Tesla y su sentido del humor: un nuevo 'huevo de Pascua' transforma el Model X en una divertida máquina navideña

Una de las ventajas de los vehículos Tesla es la posibilidad de recibir actualizaciones OTA por medio de la red móvil, algo que no necesariamente necesita a intervención del usuarios ya que se hacen casi siempre durante la madrugada. Estas actualizaciones traen pequeñas mejoras y novedades que hacen que el coche tenga nuevas funciones o solucione algunos fallos.

Dentro de estas actualizaciones, Tesla suele meter pequeños 'huevos de Pascua' que traen ese toque divertido y original, los cuales salen de vez en cuando aunque sean por tiempo limitado. Hace tiempo conocíamos el secreto para que el Model S acelerara de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos, y hoy, descubrimos que el Model X tiene un 'Modo Navidad' oculto, ideal para esta temporada.

Hace unos días, Tesla liberó una pequeña actualización para los Model X, la cual habilita entre otras cosas el 'Holiday Mode'. Sí, una función que hará que este vehículo se transforme en una maquina navideña de luz y sonido al hacer todo un show usando las puertas de gaviota, faros, y equipo de sonido del propio Model X, donde se escuchará a todo volumen "Wizards in Winter" de la Trans-Siberian Orchestra. Una maravilla.

Adicional a esto, Tesla también ha habilitado el 'Modo Marte', el cual transforma la pantalla de navegación en la superficie del planeta rojo, mientras que coche se convierte en el Interplanetary Transport System de SpaceX. A diferencia del modo navideño, el modo marciano también está disponible para el Model S.

At least we know there will be Teslas on #Mars @elonmusk @TeslaMotors Taking mine there for a spin! #EasterEgg pic.twitter.com/GE7C6Hb295