Los mejores mandos para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One: la opinión de los editores de Xataka más jugones

El mercado de las consolas se lo reparten esencialmente tres firmas: Nintendo y su Switch, Sony con sus PlayStation 4 y finalmente Microsoft con Xbox One. Cada una tiene sus puntos fuertes y debilidades: catálogo de juegos, formato, accesorios... y el mando desde el que jugar. ¿Cuál es el mejor mando para disfrutar de ellas? ¿Hay algún mando por encima del resto?

Hemos consultado con los editores más jugones de Xataka y Webedia para que se mojen y nos cuenten sus impresiones con los mandos de las consolas de Sony, Microsoft y Nintendo, bien sean los oficiales o de otros fabricantes. Mientras que algunos cuentan con una amplia experiencia en las tres plataformas, otros han centrado su experiencia gaming a alguna en concreto.

Javier Lacort

En los últimos años, Javier Lacort ha poseído Xbox One S, PlayStation 4 y Nintendo Switch y, tras mucho tiempo usándolas, tiene claro cuál es su mando favorito de todos los que ha probado:

"He tenido todas las consolas de esta generación, y con ellas, sus mandos. El DualShock 4 no está mal, aunque no me entusiasma. El de la One me parece mucho mejor, entre otras cosas por tener algo que ya me parece básico: el stick analógico a la izquierda, y la cruceta más hacia el centro. Y por supuesto, por ergonomía. Tiene el defecto de que usa pilas en lugar de una batería recargable, pero casi que lo prefiero si la batería dura tan poco como la del DualShock 4. Sin embargo, mi favorito, con diferencia, es el Pro Controller de la Nintendo Switch (58,99 euros). Ya no tengo la Switch desde que me pasé el Odyssey, y lo que más echo de menos es el mando."

Mando Pro Controller para Nintendo Switch

¿Las razones para elegir el Pro Controller como el mejor? "Su agarre, su respuesta, los sticks analógicos, el diseño, la conectividad USB-C, la duración de su batería… Creo que la única pega que tiene es que los ZR y ZL (equivalentes a los R2 y L2 del DualShock 4) son botones, no gatillos."

Si bien esta preferencia de botones en detrimento de gatillos encuentra su respuesta en el catálogo de juegos de la consola de Nintendo: "El que busca un gran simulador de conducción (que es donde mejor partido se saca a los gatillos), difícilmente los jugará en Switch, así que no me parece un gran problema. "

Nintendo Switch - Mando Pro Controller, Con Cable USB Hoy en Amazon por 58,99€

Juan Garro

Juan Garro es un periodista gamer que trabaja como editor en Xataka eSports. Garro nos cuenta que su evolución como gamer ha conllevado un cambio en sus preferencias:

"Como usuario de videojuegos empecé con una Playstation bajo el brazo, aquella fue mi primera consola y Sony se ha destacado por mantener una línea más o menos similar en sus manos desde que sacó el primer Dualshock. Durante mucho tiempo, lo consideré el mejor mando de todos, a pesar de que había probado otros periféricos de Nintendo y Microsoft." "Sin embargo, actualmente, como principal jugador de PC, el mando de Xbox One se adapta perfectamente y sin ningún problema a los ordenadores que cuentan con Windows 10, gracias a la iniciativa de Microsoft de unir consola y PC dentro del mismo ecosistema."

Otro punto más en favor del mando de Microsoft es que "alguien con las manos grandes quizás pueda adaptarse mejor a un mando de Xbox One ya que su tamaño en bastante mayor que el DualShock de PS4."

Considera los mandos de la Switch como los menos cómodos: "Quizás por eso lanzaron una versión 'Pro' del mismo similar al de Wii U y manteniendo un corte a medio camino entre los dos grandes: Sony y Microsoft."

Pero no hay un mando perfecto: "El mando de PS4 tiene una batería recargable que no dura demasiado, el periférico de Xbox One funciona con pilas — algo bastante arcaico, en la actualidad — aunque la duración de la batería es bastante más notable."

Lo resume en una cuestión de gustos y cultura:

"No hay un claro ganador y un perdedor. En España hay mucha más cultura Playstation, por lo que Xbox siempre ha tenido un mercado más pequeño. Ambas opciones son, para mí, grandes elecciones, también el de Nintendo Switch en su versión 'Pro'."

Más allá de los mandos oficiales, Garro nos explica que el mando en PS4 hay "una colaboración con Razer y en Xbox One tienen una línea 'premium' con mandos muy personalizables. Para mí no supone un salto cualitativo, puede que tampoco lo pretenda, ya que no añade características muy diferenciadoras con respecto al DualShock normal."

Mando Elite para Xbox One y PC

En cuanto a otros mandos para Xbox One, destaca el Elite (149,90 euros):

"Está destinado a aquellos jugadores que buscan poder personalizar su periférico a su gusto, pero tiene un precio muy alto. Lo cierto es que yo abogo por las configuraciones estándar, aunque creo que la entrada de otras marcas o mandos propios ajenos al original de la consola es una buena noticia: cuantas más posibilidades tenga el jugador mejor. Siempre."

Mando inalámbrico Elite negro para Xbox One y PC PVP en El Corte Inglés 149,90€

Juan García

Juan García más de seis años al cargo de la gestión de contenidos de IGN España como jefe de redacción del medio especializado en videojuegos y videoconsolas perteneciente a Webedia. Por trabajo y placer, Juan está habituado a probar accesorios para las diferentes consolas, por lo que nos ofrece alternativas para Xbox One, Switch y PS4.

Para Xbox One, García tiene unas altas expectativas depositadas en el Elite Series 2 (179,90 euros), que saldrá al mercado el 4 de noviembre de este año para actualizar el modelo Elite:

"Es sólido, configurable a través de imanes de forma física y de forma virtual a través de la propia consola. Además, puedes usarlo con tu PC con un cable USB. Resistente, fiable y adaptable a las necesidades de todo jugón, con la ergonomía perfecta que caracteriza a los mandos de Xbox."

Concluye que a nivel de usuario, el mando de Xbox One es su elección: "Los mandos de Xbox han sido seña de calidad y ergonomía desde tiempos de Xbox 360. No solo es cómodo y resistente, sino que además se adapta a la perfección a cualquier situación que vivas en tus videojuegos favoritos (y se puede usar con un PC)."

Considera que para Nintendo Switch la oferta es más reducida: "Para mí el mando Pro oficial de Nintendo es el mejor en cuanto a calidad. Nintendo siempre hace buenos mandos, y este no es una excepción, cubriendo a la perfección todos los aspectos que los Joy-Con no cubren (por ejemplo con su cruceta clásica, que es simplemente ideal), y siendo perfectos para todo tipo de juegos."

Nacon Revolution Unlimited Pro para PS4

En cuanto al mejor mando según su experiencia para PS4:

"La segunda versión del Nacon Revolution Unlimited Pro (150 euros) llega para solucionar todos los problemas de su primera versión y, de paso convertirse en el mejor mando de PS4, con un precio algo más elevado, eso sí.Su mejor característica es que es completamente configurable, desde el peso del mando, a las funciones de los botones o la longitud de los sticks analógicos."

NACON REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER OFFICIAL PS4 Hoy en Amazon por 150,00€

Frankie MB

Frankie MB es editor de VidaExtra y un auténtico apasionado de los videojuegos. En su haber, las consolas de Sony, Microsoft y Nintendo y una dilatada experiencia probando videjuegos y accesorios. Por este motivo, Frankie nos ofrece alternativas para cada plataforma.

"Para jugar en Nintendo Switch desde el modo sobremesa solo tengo palabras de elogio para el Mando Pro de Nintendo. Su diseño alcanza la excelencia en ergonomía y su vibración se mide en calidad con la de los Joy Cons, con el extra añadido de que es posible escanear figuras Amiibo desde los sticks. Por cierto, esta vez la Gran N ha acertado de pleno haciéndolos asimétricos.

Asimismo, nos da un consejo si estamos valorando dar el salto al mando Pro de Nintendo: "Pese a que las ediciones temáticas del mando suelen encontrarse unos 20 euros por encima, a la hora de jugar no hay cambios."

En cuanto a las Xbox One, Frankie nos detalla que se queda sin lugar a dudas con el Elite Controller de la propia Microsoft:

"No solo son los mejores para jugar en PC, ya que la mayoría de juegos se diseñan con los mandos de Xbox en mente, sino que ofrecen un sistema de control personalizable que hace disfrutar más y mejor de cada juego."

Y otra recomendación en caso de que tengamos en mente hacernos con este mando a un precio más asequible: "No es un mando barato. Por lo que si no te corre prisa por estrenarlo, el próximo 4 de noviembre se estrena el nuevo modelo con hasta 30 mejoras frente al original", por lo que es de esperar que el anterior baje de precio."

Terminamos el repaso de Frankie a los mejores mandos con las PS4 de Sony:

"Mi mejor experiencia la tuve con el Razer Raiju Ultimate (216,14 euros). Un acabado de alta calidad, una sensación al tacto inmejorable gracias a sus botones mecanizados y la posibilidad de personalizarlo a través de componentes y mediante software (como el de Microsoft)."

Razer Raiju Ultimate para Xbox

En conclusión, Frankie nos explica que este mando :"Ofrece en conjunto una bestia perfecta para jugar en competitivo y disfrutar al máximo los single-player con el correspondiente contra de tratarse de un mando Premium y el precio que esto supone"

Razer Raiju Ultimate 2019 - Controlador de juego PS4/PC inalámbrico y con cable con botones de acción mecha-tactile, componentes intercambiables, panel de control rápido e iluminación chroma RGB Hoy en Amazon por 216,14€

José Ángel Mateo

José Ángel Mateo es editor en Xataka Esports y los videojuegos y los eSports son su pasión. Mateo comienza fuerte destacando su mando favorito:

"El de Xbox es el mejor mando por encima del resto sin lugar a dudas. Es el más personalizable, permitiendo estilos de juego que se adaptan a muchos géneros. Quizás es el periférico que mejor resultado da antes de entrar en volantes y pedales en juegos de conducción o ratón y teclado en shooters."

En este sentido, tiene claro que el mando por defecto de la consola de Microsoft proporciona una experiencia altamente satisfactoria para el usuario medio: "No sólo puedes ponerle los colores que quieras, si no que es posible regular el recorrido de los gatillos para que tengan mucho en juegos de coches o poco en los de disparos. Los joysticks se pueden intercambiar y dispone de palancas traseras fundamentales para cambiar de marchas o para dominar en juegos de disparos como si de un scuf se tratase."

Para Switch considera que "no hay mucha vuelta de hoja, si quieres algo más "pro" que los Joycons, te toca comprar el Pro Controller oficial de Nintendo. Ofrece una sensación de juego tradicional en la híbrida de Nintendo. Bonus track: Si eres de Smash Bros, quizás quieras el Gamecube Controller (45,65 euros) para emular la experiencia de Melee."

Mando Gamecube para Nintendo Switch

En cuanto a mandos para PS4, se abre un amplio abanico de opciones: "El oficial no está mal, pero hay varios como el Pro Controller 2 de Nacon o el Razer Raiju que se ajustan a un juego más exigente y competitivo. Quizás si obviamos el tema precio, el de Razer es superior a causa de sus botones mecánicos y gatillos regulables."

Mando Inalámbrico GameCube, Color Negro (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 45,65€

Samuel Oliver

Samuel Oliver trabaja en Xataka Vídeo y en Xataka eSports. Oliver nos cuenta su experiencia con los diferentes mandos que ha tenido la oportunidad de probar:

"Me gusta la experiencia de los Gamecube para jugar a Super Smash Bros Ultimate, van genial. Sin embargo, opté por un modelo más asequible de Hori que ofrece una experiencia muy muy similar." "Eso sí, que vaya por USB y no por conector el de Gamecube es una desventaja sobre todo si tienes el adaptador de mandos de Gamecube, ya que te ocupa 2 usb de la consola y la Switch solo tiene 4."

Mando para Nintendo Switch Hori - Battle Pad Zelda

En cuanto a su experiencia con Xbox y PS4, destaca el mando oficial de Microsoft por encima del de Sony, si bien existen alternativas que consiguen emular la experiencia: "El Nacon ofrece para PS4 un diseño más cercano al de Xbox. Además, podemos configurar distintos perfiles de juego e incluye dos palancas extras en la parte trasera que dan más opciones a la hora de jugar."

Pero tiene defectos: " Me parece menos ergonómico que el oficial de PS4 y sin duda se queda muy atrás de un mando de Xbox One. Los joystick se sienten como muy finos y frágiles y la cruceta, para juegos de lucha por ejemplo, resulta impreciso."

Hori - Battle Pad Zelda (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 24,95€

Mario Merinowski

Mario Merinowski trabaja delante y detrás de las cámaras para Xataka Vídeo. Jugador empedernido, estas son sus elecciones para jugar:

"De los que he probado para PS4, el mejor mando es el original. Del Nacon que dicen que es muy bueno pero no me gustó la ergonomía. El mando original me parece la mejor ergonomía y en temas de latencia casi no se nota. Los Xcontrollers no los he probado, pero me parece que son exactamente iguales que el original, solo que más caros."

Para Switch tuvo que dar varias vueltas hasta encontrar su mando ideal: "Aunque trae ya su propio grip, es muy básico y poco funcional, si bien cumple con su misión (sujetar los joy-con). Probé el mando Pro original inalámbrico, pero notaba mucha latencia, así que lo devolví y me compré el mismo pero con cable. Con ese sí que estoy muy contento ya que me ofrece mucha facilidad para jugar a títulos triple A. Por ejemplo un Zelda con este mando es gozárselo. La ergonomía es estupenda y para mí es un must-have muy barato y accesible."

Ruben Márquez

Rubén Márquez es editor de Vidaextra y Xataka eSports, además de colaborar en Xataka. Como podemos leer en su propia descripción de su medio principal, está enganchado a los videojuegos desde que tiene uso de razón. Márquez se reconoce como conservador a la hora de elegir mandos sus mandos para jugar, con una excepción.

"Puede gustarme más uno u otro dependiendo de la consola, pero en esencia siempre me he atado a los mandos oficiales. Con Xbox One y PC, en cambio, hay un poco de giro en ese asunto. Sigo fiel al oficial, sí, pero no al más básico. Llevo con el Xbox One Elite casi desde que salió y, más por peso y comodidad que por todas las pijadas y palancas en plan Transformer, no puedo estar más contento con la decisión."

No obstante, relativiza las ventajas que aportan en relación con su precio: "El coste de este tipo de mandos es tremendo y que solo los materiales lo justifican un poco. Habiendo probado otras opciones similares que tiran más de plástico y clicks, el metal y las conexiones imantadas son más que suficientes para querer apuntar un poco más alto si buscas este tipo de mando. Con muchas ganas de ver qué tal funciona esa segunda versión que llegará en noviembre."

¿Cuál es el tuyo?

Aunque los editores más jugones de Webedia nos han contado sus experiencias y preferencias con los mandos de Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, todavía han quedado otros controladores en el tintero que podrían ser interesantes. Si consideras hay un mando que destaca por calidad o por prestaciones y precio, por favor, deja tu opinión en los comentarios.

