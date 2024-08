'Call of Duty' es un juego enorme y muy pesado. Activision, al fin, va a ponerle remedio a las descargas eternas

Con el paso de los años y la mejora de la tecnología, los videojuegos se han ido haciendo más y más pesados. Eso, más allá de lo que supone en términos de espacio ocupado en el disco duro y cantidad de juegos instalados a la vez, significa una cosa más: tiempos de descarga eternos. El caso de 'Call of Duty' es particularmente llamativo, ya que el juego completo pesa alrededor de 250 GB, prácticamente un cuarto de la capacidad que ofrecen las consolas actuales y que la mayoría de usuarios tienen en sus PCs. Activision Blizzard, al fin, va a tomar medidas.

Contexto. Imagina que compras el nuevo 'Call of Duty' de turno y te pones a descargarlo. Pensarás que estás descargando la campaña, el modo multijugador y el modo zombies, si lo hay, y estarás en lo cierto, pero hay un matiz: también descargas 'Warzone' y 'Warzone' no es precisamente un juego ligero. Asimismo, también descargas una enorme cantidad de texturas y assets que puedes usar más o menos y que, de una forma u otra, también ocupan espacio. En esos dos puntos se centran las futuras medidas de Activision de cara al lanzamiento de 'Call of Duty: Black Ops 6'.

Solución número 1. Separar la descarga de 'Warzone', evidentemente. Esta será la primera medida y tiene todo el sentido del mundo. La descarga por defecto del juego no incluirá el Battle Royale gratuita porque es posible que el jugador de 'Call of Duty' solo quiera jugar al multijugador y al modo zombies, pero no a 'Warzone'. Tenerlo instalado ocupando espacio es absurdo y ahora, finalmente, podremos elegir.

Solución número 2. Expandir el streaming de texturas. A partir de la Season 5 Reloaded (que se lanza el 21 de agosto tanto en 'Modern Warfare 3' como en 'Warzone'), la compañía apostará más por descargar las texturas desde la nube. Aquellas texturas que se usen con menos frecuencia se descargarán y guardarán en la caché, de manera que no ocuparán espacio permanentemente. En ese sentido, el jugador podrá elegir un streaming optimizado (con contenido en alta fidelidad y mayor consumo de ancho de banda) o un streaming mínimo (con texturas en menor calidad, pero también menor consumo de ancho de banda).

'Call of Duty: Black Ops 6' | Imagen: Activision Blizzard

Pero antes, descarga importante. Estos son los dos cambios principales, pero para allanarles el camino habrá una actualización grande que reorganizará el sistema de archivos y añadirá la tecnología necesaria de cara al lanzamiento de octubre. Será una actualización grande, pero desde Activision avisan que "esta descarga inicial no añadirá permanentemente el tamaño de archivo indicado al espacio de almacenamiento que 'Call of Duty' ocupa en tu dispositivo" y que "una vez completada [la actualización], la huella de 'Call of Duty' disminuirá debido a estas optimizaciones de archivos".

Los jugadores de PlayStation 5 recibirán esta actualización divida en cuatro partes. Tal y como explican desde la compañía, "la descarga inicial será similar a otras actualizaciones necesarias antes de iniciar 'Call of Duty'. La siguiente actualización se activará dentro de la experiencia 'Call of Duty': una descarga al acceder por primera vez a 'Modern Warfare III' o 'Call of Duty: Warzone'. Una vez completada la segunda actualización, habrá otra descarga al acceder a 'Modern Warfare III' y una descarga final al acceder a 'Call of Duty: Warzone'". El motivo, esgrimen, es el sistema de organización de archivos de PlayStation 5. En el resto de plataformas habrá solo una descarga.

Un juego más ligero. Aunque Activision todavía no ha confirmado cuánto espacio necesitaremos para almacenar 'Call of Duty: Black Ops 6', pero sí han adelantado que la descarga será más ligera que la de 'Modern Warfare III'. "Dado que aún estamos desarrollando el juego y realizando las optimizaciones finales, es demasiado pronto para compartir los tamaños definitivos de las descargas", afirman desde Activision que nos citan para finales de octubre para darnos más información sobre especificaciones.

