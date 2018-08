Tesla añadirá juegos de Atari a la pantalla de sus coches en su próxima actualización V9.0

Los "huevos de pascua" de los coches Tesla son una de esas cosas que aportan valor agregado a sus vehículos, una forma divertida de acceder a funciones ocultas que nacen del buen humor de quienes trabajan en la compañía. De aquí ya hemos visto el 'Modo Navidad', así como el submarino y hasta la pista arcoíris, pero ahora están por llegar los juegos de Atari.

Así lo anunció el mismo Elon Musk en Twitter, mencionado que en aproximadamente cuatro semanas llegaría la actualización de software V9.0 para los Model S, Model X y Model 3, la cual, además de llegar con mejoras y nuevas funciones, incluirá algunos juegos clásicos de Atari.

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari! — Elon Musk (@elonmusk) 1 de agosto de 2018

'Tempest', 'Pole Position' y 'Missile Command' serán los primeros

Musk aseguró que para este lanzamiento esperaba incluir juegos como 'Pole Position', 'Tempest' y 'Missile Command', lo que significa que posteriormente podrían llegar más hasta tener todo un catálogo clásico directo en los coches Tesla.

De hecho, Musk adelantó que algunos juegos estarán enlazados a las propias funciones y controles del mismo coche. Por ejemplo, 'Pole Position' se podrá jugar con el volante del coche cuando éste se encuentre detenido, mientras que el resto de los juegos se controlarían a través de la pantalla táctil de los automóviles Tesla.

Hoping to include last three in this release, with pole position linked to actual car steering wheel (while stationary tbc haha) — Elon Musk (@elonmusk) 1 de agosto de 2018

Pero eso no fue todo, ya que el CEO de Tesla también envió una convocatoria para todos aquellos desarrolladores interesados en crear videojuegos para sus coches, los cuales irían más allá de los "huevos de pascua" ya que buscarían estar sincronizados con la pantalla táctil, un smartphone y el uso de los controles del coche.

If you’re into video game development, consider applying to Tesla. We want to make super fun games that integrate the center touch screen, phone & car irl. — Elon Musk (@elonmusk) 1 de agosto de 2018

En cuanto al resto de las novedades que incluirá esta versión de software 9.0, aún no hay información oficial y se espera que se publiquen todos los detalles en los próximos días. De lo poco que se sabe, es que esta actualización incluirá las nuevas "características de autoconducción completa", así como funciones de "dash-cam". Estaremos atentos ante cualquier novedad y la confirmación de todo lo que incluirá esta nueva versión de software.

That issue is better in latest Autopilot software rolling out now & fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, Autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9, we will begin to enable full self-driving features. — Elon Musk (@elonmusk) 10 de junio de 2018

Yes — Elon Musk (@elonmusk) 1 de agosto de 2018

