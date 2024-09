Microsoft acaba de lanzar el nuevo plan económico Xbox Game Pass Standard: precio, ventajas y cómo suscribirse

Los jugadores con una consola de videojuegos de Microsoft ahora tenemos un nuevo plan para elegir. El gigante de Redmond ha lanzado Xbox Game Pass Standard, una opción de suscripción que se encuentra a nivel de precio y características en un punto intermedio entre Xbox Games Pass Core y Xbox Game Pass Ultimate.

El nuevo Xbox Game Pass Standard, anunciado hace dos meses junto con un aumento de tarifas, se presenta como una alternativa probablemente interesante para aquellos usuarios con presupuesto algo más ajustado. Se trata de un plan que tiene ventajas como el multijugador en línea, descuentos y cientos de juegos incluidos.

Xbox Game Pass Standard, un nuevo plan para consola

La compañía de Redmond dice que los suscriptores de Xbox Game Pass Standard accederán a un catálogo de “cientos de títulos”. Aquí encontramos la primera diferencia entre las otras opciones disponibles para consolas, donde los usuarios del plan Core tienen acceso a decenas de títulos y los de Ultimate al catálogo más completo.

Al momento de escribir este artículo, el nuevo plan tiene poco más de 360 títulos, mientras que Ultimate supera los 500 títulos. Si quieres saber qué juegos están incluidos en cada plan, tan solo debes visitar la página Juegos de Game Pass de Xbox, desplazarte hasta abajo y aplicar el filtro correspondiente en el menú lateral izquierdo.

Un punto importante a nivel de juegos es que la alternativa Standard no incluye nuevos juegos el mismo día de su lanzamiento, una desventaja que también está presente en la alternativa Core. Por poner un ejemplo, el esperado ‘Call of Duty: Black Ops 6’ estará disponible a partir del próximo 25 de octubre en Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 y PC.

En este caso, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y los de Xbox Game Pass PC (versión que no incluye juegos para consola) podrán acceder al juego desde el día de su lanzamiento. Aquí es donde los usuarios deberán evaluar los pros y las contras del nuevo plan y si se ajusta a sus necesidades y presupuesto. Dicho esto, veamos el precio.

¿Cuánto cuesta el nuevo plan Xbox Game Pass Standard?

Si nos enfocamos en el mercado español, el nuevo Xbox Game Pass Standard tiene un precio mensual de 12,99 euros. A modo de comparación, Xbox Game Pass Core tiene un precio de 6,99 al mes y Xbox Game Pass Ultimate de 17,99 euros al mes. Xbox Game Pass para PC, por su parte, tiene un precio mensual de 11,99 euros. Puedes suscribirte directamente desde tu consola o desde la web de Xbox.

Imágenes | Xbox

