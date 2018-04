El accidente fatal del Model X se complica: Tesla culpa al conductor del accidente mientras la familia se prepara para demandar

Tesla ha emitido un nuevo comunicado en torno al accidente del Model X del pasado 23 de marzo, donde una persona, ahora identificada como Walter Huang, perdió la vida al impactarse contra la barrera central de la carretera 101 en Mountain View, California. Este nuevo comunicado por parte de la compañía de Elon Musk, se eleva el tono del discurso y se culpa directamente al conductor del accidente.

El 30 de marzo, Tesla emitió un segundo comunicado donde confirmaba que los datos del Model X mostraban que el accidente se presentó mientras el Autopilot estaba activado, también mencionó que se emitieron varias advertencias para tomar el control del vehículo pero no se tuvo respuesta. En ese entonces, Tesla nunca culpó directamente al conductor, pero ahora, en este tercer comunicado, el discurso cambia de forma importante.

Tesla menciona que el conductor no estaba prestando atención, esa habría sido la única razón del accidente fatal del Model X, además de que Walter Huang sabía muy bien que "el Autopilot no era perfecto".

"Sentimos mucho la pérdida. Según la familia, el Sr. Huang estaba consciente de que el Autopilot no era perfecto y, específicamente, les dijo que no era confiable en ese lugar exacto (donde tuvo lugar el accidente), no obstante, decidió usar el Autopilot en ese lugar. El impactó ocurrió durante un día despejado y con varios cientos de metros de visibilidad por delante, lo que significa que la única forma de que ocurriera este accidente es que el Sr. Huang no estuviera prestando atención a la carretera, a pesar de que el vehículo le proporcionó múltiples advertencias para hacerlo.

"La premisa fundamental de la responsabilidad moral y legal es una promesa rota, y aquí no hay ninguna. Tesla ha sido extremadamente clara en que el Autopilot requiere que el conductor esté alerta y tenga las manos en el volante. Este recordatorio se realiza cada vez que se activa el Autopilot. Si el sistema detecta que las manos no están en el volante, emite alertas visuales y auditivas. Esto sucedió varias veces en el vehículo del Sr. Huang ese día.

"Sentimos empatía con la familia del Sr. Huang, que comprensiblemente enfrenta pérdida y dolor, pero la falsa impresión de que el Autopilot no es seguro causará daño a otros en el camino. La NHTSA descubrió que incluso la versión inicial del Autopilot provocó 40% menos accidentes y ha mejorado sustancialmente desde entonces. La razón por la que otras familias no están en la televisión es porque sus seres queridos todavía están vivos."