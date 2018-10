Tesla Software 9.0: juegos de Atari, dashcam y todas las novedades de la nueva actualización para todos los coches Tesla

Elon Musk quiere que imaginemos a los coches Tesla más allá de simples coches, ya que su idea es que se acerquen más a lo que es un gadget, un dispositivo capaz de recibir actualizaciones para mejorar sus capacidades con el paso del tiempo, algo complicado de imaginar hasta hace unos años en esta industria. Ante esto, los coches Tesla ya están recibiendo la más reciente actualización para su sistema operativo, conocida como Tesla Software Version 9.0.

Esta actualización trae las clásicas mejoras en rendimiento, pero además se añaden nuevas funciones para mejorar la conducción, cambios en la interfaz y hasta juegos de Atari, algo que ya había adelantado Musk hace un par de meses. Pero lo más atractivo es que esta actualización es gratuita y llega a (casi) todos los coches Tesla de forma automática en todo el mundo.

Cómo actualizar y modelos compatibles

1/ Software version 9.0 starts rolling out to our global fleet today — Tesla (@Tesla) 5 de octubre de 2018

La actualización está llegando en un inicio a clientes en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto del mundo la recibirá de forma paulatina en los próximos días.

Como mencionaba, Software 9.0 está llegando de forma automática a los coches Tesla, pero en caso de no haberla recibido hasta el momento, lo único que hay que hacer es conectar el vehículo a un punto WiFi y solicitar la actualización dentro de la pantalla de configuración.

Esta actualización está disponible para todos y cada uno de los Model S, Model X y Model 3 lanzados al día de hoy, lo que también está sirviendo para estandarizar y unificar la plataforma para todos los coches de consumo de Tesla. Eso sí, algunas características no estarán disponibles para todos por cuestiones de hardware.

Autopilot queda pendiente

A pesar de que una de las promesas de Software 9.0 era una mejora importante en el desempeño de Autopilot, donde incluso Musk dio las primeras pistas hace unos días, estas novedades fueron retiradas de último momento y, la compañía asegura, que estarán disponibles más adelante cuando terminen de realizar más pruebas.

V9 moving to wide release now. Holding back Autopilot drive on navigation for a few more weeks of validation. Extremely difficult to achieve a general solution for self-driving that works well everywhere. — Elon Musk (@elonmusk) 5 de octubre de 2018

Por suerte, las notas de la actualización nos dejan ver qué es lo que mejorará en Autopilot, ya que por fin veríamos la llegada de la navegación para Autopilot, una función que nos ayudaría a trazar una ruta para que el coche la siga de forma automática, con poca "o casi nula" intervención del usuario.

'Navigate on Autopilot' también habilitarías todas las cámaras del coche para sugerir cambios de carril "inteligentes", que serviría para detectar si estamos detrás de un vehículo lento y es posible rebasar para no quedar atorado. Asimismo, ahora veremos en la pantalla del tablero cuando nuestro Tesla detecte una bici o un camión, los cuales mostrará con nuevos iconos, dejando de mostrar a todos como un coche color gris. Por lo anterior, esta novedad sólo estará disponible para los coches fabricados a partir de 2017.

Esto sería una de las novedades más atractivas de cara al salto en nivel de autonomía SAE, que a día de hoy los coches Tesla están certificados bajo nivel 2, pero que la compañía asegura que gracias a su hardware serán capaces de llegar a un nivel SAE 4, claro, siempre y cuando logren poner a punto el software.

Dashcam: ahora Tesla graba todo lo que pasa frente a él

La llegada de Software 9.0 también trae la capacidad de dashcam de forma automática, lo que permitirá que el coche use su cámara frontal para grabar todo lo que sucede frente a él, que era una característica que muchos demandaban, sobre todo en países donde los servicios de transporte privado exigen llevar una cámara para grabar toda la actividad del vehículo.

Con esta función, el coche grabará clips de 10 segundos que se almacenarán de forma automática y que podrán ser consultados posteriormente. Aquí no se especifica si será posible borrarlos, transferirlos a otros dispositivos o cuánto espacio ocuparán, por lo que tendremos que estar atentos a futuras noticias.

Pero lo más importante de esta función no sólo es para el usuario, sino para la misma Tesla, ya que esto les podría resultar extremadamente útil en investigaciones en caso de futuros accidentes. Aquí hay que destacar que esta función sólo estará disponible para los coches fabricados a partir de agosto de 2017.

2/ Dashcam: record and store video from the forward-facing camera in your car pic.twitter.com/dm3cy98dVg — Tesla (@Tesla) 5 de octubre de 2018

Nuevas aplicaciones para Model 3

La llegada del Model 3 nos mostró una interfaz que no se parecía a lo que teníamos en los Model S y Model X, y de hecho, el nuevo miembro de la familia no contaba con algunas aplicaciones que sus hermanos mayores sí. Pues Software 9.0 unifica todo esto y nos muestra una misma interfaz para los tres coches, además de la llegada de las mismas aplicaciones para los tres.

Con esto, el Model 3 estrena navegador, calendario y la app de energía, mientras que los Model S y Model X se adaptan al estilo e interfaz del Model 3.

3/ New apps: there is now a web browser, calendar and an energy app for Model 3 pic.twitter.com/aFXbrYR3xI — Tesla (@Tesla) 5 de octubre de 2018

5/Updated user interface: refinements and simplifications throughout the user interface on all cars pic.twitter.com/BGicr0WYQ2 — Tesla (@Tesla) 5 de octubre de 2018

Software 9.0 también trae mejoras para la aplicación móvil de Tesla, donde ahora podremos trazar rutas y enviarlas al coche de una forma más sencilla y sin necesidad de tener que planificarlas desde el mismo vehículo. También podremos buscar actualizaciones para el sistema operativo del coche Tesla desde nuestro smartphone, y hasta controlar la música y contenido multimedia como si fuese un control remoto.

4/Mobile app: start software updates, send a destination to navigation and control media in your Tesla through the mobile app pic.twitter.com/G9ubA327xw — Tesla (@Tesla) 5 de octubre de 2018

Videojuegos de Atari como nuevo 'Huevo de Pascua'

Y como ya es habitual en las actualizaciones de Tesla, esta versión 9.0 trae consigo nuevos 'Huevos de Pacua', que en esta ocasión son videojuegos de Atari, los cuales se tendrán que desbloquear y sólo se podrán jugar cuando el coche esté aparcado.

Al ser una característica "sorpresa", hasta este momento hay poca información oficial de los juegos incluidos y la forma de desbloquearlos, aunque ya hay algunos vídeos en la web, sobre todo de 'Missile Command'. Hay que recordar que Musk había prometido que al menos 'Tempest' y 'Pole Position' estarían disponibles en esta actualización, e incluso éste último se podría jugar con el volante del coche.