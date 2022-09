Nintendo anuncia 'Tears of the Kingdom', título del nuevo Zelda para Switch con un primer y atmosférico teaser

Nintendo ha dejado para el final del Nintendo Direct uno de los anuncios más esperados de los últimos tiempos: nada menos que la secuela de su ya clásico 'Breath of the Wild', del que no sabíamos nada desde el E3 de 2021. Ya tenemos título, 'Tears of the Kingdom', y sobre todo, fecha: 12 de mayo de 2023. Por lo demás, la compañía sigue sin soltar prenda en lo que respecta a argumento o ambientación.

Lo que sí hemos visto es encaramarse a Link por alturas nunca antes vistas, en un juego que de nuevo dará capital importancia a la exploración vertical. El juego también parece incluir una versión sofisticada de la paravela que nos permitía sobrevolar Hyrule en el primer juego. Está claro que de nuevo vamos a poner a prueba nuestra habilidad para recorrer inmensos espacios.

Ahora la pelota está en el tejado de los fans, ya que el teaser se abre con unos murales e inscripciones repletos de criaturas que podrían dar pistas sobre el argumento del juego. Por lo demás, el juego conserva la estética y la atmósfera que ya revolucionó la franquicia con 'Breath of the Wild', que en su día, hace ya seis años, fue juego de lanzamiento de la consola híbrida de Nintendo.

Superar o, cuanto menos, rayar a la altura de 'Breath of the Wild' no es un objetivo sencillo. El juego precedente de la franquicia es el gran superventas de los 'Zelda', triplicando las cifras del siguiente título de la serie en esos términos, 'Twilight Princess', sumando más de 25 millones de copias. Es sin duda uno de los títulos indiscutiblemente obligatorios para la consola: ¿conseguirá 'Tears of the Kingdom' alcanzar también esa categoría?