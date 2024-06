Los drones de Amazon ahora pueden volar más lejos. Hasta donde no alcanza la vista, para ser exactos

El servicio de reparto con drones de Amazon avanza sin prisa (literalmente), pero sin pausa. La compañía lleva desde 2022 probando sus drones en algunas ciudades estadounidenses y se espera que dentro de poco lleguen a Italia y Reino Unido, pero las cosas como son: es una propuesta limitada en muchos aspectos, empezando por la distancia de vuelo máxima. Sin embargo, y desde hoy, los drones de Amazon pueden llegar más lejos.

Contexto. La Federal Aviation Administration (FAA) impone como requisito a todos los operarios de drones comerciales que los operadores puedan mantener una línea de visión con el dron. Es decir, el dron puede volar hasta donde alcanza la vista. Es lo que se conoce como vuelo VLOS (Visual Line of Sight). En España, por ejemplo, esa distancia es de 500 metros y en Estados Unidos es de 1.500 pies, unos 457 metros.

Es necesario cumplir ese requisito, según Amazon, hasta que la FAA "aprueba una tecnología que permita volar drones de forma segura más allá de la línea de visión". Es entonces cuando pasamos a hablar de vuelos BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), que son aquellos en los que el operador no puede ver el dron directamente con sus propios ojos, aunque sí con otros instrumentos como una pantalla.

Entre medias, y por tener la foto completa, están los vuelos EVLOS (Extended Visual Line of Sight) que, básicamente, permiten ampliar el rango de vuelo hasta los 1.000 y 2.000 metros usando observadores capacitados (es decir, que tengan licencia de piloto profesional de drones).

Más allá. Ahora que sabemos eso podemos comprender la importancia del anuncio de Amazon. La empresa fundada por Jeff Bezos ha confirmado que la FAA le ha dado a Prime Air "permisos adicionales" que le permiten "operar nuestros drones más allá de la línea de visión", de manera que sus drones pueden llegar más lejos y el servicio puede escalar. Según Amazon:

"Para obtener este permiso, desarrollamos una estrategia BVLOS, que incluye una tecnología de detección y evasión a bordo. Llevamos años desarrollando, probando y perfeccionando nuestro sistema de detección y evasión a bordo para garantizar que nuestros drones puedan detectar y evitar obstáculos en el aire".

Además de presentar ante la FAA toda la información del sistema, la cual no ha sido desvelada en el comunicado, la firma hizo una demostración en entornos reales ante los inspectores del organismo para mostrar sus capacidades. De acuerdo a Amazon, volaron en presencia de aviones, helicópteros y globos aerostáticos reales para probar que, efectivamente, el dron detectaba y se alejaba de los obstáculos.

Expansión. Gracias a la aprobación BVLOS, Amazon podrá escalar el servicio de reparto a otras áreas. El primer paso es ampliar el alcance del área de reparto de College Station (Texas) para más tarde, a finales de año, integrar este sistema en la red de reparto. El objetivo, exponen desde Amazon, es ofrecer repartos en el día desde sus almacenes. El dron que están usando allí es el MK-27, capaz de volar 12 kilómetros y cargar con 2,3 kilos.

Objetivo. Amazon es optimista con su propuesta. A pesar de que le ha costado muchos años arrancar, la compañía pretende "crear una forma segura y escalable de entregar paquetes a los clientes en 30 minutos o menos usando drones altamente autónomos". Su objetivo a largo plazo es "entregar 500 millones de paquetes al año mediante drones a finales de esta década", una cifra nada desdeñable pero más cercana gracias al anuncio de hoy.

