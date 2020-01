Probamos los Peugeot e-208 y e-2008: los nuevos utilitarios y SUV urbano 100% eléctricos que la marca francesa quiere convertir en superventas

Con unas ventas de 8,7 millones de vehículos al año, el Grupo PSA se coloca como cuarto fabricante a nivel mundial. Pero la industria automovilística está inmersa en una profunda transición y el fabricante francés sabe que debe acelerar su producción de coches electrificados (híbridos y eléctricos) para seguir gozando de una buena posición de mercado en el futuro.

Estos días hemos podido conocer de primera mano los nuevos Peugeot e-208 y e-2008, dos coches 100% eléctricos con una autonomía de más de 300 kilómetros. Junto a ellos, también nos hemos subido en los Peugeot 508 Hybrid y 3008 Hybrid4, dos híbridos enchufables que ejemplifican lo que la marca francesa prepara para 2020. Estas han sido nuestras primeras sensaciones con la nueva gama electrificada de Peugeot.

Un modelo electrificado para cada segmento

Peugeot tiene identificado a cuatro tipos de usuarios de coche electrificado y en función de estos perfiles es donde establece qué tipo de segmentos debe abordar. El primero de ellos es un conductor que depende del coche, sea para ir a trabajar o estudiar. Entre sus necesidades está la de no depender de una estación de carga y valora el coste por cada kilómetro. En segundo lugar está el usuario más casual, que no valora tanto la economía pero sí la versatilidad. En tercer lugar está el usuario urbano activo, parecido al primer caso pero donde también se valora la versatilidad y donde la movilidad se realiza principalmente en ciudad. Finalmente está el usuario profesional, que busca tanto coste-eficiencia como versatilidad.

Para estos usuarios, Peugeot explica que entre los vehículos 100% eléctricos y los híbridos enchufables pueden abarcarse todas las necesidades. Sus coches híbridos PHEV (del inglés 'plug-in hybrid electric vehicle') se ubican en los segmentos D, C SUV y C. Mientras, los BEV (de 'Battery Electric Vehicle') están en los segmentos VUL, B, B SUV y C, la única categoría compartida entre los dos tipos de vehículos.

Uno de los argumentos que nos muestra la compañía es que a la hora de adquirir un eléctrico no solo hay que tener en cuenta el coste de compra, también el coste de uso. Y aquí es donde nos ofrecen un par de cálculos rápidos para ver si sale a cuenta. Una calculadora del coche eléctrico que desde Xataka ya os ofrecimos hace unos años y hemos ido actualizándola.

Ponen como ejemplo el Peugeot e-2008, un SUV totalmente eléctrico con una autonomía de 310 km según el ciclo WLTP. Mientras que el pago del alquiler y las tasas son bastante equivalentes, es en el coste de mantenimiento y energía donde el eléctrico sería prácticamente tres veces más barato. Permitiéndonos ahorrar unos 30 euros al mes, lo que en unos 10 años supondría una diferencia de unos 3.600 euros.

Hay otro dato que no todos los consumidores tienen en cuenta a la hora de apostar por un vehículo, pero es igual de importante: el nivel de contaminación. Estos son los datos oficiales de los nuevos Peugeot electrificados para 2020 según su autonomía en ciclo WLTP, su rango ZEV y el nivel de partículas de CO2 por kilómetro emitidas.

Peugeot 508 SW Hybrid: 30g CO2/km y 52 km ZEV

Peugeot 508 Hybrid: 29g CO2 y 54 km ZEV

Peugeot 3008 GT HYBRID4: 29g CO2/km y 59 km ZEV

Peugeot e-208: 340 km

Peugeot e-2008: 310 km

Al contrario que otros fabricantes, los híbridos de Peugeot también aprovecharán los puntos de recarga eléctrica. Según los datos de la compañía, los tiempos de carga varian dependiendo de la red donde los conectemos, pudiendo ir hasta las 7 horas con un enchufe convencional de 8A y 1.8 kW, las 4 horas con un punto exterior de 14A y 3.2kW o reducirse hasta las dos horas en un punto de recarga de 32A y 7,4 kW.

Unos números que serán algo más elevados en los modelos puramente eléctricos, que en el caso de Peugeot incorporan una batería de 50 kWH. La recarga completa tardará unas 16 horas en el enchufe de casa, unas 7 horas y media en un punto de recarga y 5 horas en los cargadores rápidos compatibles, que alcanzan el 80% de la batería del coche en 30 minutos.

En Francia, Peugeot utiliza los cargadores ZE. En Alemania la compañía se ha aliado con Inno2grid, mientras que en Reino Unido lo hace con PodPoint y en Italia con Enel X. Para España y Portugal, el aliado de Peugeot es Etra, grupo con más de 30 años de experiencia.

El objetivo de PSA y Peugeot es reducir las emisiones de su parque automovilístico para cumplir con la normativa europea e intentar evitar las diversas sanciones. Su objetivo está puesto en reducir las emisiones de CO2 en un 50% en 2030, lo que equivale al 5% anual. Para conseguirlo, la estrategia de la marca pasa por ofrecer alternativas electrificadas de todos sus nuevos modelos.

El Grupo PSA cuenta con dos plataformas multienergía disponibles: EMP2 (Efficient Modular Platform 2) y CMP (Common Modular Platform). Con la primera fabrican coches tradicionales e híbridos enchufables como el Peugeot 508, mientras que con la segunda pueden alternar entre coches estándar y eléctricos como los nuevos e-208 y e-2008.

A bordo del Peugeot 508 Hybrid

Pese a la borrasca Gloria que nos afectó severamente durante gran parte de la semana pasada, lo cierto es que Sitges logró mantener una bella estampa pese a los desperfectos. Por la ciudad costera catalana y sus alrededores pudimos probar durante unas horas los nuevos vehículos de Peugeot. El primero de ellos fue el Peugeot 508 Hybrid, un sedán enchufable familiar con 225 CV, una batería eléctrica de 11,6 kW y un par motor de 360 Nm.

La versión que nosotros pudimos probar contaba con un aspecto muy deportivo, ventanillas sin marco y un elevado precio, pues parte de los 38.950 euros en nuestro mercado. También cuenta con una variante SW (Station Wagon) más familiar, dentro del segmento D y con un maletero ligeramente mayor.

Estamos ante un híbrido de gama alta y uno de los coches con etiqueta cero más completos del mercado. El Peugeot 508 Hybrid dispone de una autonomía en eléctrico de hasta 49 km según ciclo WLTP, tiene frenada regenerativa y cambio automático. Esta berlina es capaz de acelerar de 0 a 100 en 7,9 segundos y ofrece una velocidad máxima de 240 kilómetros hora, aunque en modo eléctrico se reduce hasta los 135 kilómetros.

Las sensaciones al conducirlo son muy buenas, dignas de un híbrido de su categoría. La aceleración es suave, el control se mantiene y pese a que conduzcamos con el modo eléctrico, no hay una pérdida de fuerza suficiente alta. Eso sí, para adaptarse a cada situación el Peugeot 508 Hybrid dispone de varios modos de conducción, desde el modo híbrido, totalmente eléctrico, modo Confort y modo sport.

Entre las funciones del coche se encuentra eSave, que se selecciona desde la pantalla central y permite reservar diez, veinte o el total de kilómetros que nos haga falta.

La compañía francesa ofrece materiales de gran nivel en el Peugeot 508 Hybrid. En la versión que pudimos probar, el uso de acabado en madera estaba muy presente y la sensación era sólida. Sin partes que "crujieran".

Sí que echamos en falta un cargador inalámbrico, pues pese a contar con una toma USB nos habría gustado poder cargador el teléfono de manera más minimalista. Un añadido que habría encajado perfectamente en la línea del vehículo.

Para la navegación disponemos del Peugeot i-Cockpit. Aquí encontraremos desde el modo conducción hasta la autonomía eléctrica disponible, pasando por el medidor de velocidad. Peugeot permite cambiar qué tipo de información aparece.

Al contrario que el Peugeot 3008 Hybrid4, que sí ofrece tracción a las cuatro ruedas, este Peugeot 508 Hybrid únicamente tiene tracción delantera. Aún así, la sensación es excelente y el coche responde rápidamente. A nivel de consumo, después de una hora conduciendo el consumo medio se ha situado en los 2,0 litros por cada 100 kilómetros. Si bien, una primera toma de contacto es demasiado pronto para arrojar datos concluyentes.

Pese a ser una berlina, el maletero es bastante generosa y cuenta con una apertura de la puerta directamente desde el techo del vehículo, lo que permite la entrada de objetos de manera más fácil. Tenemos un maletero con 487 litros, que suben a los 530 litros en el caso del modelo familiar.

Para la carga, según Peugeot podremos cargar la batería completa del 508 Hybrid en apenas 1 hora y 45 minutos con su cargador Wallbox opcional de 6,6 kW y 32A. Tuvimos la oportunidad de probarlo y los indicadores del vehículo confirmaron estos datos. La toma de carga está situada en la aleta trasera izquierda, a la altura de la tapa del depósito de combustible.

Con el Peugeot 508 Hybrid estamos ante una berlina híbrida de gama alta. La marca francesa por el momento ha decidido que sus coches híbridos apunten al mercado más exigente, mientras que sus modelos eléctricos se enfocan a un rango inferior.

Peugeot e-208 y e-2008: dos eléctricos para el gran público

Teníamos bastantes ganas de montarnos en los nuevos Peugeot e-208 y e-2008, el utilitario y SUV eléctrico de Peugeot. Del primero ya conocíamos sus características y habíamos podido probarlo anteriormente, no así el Peugeot e-2008. Pero pese a la diferencia de diseño, los dos modelos comparten prácticamente todas sus características y la sensación es muy parecida.

Se trata de un modelo importante para la compañía. El Peugeot e-208 es uno de los eléctricos por debajo de los 30.000 euros, parte de los 29.850 euros, y podrá beneficiarse de las ayudas. Y los pedidos parecen ir en la buena dirección, pues este modelo ya acapara el 30% de los pedidos dentro de la gama. En el caso del SUV, su precio será ligeramente superior y parte de los 30.450 euros.

El interior del Peugeot e-2008 es considerablemente más básico que en el 508 híbrido. Los acabados no están tan detallados, el panel de navegación es el mismo pero está situado en una zona superior y el volante mantiene esa forma ligeramente aplanada en la zona superior que no termina de ofrecernos una sensación de suavidad y fluidez.

Aún así, para situarse dentro del segmento B, la calidad es correcta y a la altura de lo que se espera para este eléctrico que puede llegar a ser muy popular. Además, el maletero no se ve reducido pese a tratarse de un eléctrico y su capacidad sigue siendo de 434 litros, la misma que en la versión de combustión.

Otro de los cambios está en el Cockpit. En este caso encontramos el rango de carga que nos queda y el gráfico de la frenada regenerativa. Además, tenemos un efecto 3D donde nos muestra la velocidad. La pantalla superior se "refleja" por delante del primer display ofreciendo dos niveles de lectura. Un efecto holográfico llamativo pero que no consideramos que aporte realmente un beneficio práctico.

Los e-208 y e-2008 también ofrecen modo Sport, que en este caso en vez de utilizar el motor de combustión lo que hacen es exprimir la batería eléctrica.

Las sensaciones eran buenas y la aceleración, de 0 a 100km/h en 8,1 segundos, más que correcta. Aunque aquí se notaba que en algunas cuestas o adelantamientos se nos quedaba algo corto. Fruto de las limitaciones de los 136 CV de potencia y su velocidad máxima de 150 kilómetros por hora.

Otras funciones que ofrece Peugeot es el control de crucero adaptativo, con instrucciones ajustables de distancia de seguridad. El asistente de carril, la cámara trasera, el freno automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas y la corrección de trayectoria desde 65 km/h. Contamos además con faros LED, climatizador de dos zonas y navegador.

El e-2008 es un C-SUV de 4,30 metros de largo basado en la plataforma CMP, la misma que el Peugeot e-208 y que otros modelos del grupo como el Opel Corsa-e. A nivel de consumo, cuando iniciamos la prueba contábamos con 170 kilómetros, que bajaron a 140 kilómetros después de haber hecho en realidad unos 40km. El rango no se fue actualizando en directo, sino que refrescaba el número cada cuarto de hora aproximadamente.

Como detalle de los modelos eléctricos, Peugeot introduce un logo azul con la letra e en la parte trasera y el parachoques de cuerpo completo, donde no hay tubo de escape presente.

Conectividad con el móvil para todas las gamas electrificadas

Además de contar con navegador, los Peugeot ofrecen compatibilidad con Apple CarPlay, Android Auto y Mirrorlink para conectarse con el móvil. Pero no termina ahí. Además del enlace directo con el teléfono, Peugeot ha preparado una aplicación para poder gestionar algunas funciones del vehículo a distancia.

Se trata de My Peugeot App, disponible tanto en Google Play como en la App Store. Con esta aplicación podremos utilizar varios servicios entre los que se encuentran los de acceder a los datos de conducción, encontrar la posición del vehículo o recibir alertas de intervención técnica.

Como nos explicó la compañía durante el evento de presentación de estos nuevos Peugeot, la aplicación de Peugeot también nos permitirá conocer gasolineras cercanas, contactar con asistencias y ver el estado actual de la carga.

Relacionado con la carga, la aplicación de Peugeot también permite programar la carga del coche. Algo que puede ser práctico para aquellos hogares que tengan una tarifa variable de la luz y les salga más rentable cargar el coche por la noche o a partir de determinada hora.

De manera similar, la aplicación también permite programar el climatizador del coche para que una vez nos montemos, tengamos el coche a la temperatura que queramos. Muy práctico en esos días de invierno donde el climatizador del coche es nuestra salvación en las mañanas más frías.

Un catálogo polivalente y preparado para el mercado de coches eléctricos e híbridos

La gama Peugeot 200 es uno de los modelos de utilitario más globales y populares. Con el Peugeot e-208, la compañía francesa tiene un coche eléctrico que aúna gran parte de las características que el público puede buscar: precio ajustado, buena conectividad, acabados correctos, diseño atractivo y una relación de potencia/autonomía competitiva para su segmento. Y no llega solo, pues para los fans de los SUVs, el Peugeot e-2008 repite receta.

Peugeot cerró el año pasado como marca líder en ventas en España con un total de 131.108 matriculaciones y una penetración del 8,9%, según datos de la propia marca. Si bien, en turismos se situó en segundo lugar. Los tres modelos más vendidos fueron el Peugeot 3008, el 2008 y el 208; tres coches que ya cuentan con variantes electrificadas. Muestra que la apuesta de Peugeot por los coches eléctricos e híbridos no se queda en un modelo puntual. Y es que el fabricante francés quiere pisar el acelerador en esta transición al coche eléctrico. No sabemos cómo les funcionará, pero por lo que hemos podido probar van por buen camino.

