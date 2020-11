NVIDIA GeForce Now llega finalmente a iOS siguiendo la idea de Amazon Luna: con una webapp

NVIDIA GeForce Now lleva tiempo estando disponible en Android y ordenadores, pero iOS era una asignatura pendiente, como lo es para Google Stadia y Microsoft xCloud. Al menos hasta hoy. NVIDIA acaba de anunciar que GeForce Now, su plataforma de videojuegos en streaming, llega hoy a iOS en fase de beta. No lo hace con una app nativa, sino que en su lugar NVIDIA ha optado por una estrategia similar a la de Amazon Luna: se accede al servicio a través del navegador, concretamente desde Safari.

De esa forma, a partir de hoy, los jugadores que apuesten por GeForce Now podrán acceder a su biblioteca de títulos desde un iPhone o iPad como se puede hacer ya en Android. La plataforma es compatible con mandos de PlayStation y Xbox, pero no con teclado y ratón, por lo que aquellos juegos que dependan sola y exclusivamente de estos periféricos no estarán disponibles.

El streaming de videojuegos llega a iOS

Como sabrá todo jugador que haya probado el juego en streaming, GeForce Now permite acceder a juegos de Steam, Epic Games, Ubisoft+ y, próximamente, GOG, directamente desde la nube. El juego se ejecuta en las máquinas de NVIDIA y el usuario simplemente descarga la imagen en tiempo real. Una de las claves de GeForce Now es la compatibilidad con trazado de rayos, si bien para ello hay que pagar la suscripción Founders.

La ventaja de GeForce Now es que permite jugar a títulos que hayamos comprado anteriormente. No es necesario volver a comprarlos o comprarlos dentro de la plataforma como sucede en Google Stadia. Simplemente lanzamos Steam, Epic o Ubisoft+, elegimos el juego y se ejecuta en los servidores de NVIDIA. Entre los títulos que hay disponibles están 'Watch Dogs: Legion', 'Assassin's Creed Valhalla' y, próximamente, llegará 'Cyberpunk 2077' con ray tracing incluido. En total hay alrededor de 750 juegos disponibles, 75 de ellos free to play.

A diferencia de lo que sucede en Android, donde plataformas como Google Stadia o Microsoft xCloud son accesibles de forma nativa, iOS/Apple tiene unas políticas mucho más restrictivas. Por ejemplo, que cada juego debe ser revisado por Apple y que, además, debe publicarse como aplicación independiente en App Store. Eso ha provocado que el juego en streaming no despegue en iOS, aunque Apple no le ha cerrado las puertas del todo.

En sus propias políticas, Apple explica que las empresas y desarrolladores siempre tienen el navegador a su disposición, por lo que pueden desarrollar webapps que sustituyan de alguna forma a las aplicaciones nativas. Es exactamente eso lo que ha hecho Amazon Luna durante el periodo de pruebas que está teniendo lugar ahora en Estados Unidos y es exactamente eso lo que ha hecho NVIDIA. En lugar de lanzar una app, ha creado un cliente web accesible desde Safari que, a efectos prácticos, funciona igual, y evita tener que someterse a los requisitos de la App Store.

Por otro lado, desde NVIDIA han querido atajar el problema de 'Fortnite' y Apple y han adelantado que están trabajando para que exista una versión táctil del famoso battle royale, lo cual "demorará la disponibilidad del juego en GeForce Now". La idea es llevar la experiencia de la app nativa de 'Fortnite' para iOS a GeForce Now. Tocará esperar para conocer más detalles sobre este lanzamiento.

Un repaso a los precios de GeForce Now

GeForce Now se puede jugar de dos formas: gratis o pagando, con más o menos limitaciones. El acceso gratuito permite jugar durante una hora, sin trazado de rayos y sin acceso prioritario (sin pasar por una cola virtual). El acceso Founders, por su parte, permite jugar con ray tracing en sesiones de hasta seis horas y ofrece acceso prioritario. El precio de esta suscripción es de 5,49 euros al mes.