skin Dark Vexter + 2000 V-Bucks Hoy en Amazon por 261,00€

Lo bueno es que las Xbox One de Microsoft son compatibles con discos duros externos, permitiéndonos aumentar su espacio de almacenamiento tanto para juegos como para otros contenidos. En el mercado encontramos una amplia variedad de marcas, capacidades y diseño. Eso sí, elijas el que elijas, ha de ser compatible con las Xbox One. ¿Cómo saberlo?

Qué discos duros externos son compatibles para Xbox

El soporte de Microsoft explica claramente cuáles son las condiciones para que un disco duro externo permita guardar juegos y apps para Xbox:

Ha de tener una capacidad de 256GB o superior .

Ha de disponer de un puerto USB 3.0 , lo que posibilita una transmisión de datos entre la Xbox One y el disco duro externo más rapida que con un USB 2.0

Ha de tener una partición NFTS. Lo habitual es que los discos duros externos vengan preformateados de fábrica con una partición específica para Windows que garantizan su compatibilidad. En caso de reciclar un disco duro, sería necesario formatearlo para lograr la partición adecuada para la Xbox. No hace falta un ordenador, ya que también puede hacerse con la propia consola.

Estos son los requisitos de compatibilidad de discos duros externos con la consola de Microsoft. En caso de que no los cumpliera, Xbox One lo tratará como si fuera un dispositivo de almacenamiento multimedia.

Si vamos a comprar un disco duro externo específicamente para Xbox, descubriremos que los requisitos de compatibilidad no son demasiado exigentes, habida cuenta de que cada vez encontramos soluciones de almacenamiento de más capacidad y que el USB 3.0 y posteriores ya está plenamente asentado. Ahora bien, ¿qué características se ajustan mejor a las necesidades de cada jugador?

¿Cuánta capacidad necesito?

El primer factor a valorar está relacionado con el espacio que necesitamos. Ya sabemos que el punto de partida son los 256GB y el límite superior lo marca la propia consola en 16TB. Cuanto más espacio, mejor, pero la inversión también será más alta.

Comenzábamos el artículo hablando de los más de 100GB de 'Halo 5', lo que nos hace pensar que los 256GB son una capacidad corta, especialmente si tenemos en cuenta que si vamos a invertir, la diferencia de precio entre capacidades hace que merezca la pena apostar por un disco duro con una capacidad mayor. Si además contamos con una Xbox One X y un televisor 4K, lo que nos abre las puertas a poder disfrutar de contenido en 4K, más razón todavía.

En la práctica, un punto de partida que ofrece una buena relación entre funcionalidad y coste estaría en 1TB.

¿Con alimentación o sin ella?

Hablábamos de los discos duros de un tera de almacenamiento como modelo con una relación calidad precio muy interesante. Podemos seguir subiendo, pero si superamos los 2TB de capacidad, es muy probable que la mayoría de modelos cuenten con alimentación por separado.

Un disco duro con alimentación con su respectivo adaptador de corriente será más rápido, pero obviamente requeriremos un enchufe y la portabilidad será algo menor. ¿Lo queremos para dejarlo en la mesa, al lado de la consola, o la idea es trasladarlo?

RPM o revoluciones por minuto

Seguimos repasando en las características de los discos duros externos con el concepto RPM o revoluciones por minuto, que hace referencia a las vueltas que da el disco en 60 segundos. Cuanto más alto sea este número, más rápida será la instalación, carga y guardado de juegos.

De forma práctica, los discos duros de 7.200 rpm son más rápidos que los de 5.400 rpm y a su vez, las unidades de estado sólido o SSD son todavía más rápidas. Pero también las SSD son también las más caras, con precios muy altos si buscamos gran capacidad.

Hemos de tener en cuenta que todos los modelos de Xbox One integran un disco duro interno de 5.400 rpm, pero el factor limitante es la interfaz SATA de la consola. A no ser que dispongas de una Xbox One X - con SATA III -, para el resto de modelos será suficiente con un disco duro de 5.400 rpm ya que rara vez se alcanza su potencial máximo.

Discos duros externos para Xbox One

Todos los modelos listados a continuación cumplen con los requisitos suministrados por Microsoft, si bien hemos optado por ofrecer diversidad en función del tipo de usuario.

Maxtor de 1TB TE GUSTARÁ Uno de los modelos más baratos del mercado en formato de HDD de 1TB de capacidad (hay más opciones), es compacto, resistente a arañazos e incluye cable USB 3.0 NO TE GUSTARÁ Velocidad de giro a 5.400 rpm PRECIO 43,02 euros

WD Elements 1TB TE GUSTARÁ Un modelo asequible de una de las marcas de referencia del mercado, con buena relación calidad precio, con USB 3.0 y solo 130 gramos de peso NO TE GUSTARÁ Velocidad de giro a 5.400 rpm y superficie algo resbaladiza PRECIO 52,78 euros

Toshiba Canvio Basics 2TB TE GUSTARÁ Si lo que buscas es bastante espacio de almacenamiento sin invertir demasiado, este disco ofrece 2TB, es bastante compacto, no requiere alimentación adicional y su puerto es un USB 3.0 NO TE GUSTARÁ Velocidad de giro a 5.400 rpm y su superficie mate puede resultar algo resbaladiza PRECIO 66,30 euros

WD 3TB My book TE GUSTARÁ Si tu idea es dejarlo de pie al lado de la Xbox, esta solución ofrece una buena relación entre prestaciones y coste y está disponible desde los 3TB hasta los 20 TB (recuerda que el tope de Xbox son 16GB). Tiene USB 3.0, gira a 7.200 rpm y alimentación externa NO TE GUSTARÁ Es pesado y no es lo más compacto. PRECIO 104,18 euros

Seagate Game Drive Edición GamePass TE GUSTARÁ Un disco para los más jugones y fans de la consola de Microsoft que además buscan un modelo ligero y compacto para poderlo trasladar. Es el disco externo "oficial" de Xbox, lo que garantiza una compatibilidad total y un diseño original muy atractivo con el logo de Xbox. Tiene 4GB de capacidad (lo podemos encontrar en formatos desde 1 a 8 TB) e incluye Xbox Game Pass gratis durante 2 meses. NO TE GUSTARÁ Su velocidad de rotación es de 5.400 rpm y no dispone de alimentación adicional, por lo que no es el modelo más rápido PRECIO 119,90 euros

SSD SanDisk Extreme 1TB TE GUSTARÁ Disponible desde 250GB hasta los 2TB, esta unidad SSD destaca por su rápida velocidad de transferencia de datos, portabilidad y ligereza y un diseño muy cómodo y resistente para llevar de un lado a otro. NO TE GUSTARÁ Su precio es elevado PRECIO 176,82 euros

Seagate STGG8000400 8TB TE GUSTARÁ Otro modelo oficial de Microsoft, pero esta vez en versión escritorio y con alimentación externa. Un dispositivo con 8TB de capacidad (versiones disponibles de 2 a 8TB) y el atractivo diseño de Xbox para almacenar unos 200 videojuegos. Viene con 2 puertos USB 3.0 NO TE GUSTARÁ Supera el kilogramo de peso PRECIO 203,64 euros

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.