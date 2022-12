Todas las noticias, anuncios y premios de los Game Awards 2022: Death Stranding 2, Hades II, nuevo Bayonetta y mucho más

'Elden Ring' se ha coronado, para sorpresa de absolutamente nadie (la sorpresa la ha dado, de hecho, un espontáneo que se ha colado en la recogida del trofeo), con el GOTY a Mejor Juego del Año, en una gala que, como de costumbre, ha servido de tremendo escaparate para lo que va a dar la industria en los próximos meses. Sin más dilación, porque hay mucho que enseñar, allá van todos los anuncios, trailers y novedades que hemos visto este año.

Empecemos con los ganadores a los Game Awards del año

También se entregaron premios en eSports a 'Valorant' (mejor juego), Jacob "Yay" Whiteaker (mejor atleta), LOUD (mejor equipo), Matheus "bzkA" Tarasconi (mejor entrenador) y 2022 League of Legends World Championship (mejor evento), además de a Ludwig Ahgren como Mejor creador de contenido

Pasemos a los anuncios que hemos visto este año:

Death Stranding 2

Pues este, tal y como se había filtrado hace unos meses, era el nuevo proyecto de Hideo Kojima, y no una nueva entrega de 'Silent Hill' (nos caemos muertos). Vuelve Fragile (de nuevo Léa Seydoux), eje del trailer, pero también el Sam Bridges de Norman Reedus, mucho más mayor que en la primera entrega. Y montones de bebés inquietantes, claro que sí. Kojima ha afirmado que reescribió por completo esta secuela después de la terrible experiencia de la pandemia global.

Final Fantasy XVI

Habemus fecha: 22 de junio de 2023, que por lo que se ve va a ser el mes más ocupado por lanzamientos AAA del año que viene. Este nuevo trailer con gameplay muestra sistema de combate, algo de historia y la última iteración de Ifrit, y deja clara la orientación clara de la franquicia hacia la acción, tal y como viene sucediendo en las últimas entregas.

Hades II

Una de las mayores sensaciones indie de los últimos tiempos vuelve con un vídeo que muestra gameplay. Habrá acceso anticipado en 2023 y se nos promete el control de una hechicera oscura y un mundo más oscuro y profundo. Tendremos magia antigua para mejorar las armas y bendiciones de los dioses olímpicos para personalizar a nuestra siniestra heroína.

Star Wars: Jedi Survivor

Más fechas: 17 de marzo de 2023, para la nueva aventura de Cal Kestis. Esta historia tiene lugar cinco años después de 'Fallen Order', con Kestis convertido en un auténtico Jedi. Exploraremos en esta aventura distintos planetas, cada uno con sus características, biomas y habitantes.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

La gente de From Software, aparte de llevarse el premio a GOTY por 'Elden Ring', ha anunciado, aún sin fecha definitiva más allá de 2023, esta nueva entrega de la franquicia de mechas desencadenados. Una cinemática espectacular con la historia de una sustancia descubierta en el planeta Rubicon 3 da ambiente a esta nueva entrega.

Judas

Lo nuevo de Kevin Levine es una de las grandes sorpresas de la noche. No hay fecha, pero sí formatos: PS5, Xbox Series X/S y PC. Y tampoco hay demasiados detalles sobre el funcionamiento de un juego que luce espectacular y que recuerda a 'Bioshock' -el gran éxito de Levine- en el espacio, hasta el punto de parecer una secuela apócrifa: acción en primera persona y excentricidad a raudales.

The Lords of the Fallen

Al fin tenemos gameplay del reinicio de la saga The Lords of the Fallen, una especie de reboot del juego de 2016, y ambientado un milenio después de aquel, con un mundo cinco veces más grande. La iconografía es absolutamente oscura, violenta y aterradora.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Giro estético radical para este spin-off de la serie que ha ganado el premio al Mejor Juego de Acción y que llegará a Nintendo Switch el 17 de marzo. Controlaremos a versiones jóvenes de Cereza, antes de convertirse en Bayonetta, y de Cheshire, su primer demonio. El curioso control de este juego se hará con los dos Joy-Con, uno para mover a Cereza y otro para Cheshire.

Street Fighter 6

Otra fecha para junio: el 2 llegará Street Fighter, y para celebrarlo Capcom nos muestra un trailer en el que hacen su aparición Dee Jay, Manon, Marisa y JP, entre otros.

Suicide Squad: Kill the Justice League

El llorado Kevin Conroy dio vida a Batman por última vez en este juego del Escuadrón Suicida que con este nuevo trailer rinde homenaje al actor. Lo tendremos el 26 de mayo, pero seguimos sin pistas acerca del desarrollo o las mecánicas de este nuevo y ambicioso título superheroico de Rocksteady.

Horizon Forbidden West

Aloy se traslada a un terreno que conocemos bien: las colinas de Los Angeles, con el icónico letrero de Hollywood bien presente. Así será la nueva expansión del juego, 'Burning Shores', que llegará el 19 de abril de 2023, sin aclarar si podremos verlo en PS4 o solo en PS5.

Tekken 8

Vuelve la icónica saga de lucha y todos sus personajes legendarios, entre ellos el insustituible Jin Kazama. No hay fecha pero si genuino sabor a Tekken clásico en este juego que se espera para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Crash Team Rumble

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Earthblade

The Last of Us: Parte 1

Super Mario Bros: La película

Immortals of Aveum

Crime Boss: Rockay City

Transformers: Reactivate

Banishers: Ghosts of New Eden

Remnant 2

Hellboy Web of Wyrd

After Us

Replaced

Post en desarrollo...