Paris a los ojos de un Tesla: esto es lo "ve" Autopilot para evitar obstáculos y mantenerse en el carril

El Autopilot de Tesla ha generado alguna que otra polémica en el pasado, pero permite a los coches de Elon Musk mantenerse en el carril y evitar obstáculos, ¿pero como lo hace realmente? Fuera de los departamentos de desarrollo de Tesla, pocos han conseguido averiguarlo. Ahora nuevos vídeos nos muestran cómo "ve" el Autopilot en una ciudad y por las afueras.

Dos usuarios de la comunidad Tesla se hicieron recientemente con un un equipo de hardware de Autopilot 2.5 en Ebay. Resultó ser que se trataba de una versión de desarrollador totalmente desbloqueada. Por lo que con un poco de ingenio consiguieron aprender un poco mejor cómo funciona el piloto automático de Tesla y verlo en acción en una ciudad real.

En verde las áreas seguras, todo lo demás mejor evitarlo

Hay que tener en cuenta que se trata de una versión de Autopilot que estuvo en desarrollo, por lo tanto ni tiene que ser el funcionamiento actual de los Tesla ni tiene por qué tener todas las característica activadas que el Autopilot actual utiliza. De todas formas, es curioso ver cómo trabaja, en líneas generales, Autopilot y otros sistemas de conducción similares.

En un viaje por el centro de Paris, el Autopilot recogió una buena cantidad de datos con los sensores y cámaras del coche. Los procesa en tiempo real y categoriza para saber por dónde puede dirigirse y por dónde no. Es importante destacar que el Autopilot no decide, no es un sistema de conducción autónoma, sino que sólo se mantiene en el carril y evita obstáculos.

Tal y como podemos ver en el vídeo, el área verde es la zona en la que tiene permitido circular porque identifica como carril y espacio seguro. Las líneas amarillas delimitan los carriles mientras que el resto de objetos son detectados y delimitados en cuadros. Si el cuadro es rojo es que ha identificado un coche, en azul las motocicletas, si es amarillo es un peatón y el cuadro verde es para las bicicletas. Por lo demás, cuanto más grande es el cuadro significa que más cerca se encuentra el obstáculo, también calcula la distancia a la que se encuentra y la velocidad a la que se mueve si es que lo hace.

Hay otro vídeo más en el que circula por las afueras de Paris y podemos ver cómo se comporta con mayores velocidades. Algunos aspectos curiosos a tener en cuenta es que también da falsos positivos. Por ejemplo detecta un contenedor como coche o ve en un cartel una persona y cree que es un peatón. Sea como sea, no deja de ser sorprendente que analice todos estos datos en milésimas de segundos.

Vía | Reddit