TODOS los dispositivos a los que puedes conectar un mando de Nintendo Switch

Una de las ventajas de tener mandos inalámbricos de una consola es que muchas veces podemos conectarlos a otros dispositivos, con esto se pueden aprovechar para tener acceso a otros juegos en otras plataformas y así expandir su alcance y posibilidades.

Hoy revisaremos el caso de los mandos de la Nintendo Switch, conocidos como Joy-Con, que debido a su conexión Bluetooth pueden ser usados en otras plataformas, aunque no en tantas como podríamos imaginar como sucede con los mandos de PS4 y Xbox One.

Como los Joy-Con son unos mandos un poco fuera de lo común, a día de hoy son pocas las plataformas que son compatibles con ellos. De hecho, en algunos casos la experiencia de uso dista mucho de ser satisfactoria, pero poco a poco se han ido lanzando actualizaciones de firmware que han mejorado esto, aunque aún no es perfecta.

A día de hoy, los Joy-Con son compatibles con PC Windows, macOS y Android, nada más. Hay indicios que de que se añadirá el soporte para Chrome para hacerlos compatibles con Stadia, pero aún no hay confirmación oficial. Por otro lado, hasta el momento no son compatibles con sistemas operativos derivados de iOS, como tvOS o iPadOS, por lo que no se podrán usar en iPhone, iPad o Apple TV.

También cabe mencionar que en un inicio los Joy-Con eran compatibles con Steam Link, pero el último firmware retiró este soporte y al menos de forma oficial ya no son compatibles.

Con esto en mente, ahora veamos cómo es el proceso para conectar los Joy-Con a otras plataformas, lo que nos permitirá usarlos en otros dispositivos. Cabe mencionar que este método también funciona con el Pro Controller, que de hecho es una mejor opción para jugar en otras plataformas.

Conectar un mando de Nintendo Switch a un PC con Windows

Los Joy-Con funcionan en Windows tanto en su versión 7, 8 y 10 sin problemas, sólo se necesitará una aplicación para mapear los botones, pero la conexión es inmediata y funciona a la perfección con el siguiente procedimiento:

Separamos los Joy-Con de la Switch y de ser posible eliminamos la sincronización para evitar interferencias. Pulsamos durante unos segundos el botón de sincronización ubicado en la parte superior junto a los LEDs. En la configuración de Bluetooth en Windows buscamos el Joy-Con y enlazamos. El PC tiene que estar en modo visible para que el mando también lo detecte y se pueda enlazar. Descargamos JoyToKey para mapear los botones y listo.

Cabe mencionar que sólo podremos usar los mandos de forma individual y no como pareja, ya que Windows los detectará como mandos individuales. Por otro lado, si queremos volverlos a usar en una Switch tendremos que sincronizarlos nuevamente.

Conectar un mando de Nintendo Switch a macOS

Al igual que con Windows, el proceso es sumamente sencillo y el sistema reconoce y enlaza los mandos vía Bluetooth de forma inmediata y sin problemas. El proceso es el siguiente:

Separamos los Joy-Con de la Switch y de ser posible eliminamos la sincronización para evitar interferencias. Pulsamos durante unos segundos el botón de sincronización ubicado en la parte superior junto a los LEDs. En la configuración de Bluetooth en macOS buscamos el Joy-Con y enlazamos. El Mac tiene que tener el Bluetooth en modo visible para que el mando también lo detecte y se pueda enlazar. Descargamos Enjoy2 para mapear los botones y listo.

De igual forma, sólo podremos usar los Joy-Con de forma individual y si deseamos volver a usar los Joy-Con en la Switch tendremos que sincronizarlos de nueva cuenta.

Conectar un mando de Nintendo Switch a Android

En el caso de Android, el tener una buena experiencia dependerá de la versión que tengamos del operativo, entre más nuevo mejor, el tipo de móvil y la versión de Bluetooth, también entre más nuevo mejor. Ya que en ciertos escenarios experimentaremos problemas de latencia y hasta desconexiones. También cabe mencionar que existen métodos no oficiales, donde se requiere Root o un adaptador Bluetooth adicional, para poder usar la pareja de Joy-Con en los juegos.

Otro punto que hay que destacar es que la mayoría de los juegos de la Play Store incluyen una opción para mapear los botones, por lo que a veces no será necesario descargar una aplicación que haga esta tarea como en las otras plataformas. Sin embargo, sí podemos mapear los botones para sean siempre los mismo, y aquí sólo necesitaremos descargar una de las cientos de aplicaciones que hay en la Play Store y listo.

Separamos los Joy-Con de la Switch y de ser posible eliminamos la sincronización para evitar interferencias. Pulsamos durante unos segundos el botón de sincronización ubicado en la parte superior junto a los LEDs. Entramos a los ajustes de Bluetooth desde el móvil pata hacerlo visible (en caso de que no esté) y en la lista de dispositivos disponibles buscamos el Joy-Con. Seleccionamos el Joy-Con y listo

Por último, este método funciona tanto en smartphones Android como en tablets y hasta en dispositivos con Android TV, aunque de nueva cuenta esto dependerá del fabricante y la versión de Bluetooth.