Los 14 coches que menos consumen y menos contaminan según las emisiones de CO₂

Conseguir coches menos contaminantes es tarea de todos los fabricantes si no quieren exponerse a cuantiosas multas por parte de la Unión Europea. El baremo utilizado por las autoridades para reflejar este aspecto son las emisiones homologadas medidas en gramos de CO₂ por kilómetro.

Siguiendo este dato, hemos repasado cuáles son los vehículos más eficientes. Estos son los 14 coches que menos contaminan y menos consumen del mercado. Y es que a la hora de decidir comprar un nuevo coche, las cifras de consumo y emisiones son cada vez más relevantes para muchos conductores.

Los coches con menor consumo y emisión de CO₂ según el ciclo WLTP

A partir de 2021, la Unión Europea establece en 95 gramos de CO₂ por kilómetro la cifra que los fabricantes de coches deberían cumplir para no exponerse a multas. Sin embargo, como ahora veremos, casi todos están lejos de ofrecer vehículos con ese dato si tenemos en cuenta el ciclo WLTP.

No se trata de una cifra fija, pues depende también de otros factores como la cantidad de coches eléctricos o el tamaño de los vehículos vendidos, pero sí es representativo de la situación actual: la mayoría de coches del mercado son demasiado contaminantes respecto a lo que busca alcanzar Europa.

Dejando de banda los coches eléctricos, cuya emisión de CO₂ es cero, vamos a repasar cuáles son los coches menos contaminantes y cuáles tienen un consumo más bajo. Para elaborar este ranking hemos incluido tanto modelos gasolina, diésel, así como coches híbridos.

Siguiendo la pauta ya establecida por nuestros compañeros de Motorpasión, no hemos incluido los coches híbridos enchufables (PHEV, por 'Plug-In Hybrid Vehicle') al no ser una opción válida para cualquier conductor, requerir de un punto de carga y no poder compararse directamente con el resto de coches.

Hemos utilizado las mediciones del ciclo WLTP tanto para el consumo mixto en litros por cada 100 kilómetros como para las emisiones. Unos datos que en comparación con los datos del ciclo NEDC son ligeramente superiores, pero es el sistema de homologación que la Unión Europea ha establecido y hoy en día todos los fabricantes ofrecen en sus nuevos coches.

Estos son los coches de motor a combustión con un mejor consumo y menos contaminantes, según las mediciones oficiales ofrecidas por el fabricante y datos de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Dacia Sandero

El popular Dacia Sandero equipado con un motor de 100 CV arroja datos relativamente bajos gracias a la utilización de un motor diésel, habitualmente con cifras de emisiones más bajas respecto a los modelos de gasolina. Según describe la compañía, tenemos un consumo mixto en WLTP de 4,8 l/100km y emisiones de CO₂ de 115 g/km.

Hyundai Kona

El SUV híbrido de Hyundai llega con un motor de 1.6 litros de gasolina junto a una batería de polímeros de iones de litio de 1,56 kWh. Tenemos un total de 141 CV y un precio alrededor de los 25.000 euros. El Hyundai Kona, junto a los Kia Niro y Toyota CH-R que también veremos en esta lista, es un ejemplo del bajo consumo que ofrecen este tipo de SUVs híbridos compactos; 5,0 l/100km y emisiones CO₂ de 114 g/km.

Kia Niro

Seguimos con los SUV híbridos con motor de 1.6 litros. El Kira Niro 2020 ofrece también una potencia total de 141 CV y en su última versión viene equipado con una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas. Su consumo se sitúa, según el ciclo WLTP, en 4,8 l/100km y emisiones de 110 g/km.

Lexus CT 200h

El modelo CT 200h ha sido uno de los coches más vendidos de Lexus desde que se pusiera a la venta en 2011. El compacto híbrido de la marca ofrece en su versión de 2019 un motor de 1,8 litros con 136 CV, velocidad máxima de 180 kilómetros por hora y un consumo de 4,8 l/100km junto a emisiones de 108,0 g/km de CO₂ emitido.

Toyota CH-R

Toyota es la marca que más coches híbridos vende en España, siendo este CH-R uno de sus modelos más populares. El SUV híbrido de la compañía japonesa llega en varias versiones, siendo la menos contaminante la versión con motor de 1.8 litros y 122 CV de potencia combinada. Tenemos un consumo de 4,7 l/100km y 108 g/km de CO₂ emitido.

Seat León EcoTSI

El modelo 2020 2.0 TDI del Seat León viene equipado con un motor de gasolina de 115 CV. Un coche que arroja datos de consumo y emisiones bastante contenidas para su estilo y que le permiten rivalizar con algunos de los modelos híbridos que a continuación veremos. Según datos del ciclo WLTP, ofrece un consumo de 4,1 l/100km y 107 g/km de CO₂ emitido.

Peugeot 208

El nuevo Peugeot 208 llega en múltiples versiones, desde versión eléctrica hasta motor diésel. Este último, el modelo 1.5 BlueHDi, llega con 100 CV y ofrece unos datos de consumo y emisiones bastante competitivas, que le permiten colarse entre nuestro ranking. No se trata de un coche tan potente como otros modelos, pero sus números son bastante bajos: 4,1 l/100 km y 107 g/km de CO₂ emitido.

Opel Corsa

También dispone de versión eléctrica, pero en este caso nos centramos en el Opel Corsa 1.5 turbodiésel, con 102 CV y par motor de 250 Nm. Este modelo parte de los 19.600 euros y arroja un reducido consumo de 4,1 l/100km, así como unas emisiones combinadas de 107 g/km.

Hyundai Ioniq

El Ioniq está disponible en varias versiones, siendo una de ellas la versión híbrida con motor GDI de 1,6 litros y 141 CV de potencia combinada. En su versión de 2019 ofrece un consumo de 4,5 l/100km y un nivel de emisiones de CO₂ de 103 g/km.

Honda Jazz

El Honda Jazz es el pequeño de la casa, con un sistema híbrido de nuevo desarrollo basado en dos motores eléctricos conectados a un motor de gasolina de 1,5 litros. El tren de propulsión de este Jazz e:HEV ofrece una potencia total de 109 CV y una velocidad máxima de 175 kilómetros. Todo ello homologado con un consumo de 4,5 l/100km y emisiones de CO₂ desde 102 g/km.

Toyota Prius

El Toyota Prius es todo un veterano y uno de los coches más apreciados por los taxistas debido a su bajo consumo. En el modelo de 2019 contamos con un sistema híbrido de tracción a las cuatro ruedas (Hybrid AWD-i) y una potencia de 122 CV. Nos encontramos con el primer modelo de este ranking en bajar de los 100 g/km en emisiones de CO₂. Sus cifras homologadas bajo WLTP son de 4,4 l/100km y de 99 g/km.

Toyota Corolla

El retorno de un gran nombre. Toyota recupera la serie Corolla para ofrecernos un híbrido con un consumo excepcional, lo que lo ha llevado a convertirse en el coche híbrido más vendido de España en 2020. Dispone de varias versiones, pero la más eficiente en consumo y emisiones es la de 1.8L con 122 CV con cifras bajo WLTP de 4,3 litros cada 100 kilómetros y 98 g/km en emisiones de CO₂, superando ligeramente al Prius en parte gracias a su menor tamaño.

Renault Clio

El Renault Clio E-Tech Híbrido desembarca este verano con un precio de partida de unos 18.500 euros después de descuentos. Nos encontramos con un sistema de motor de 1.6 litros de gasolina asociado a una pequeña batería de 1,2 kWh. En total desarrolla una potencia en conjunto de 140 CV y consigue unas cifras homologadas muy competitivas, que lo sitúan entre los coches menos contaminantes del mercado. El Renault Clio E-Tech marca un mínimo de 4,3 l/100km en ciclo WLTP y 96 g/km en emisiones de .

Toyota Yaris

La cuarta generación del utilitario japonés presume de ofrecer un motor híbrido un 20% más eficiente que el anterior. El Toyota Yaris 2020 es el primer modelo de la marca construido sobre la plataforma TNGA y ofrece una potencia de 116 CV con unas cifras de consumo medio y emisiones realmente bajas. El nuevo Yaris llega con 3,8 litros cada 100 kilómetros y 85 g/km en emisiones de CO₂ bajo ciclo WLTP. Un importante salto dentro de la compañía que ejemplifica el gran margen que tienen los fabricantes para continuar produciendo coches menos contaminantes y con menor consumo.

Los coches que menos contaminan: tabla comparativa

Además de los modelos nombrados existen otros modelos de coches con consumos y emisiones realmente bajas, sin embargo son también coches menos populares o más pequeños y con motores que ofrecen menos de 100 CV. Es el caso por ejemplo del Suzuki Celerio, un gasolina con 68 CV que sin recurrir a ninguna clase de hibridación ofrece un consumo homologado de 4,8 l/100km y 108 g/km de CO₂. También podemos encontrar el Citröen C1 VTi con 72 CV y unas cifras de 4,9 l/100km y 109 g/km bajo ciclo WLTP.

Aquí os dejamos con la tabla comparativa de los coches de combustión (híbridos, gasolina y diésel) menos contaminantes. Los vehículos están ordenados de menos a más emisiones y los precios son la referencia oficial de partida; sin tener en cuenta descuentos ni ayudas como las del Plan Renove o MOVES. Los modelos referenciados se corresponden a la última versión disponible, si bien las versiones de un año a otro pueden cambiar sus prestaciones.

Precio Potencia Consumo (l/100km) Emisiones CO₂ (g/km) Toyota Yaris 18.650 € 116 CV 3,8 85 Renault Clio 21.500 € 140 CV 4,3 96 Toyota Corolla 20.850 € 122 CV 4,3 98 Toyota Prius 29.990 € 122 CV 4,4 99 Honda Jazz 22.900 € 109 CV 4,5 102 Hyundai Ioniq 25.940 € 141 CV 4,5 103 Opel Corsa 19.600 € 102 CV 4,1 107 Peugeot 208 19.800 € 100 CV 4,1 107 Seat León 27.260 € 115 CV 4,1 107 Toyota CH-R 24.850 € 122 CV 4,7 108 Lexus CT 200h 24.900 € 136 CV 4,8 108 Kia Niro 27.500 € 141 CV 4,8 110 Hyundai Kona 26.190 € 141 CV 5,0 114 Dacia Sandero 11.340 € 100 CV 4,8 115

