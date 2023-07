'The Last of Us' arrasa en las nominaciones de los Emmy 2023: desde 1993 nunca una serie nueva había acumulado tantas

Nada menos que 24 nominaciones a los Emmy de este año ha acumulado 'The Last of Us', en un hito que la coloca casi a la altura de la aclamada 'Succession', con 27 nominaciones. Sin embargo, hay una diferencia: 'The Last of us' es una serie nueva, aún en su primera temporada, mientras que las desbordantes nominaciones de 'Succession' obedecen a la despedida de la serie sobre las desventuras de la familia Roy, que acaba de cerrar su última temporada. En cualquier caso, es un triunfo inequívoco para HBO (que además, también ha conseguido 23 nominaciones para 'The White Lotus').

Estamos en un año complicado, con la huelga de actores cerniéndose sobre la industria (en el momento de escribir estas líneas aún no se ha votado si arranca la huelga, pero parece inminente, podría poner en duda que se celebre finalmente la gala el 18 de septiembre). En cualquier caso, el resto de las nominaciones han dado lustre a series como 'Ted Lasso' (21), 'Dahmer' (13), o 'Miércoles' (12), entre otras. Aunque series de 'Star Wars' como 'Andor' o 'Obi-Wan Kenobi' han recibido su correspondiente ración de nominaciones, apuestas más arriesgadas como 'Separación' no han tenido tanta suerte.

Lo que sí han conseguido las 24 nominaciones de 'The Last of Us' (entre las que están Mejor serie dramática, Pedro Pascal y Bella Ramsey como intérpretes principales, siete nominaciones para actores y actrices invitadas y una buena cantidad de premios técnicos) es rozar un récord que permanecía imbatido desde 1993, el de mayor número de nominaciones en una serie nueva. De momento, el pódium lo sigue ocupando una producción de ese año, 'Policías de Nueva York', con 30 nominaciones, pero 'The Last of Us' queda en segundo puesto.

De este modo, 'The Last of Us' se confirma como una de las grandes producciones recientes de género fantástico. Sobrepasa con mucho a las mucho más publicitadas 'La Casa del Dragón' (9) y 'Los Anillos de Poder' (6) y abre una decidida nueva edad triunfal para las adaptaciones de videojuegos.

Estas son algunas de las categorías más relevantes de este año.

Mejor serie

Mejor actor protagonista

Jeff Bridges ('The Old Man')

Brian Cox ('Succession')

Kieran Culkin ('Succession')

Bob Odenkirk ('Better Call Saul')

Pedro Pascal ('The Last of Us')

Jeremy Strong ('Succession')

Mejor actriz protagonista

Sharon Horgan ('Hermanas hasta la muerte')

Melanie Lynskey ('Yellowjackets')

Elisabeth Moss ('El cuento de la criada')

Bella Ramsey ('The Last of Us')

Keri Russell ('La diplomática')

Sarah Snook ('Succession')

Mejor serie

Mejor actor protagonista

Bill Hader ('Barry')

Jeremy Allen White ('The Bear')

Jason Segel ('Terapia sin filtro')

Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio')

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Mejor actriz protagonista

Christina Applegate ('Dead to Me')

Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel')

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

Natasha Lyonne ('Poker Face')

Jenna Ortega ('Miércoles')

Mejor dirección

'Wow' de 'Barry', dirigido por Bill Hader

'Review' de 'The Bear', dirigido por Christopher Storer

'Cuatro minutos' de 'The Marvelous Mrs. Maisel', dirigido por Amy Sherman-Palladino

'Don't Touch My Hair' de 'The Ms. Pat Show', dirigido por Mary Lou Belli

'So Long, Farewell' de 'Ted Lasso', dirigido por Declan Lowney

'Wednesday's Child Is Full Of Woe' de 'Miércoles', dirigido por Tim Burton

Miniseries y TV Movies

Mejor miniserie

Mejor actor protagonista

Taron Egerton ('Black Bird')

Kumail Nanjiani ('Welcome to Chippendales')

Evan Peters ('Dahmer')

Daniel Radcliffe ('Weird: The Al Yankovic Story')

Michael Shannon ('George & Tammy')

Steven Yeun ('Bronca')

Mejor actriz protagonista

Lizzy Caplan ('Fleishman está en apuros')

Jessica Chastain ('George & Tammy')

Dominique Fishback ('Swarm')

Kathryn Hahn ('Tiny Beautiful Things')

Riley Keough ('Daisy Jones & the Six')

Ali Wong ('Bronca')

Cabecera: HBO Max

En Xataka | 'The Last of Us' ha entendido a la perfección que los zombis son lo más aburrido de las series de zombis