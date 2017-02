En el 'pequeño' Tesla Model 3 no hay espacio para la 'superbatería' de 100kWh

Inicialmente no cabe en la estructura que han creado para el Tesla Model 3, así que es una opción que nos tenemos que ir quitando de la cabeza, y eso que era un sueño para muchos potenciales compradores. Es cierto que es una batería monstruosa para un coche más pequeño, con menos aspiraciones que los Model S y Model X, pero teníamos ganas de saber si era posible.

Recientemente os hablamos de la batería más grande que tienen en Tesla, esa unidad de 100kWh que comparten la berlina y el SUV de la casa, y que realmente tiene el mismo tamaño que las unidades más grandes anteriormente producidas. Pero a pesar de la mejor densidad de celdas, no cabe en la batalla de un Model 3:

@jovanik21 @Veidit No, will be lower. Wheelbase can't fit 100.

Hay una cosa que nos tiene que quedar clara con Tesla - antes Tesla Motors - y es que los coches se van a quedar "antiguos" en dos días, sin remedio ni solución. Su agresiva política de mejora hará que veamos cosas impensables en poco tiempo, por lo que pensar en baterías más grandes para menos espacio, no es una idea descabellada.

Hablando sobre autonomía hay que decir que el Tesla Model con la batería de mayor capacidad es capaz de hacer de una tacada unos 540 kilómetros, cifra que baja a los 475 kilómetros en el Model X - por peso y aerodinámica -. Lo que nos había prometido Elon Musk es que el pequeñín de la casa - Model 3 - llegaría a los 346 kilómetros, que es una cifra que está muy bien y se consigue con baterías considerablemente más pequeñas.

Si miramos a la competencia, o a coches elécrticos más pequeños, difícilmente vemos baterías mayores de 30kWh. Lo más destacable lo tenemos con el Chevy Bolt y sus 60kWh, también en su primo Opel Ampera-e. En un nivel algo más pequeño, pero real, tenemos al nuevo Zoe con 41kWh.

Antes de cerrar el tema de la batería de 100kWh nos gustaría recordar que está compuesta por 16 módulos que a su vez contienen 516 celdas cada uno, para hacer un total de 8.256 celdas.

Hablamos de un incremento aproximado de un 16% de celdas si miramos cuántas cabían por batería en las unidades de 85 y 90kWh. Ese incremento también se consigue colocando un par de filas más de celdas en la batería.

Lo que sí será una realidad es que las baterías del Model 3 utilizarán una nueva generación de baterías y gestión. En la imagen siguiente podéis ver a la ‘2170’, que es la celda que se utilizará para conformar los paquetes: se llama así por su tamaño, 21x70 milímetros, y es algo más gruesa y alta que la anterior - ‘18650’ - desarrollada junto a Panasonic.

The new cell for the Model 3 will also be made at the #Gigafactory pic.twitter.com/DHldjJCqcS