Drones submarinos que imitan a la mantarraya: así es la propuesta de EEUU para misiones oceánicas autónomas y de largo alcance

Drones por tierra, aire… y mar. DARPA, la agencia de investigación avanzada ligada al Departamento de Defensa de EEUU, está desarrollando un robot autónomo y con capacidad de carga que emula la forma de las mantarrayas y es capaz de desarrollar “misiones de larga duración y alcance” en los océanos. El programa, bautizado Manta Ray, arrancó en 2020 y busca demostrar el potencial de los vehículos submarinos no tripulados (UUV). Superadas las primeras pruebas, DARPA acaba de adjudicar a Northrop Grumman y Martin Defense Group contratos para la segunda fase.

“El programa Manta Ray busca desarrollar UUV que operen por períodos prolongados sin la necesidad de mantenimiento o apoyo logístico humano in situ”, detallan desde DARPA. En una primera etapa, los expertos de la agencia diseñaron y probaron “enfoques novedosos” en áreas como la gestión de energía, la fiabilidad, el control de bioincrustraciones y corrosión —clave en el océano—, la navegación y la superación de obstáculos submarinos”. El objetivo: preparar el dron para misiones de larga duración, sin asistencia y en entornos que exigirán una resistencia notable.

A modo de anticipo, DARPA ha elaborado y colgado en su cuenta oficial de YouTube un vídeo de apenas un minuto en el que que muestra el UUV en acción, durante una misión submarina en la que transporta cargas útiles para tareas especializadas. En la grabación se aprecia, por ejemplo, cómo el dron despliega y recoge un sensor que parece transmitir señales al propio UUV.

Entre los objetivos que se ha fijado DARPA para el programa destaca el desarrollo de técnicas de captación y gestión de energía en los océanos, a profundidades relevantes, o el diseño de sistemas de propulsión submarina. Sus responsables aspiran también a “nuevos enfoques” para la gestión de misiones prolongadas en el océano, el manejo de datos y “mitigar la contaminación biológica, la corrosión y la degradación de otros materiales para misiones de larga duración”.

“El programa busca demostrar tecnologías críticas para una nueva clase de UUV de larga duración y alcance y con capacidad de carga útil. Si tiene éxito, esta nueva clase de UUV le dará al mando una amplificación de capacidad sin interrumpir las operaciones actuales al permanecer independiente de los buques y puertos tripulados una vez desplegados”, anota DARPA: “Dichos sistemas podrían permitir a los buques anfitriones tradicionales una mayor flexibilidad operativa al tiempo que proporcionan a los puertos de servicio tradicionales un alivio de la carga de trabajo”.

