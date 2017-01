La agresiva evolución de Tesla dejará antiguos a sus propios coches: actualizaciones anuales que no esperan a nadie

Todo el que esté siguiendo la actualidad sobre coches Tesla sabrá que no paran de aparecer actualizaciones y renovaciones, y si no es así, nosotros estamos aquí para asegurarlo. Unas son más importantes que otras, pero hay bastantes avances significativos que se pueden asumir por unos vehículos, pero no por todos los que la marca vende bajo la misma denominación o modelo.

Esto no es una crítica, es un modelo de mejora que tenemos que entender si queremos ser clientes de Tesla Motors, y que Elon Musk se encarga de dejarnos claro en sus últimas apariciones en redes sociales: la gente que se vaya a comprar uno de sus coches tiene que saberlo, habrá mejoras constantes, cada 12 o 18 meses, y algunas de ellas no serán para todos los vehículos.

@dtweiseth Tesla will never stop innovating. People are buying the wrong car if they expect this. There will be major revs every 12 to 18 months.