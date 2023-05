El plan de Netflix para cortar su sangría de suscriptores es un nuevo tipo de series: las "gourmet cheeseburgers"

Es el nuevo concepto que está manejando Netflix desde hace unos meses, con cifras de audiencia que demuestran que podría estar ante un filón o, al menos, ante una forma de renovar los a veces gastadísimos códigos de las ficciones televisivas. Se trata de las "gourmet cheeseburgers", de las que se habla justo ahora que Netflix está buscando claves para aliviar el abandono masivo de suscriptores de los últimos meses. Hamburguesas de lujo, una clasificación para determinado tipo de series que Bela Bajaria, jefa de contenido de Netflix, desveló en una entrevista para 'The New Yorker'.

La búsqueda inicial de prestigio. Cuando Ted Sarandos era el jefe de contenido de Netflix, antes de ser nombrado co-CEO junto a Reed Hastings, afirmó que el objetivo que tenía Netflix en un principio era "convertirse en HBO más rápido de lo que HBO puede convertirse en nosotros", como respuesta a la negativa de HBO de llegar a un acuerdo de licencia con la entonces flamante plataforma, recién salida del negocio del alquiler a distancia de DVDs. La idea era hacer la televisión de prestigio que por entonces caracterizaba a HBO.

Las primeras series. Por eso en estos tiempos iniciales, la plataforma puso en pie series como 'House of Cards', 'The Crown', 'Orange Is the New Black' o la extraordinaria serie de animación 'BoJack Horseman'. Cindy Holland, mano derecha de Sarandos, se encargó de potenciar esta vertiente inicial de Netflix que buscaba identificar al servicio con productos cuidados y dramáticos. En 2020 llegó Bela Bajaria (después de unos años como jefa de contenido internacional, donde promovió éxitos como la nueva versión de 'Queer Eye') y Holland salió de la empresa.

Ampliando miras. La intención de Sarandos era ir mucho más allá de las series que recibieran premios y elogio público, como sucedía con la televisión de prestigio por excelencia, HBO. Empezaron produciendo fuera de las fronteras de Estados Unidos para llegar a un público internacional, un salto que, por ejemplo, HBO solo se ha atrevido a dar en los últimos tiempos. Netflix ya lo hacía en 2016, con la mexicana 'Club de cuervos'. En la entrevista, Bajaria desvela que esta estrategia ha evolucionado: ya no quieren hacer series que gusten en todo el mundo, sino versiones específicas para cada país de un mismo producto que funcione.

Falsos originales. Otra de las medidas estrella de Bajaria fue la creación de falsos originales de Netflix, que oficialmente reciben el menos glamouroso nombre de colicencias: financiación en fases tempranas de los proyectos, con opción a distribuir internacionalmente y aplicarles el famoso sello. Ha sido el caso de 'Better Call Saul', 'Riverdale' o 'Star Trek Discovery'. O bien, retomar series canceladas y proseguir con su producción, como ha sucedido con 'La casa de papel' o 'You'.

Las hamburguesas buenas. Pero... ¿qué son esas 'gourmet cheeseburger' de las que habla Bajaria? Es un término creado por Jinny Howe, vicepresidenta de series de drama originales, y que se definen como productos que son a la vez “premium y comerciales al mismo tiempo”. Y pone como ejemplo las telenovelas con muy buen acabado visual que se producen en Latinoamérica, pero que se consumen en todo el mundo.

Así se comen. Es decir, "premium y comerciales a la vez" implica series que tienen altos valores de producción que no por ello les impide alcanzar altas cifras de audiencia. Quizás el mejor ejemplo de entre todos los que ha producido Netflix es 'Los Bridgerton' (y que ha alcanzado tanto éxito para Netflix que incluso ha generado su propio spin-off, la reciente 'La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton').

El referente ABC. Quizás el canal norteamericano ABC (ahora propiedad de Disney) es uno de los referentes clave en esta nueva forma de ver la televisión, que podría considerarse que nació a principios de siglo, aunque obviamente ha evolucionado mucho desde entonces: series como 'Perdidos', 'Mujeres desesperadas' y 'Anatomía de Grey' consiguieron sumar audiencia y premios, y muchos de sus responsables trabajan ahora para Netflix. Por ejemplo, Shonda Rhimes, creadora de 'Anatomía de Grey' lo es también de Los Bridgerton.

Cabecera: Netflix

En Xataka | Netflix probó a emitir un reality show en directo. Acto seguido la plataforma se vino abajo