Estados Unidos muestra su mantarraya robot. Es enorme, autónomo y preparado para misiones submarinas de larga duración

El panorama militar actual parece sacado de una película o videojuego de ficción. Estados Unidos afirma que sus satélites están siendo atacados a diario por China y Rusia en lo que ya es una auténtica guerra espacial, pero del espacio hay que bajar a los océanos, donde los robots autónomos se están convirtiendo en protagonistas. Hace dos años, DARPA presentó el concepto de su Manta Ray, un programa para crear un robot autónomo para realizar misiones en los océanos.

Hoy, el proyecto está muy avanzado y ya hemos podido ver uno de los prototipos. Es enorme.

Drones conquistando el océano. Desde que empezamos a navegar, el océano se convirtió en un campo de batalla. Antes había que pilotar el barco, pero ahora ni eso. Estos últimos meses estamos viendo que las diferentes potencias están apostando por robots para conseguir superioridad marina. Se están probando en situaciones reales, como en la guerra de Ucrania con drones kamikaze similares a motos de agua. Sin embargo, también hay casos como el Orca de Estados Unidos o el Tiburón Fantasma australiano: submarinos autónomos con sistemas de inteligencia artificial que pueden realizar misiones (como una de patrulla) de forma autónoma.

Inspirados por animales. En esa categoría entraría la Manta Ray de DARPA que está desarrollando la empresa Northrop Grumman. Como otros robots (por ejemplo, el perro robot con un rifle acoplado), el Manta Ray está inspirado por la naturaleza, concretamente por las mantarrayas aunque lo cierto es que el diseño final se parece más a un submarino plano y futurista. El que sí se parece a una mantarraya, incluso con movimiento de sus aletas, es el vehículo submarino no tripulado chino que empezó a operar mucho antes que el modelo estadounidense.

Misiones marinas de larga duración. No se sabe muy bien cuál es el propósito de ese dron chino, pero las cosas parecen algo más claras con el modelo estadounidense. Según Northrop Grumman, el Manta Ray está pensado como un vehículo autónomo para misiones submarinas de larga duración "allá donde los humanos no puedan llegar". Se trata de un UUV (vehículo submarino no tripulado) totalmente autónomo que no necesita un apoyo logístico humano cerca del lugar en el que opera y cuenta con un modo de ahorro de energía muy interesante.

Ya se vio en el vídeo promocional de enero de 2022, pero lo que hace el Manta Ray es anclarse al fondo marino y entrar en estado de bajo consumo de energía. Según aquel vídeo, se despliega entonces un pequeño dron que va en uno de los compartimentos del UUV y que cuenta con capacidad de comunicación con el exterior.

¿Energía ilimitada? Uno de los grandes problemas de los vehículos autónomos es, precisamente, la alimentación. Dependiendo del tipo, tienen más o menos autonomía con sus baterías y en The War Zone podemos leer que, al menos sobre el papel, están trabajando en una solución para conseguir energía potencialmente ilimitada para este Manta Ray. Se trata de una cápsula de energía térmica de la empresa Seatrec que es capaz de extraer energía térmica del océano. Convertiría en electricidad la energía diferencial de la temperatura cálida y fría entre los distintos niveles oceánicos.

Ahora bien, sus responsables afirman que es algo que "existe únicamente sólo como un concepto sobre el papel", por lo que puede que falte tiempo para ver o el Manta Ray o esos UUV con baterías de larguísima duración en funcionamiento.

Enorme, modular y con capacidad de carga. Cuando se presentó, el Manta Ray no parecía tan enorme, pero en las imágenes que Northrop ha publicado se puede ver el descomunal tamaño de este UUV. Es algo lógico si tenemos en cuenta que las misiones de reconocimiento son sólo una parte de lo que este dron puede hacer. Está diseñado con varios compartimentos para cargar diferentes útiles durante las misiones (algo que no se ha detallado) y es evidente que es algo que necesita espacio interno.

Y un problema con un dispositivo tan grande es el transporte. Sin embargo, la compañía asegura que está fabricado para que su montaje sea sencillo y modular, detallando que se puede desplegar de forma sencilla en la zona de la misión y que está pensado para poder enviarse en cinco contenedores de envío estándar. Cinco contenedores son muchos contenedores, pero la idea es que, de este modo, ocupe menos espacio a la hora de transportarlo.

En Xataka | Espías de China en Alemania: tres sospechosos han sido detenidos por robar tecnología militar puntera