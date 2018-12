'YOU', el ciberacoso es el punto de partida de este adictivo thriller psicológico que llega hoy a Netflix

Como ya sabéis, al usar redes sociales convertimos voluntariamente nuestra información privada en pública. El tema de la privacidad nos preocupa y este 2018 ha protagonizado muchos titulares, pero, por lo que vemos en el primer episodio de YOU, la serie que acaba de estrenar Netflix, este un tema que nunca se había planteado Beck, una de sus protagonistas.

Basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, y creada para televisión por Greg Berlanti (‘Arrow’, ‘The Flash’, ‘Riverdale’) y Sera Gamble (‘Supernatural’, ‘The Magicians’), entramos en esta serie a través de Joe, el encargado de una librería de Nueva York a la que llega Beck, una chica que atrae su atención y a la que cree decodificar en un par de minutos por cómo se mueve, qué libro elige y cómo habla. Beck paga con tarjeta de crédito, Joe memoriza su nombre completo, al llegar a casa enciende su ordenador, y sin esfuerzo encuentra todo lo que necesita.

Joe no es Elliot de ‘Mr. Robot’, no necesita hackear ningún sistema: simplemente hace una búsqueda en Google. Los resultados lo llevan a los perfiles personales de Beck en redes sociales, y a través de sus huellas digitales puede reconstruir quién es, algo que dialoga con lo que nos planteaba ‘Be Right Back’, aquel mítico episodio de la segunda temporada de ‘Black Mirror’.

Shay Mitchell ('Pequeñas mentirosas) y Elizabeth Lail ('Érase una vez') son Peach y Beck.

De clic en clic en Instagram, Twitter y Facebook, y en pocos minutos, Joe descubre detalles sobre la familia de Beck y quiénes son sus amigos; qué y dónde estudia, dónde trabaja, sus intereses, por qué sitios suele moverse: todas sus rutinas. Y con una foto de Instagram, que Beck hizo en el portal de su nueva casa el día de su mudanza, Joe hace una búsqueda inversa de imágenes en Google y obtiene su dirección. Si en este momento vuestro cerebro ha decidido por libre pensar en qué podría saberse sobre vosotros haciendo la misma búsqueda, no os preocupéis, es la reacción normal. Yo lo hice.

Las redes sociales no son el enemigo en 'YOU'

Que tire la primera piedra quien no ha espiado digitalmente a alguien haciendo scroll en sus publicaciones sin interactuar con ellas, en la penumbra, sin siquiera seguir el perfil; lo hacen hasta nuestros potenciales empleadores. Es casi imposible no dejar huella online, aunque no tuviésemos perfiles en redes sociales, apareceríamos en las publicaciones de nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo. Pero el debate de si las redes sociales son el enemigo no es el tema central de ‘YOU’. Aquí el único villano es un sociópata acosador que se siente el héroe de su historia. De la suya y especialmente de la de la mujer que ha convertido en su obsesión.

El stalkeo digital le facilita a Joe acceder a información personal de la chica de sus sueños para la que por medios tradicionales necesitaría una relación de intimidad: tiempo. Todos estos datos los utiliza para sorprenderla haciendo lo que supone que ella desea que haga, para decir lo que cree que ella necesita escuchar en cada momento, para (a)parecer como la única persona que realmente puede ver más allá de su fachada y con ello construir toda una falsa narrativa de conexión cósmica e intereses afines, como si el destino hubiese jugado a su favor para unirlos porque son almas gemelas.

Penn Badgley ('Gossip Girl') interpreta a Joe Goldberg.

Joe decide desde el principio que tiene que salvar a Beck de su propia vida, ella es su damisela en apuros, él su caballero andante. Y para hacer realidad su cuento de hadas está dispuesto a cruzar todas las líneas. Y vaya si las cruza. Él la ve como una víctima de sus propias circunstancias, como una ingenua de la que se aprovechan hasta sus mejores amigas. Y asume que la realidad le da la razón: el apartamento de Beck está a pie de calle ¡y no tiene cortinas!, por lo que él (y cualquiera) ve lo que ocurre en su interior, “parece que nunca has visto una película de terror”, le dice en su voz en off. No le falta razón, pero Beck es, por supuesto, mucho más que la imagen que se ha hecho de ella y nosotros lo iremos descubriendo junto a él.

Este thriller psicológico juvenil es la historia de un romance obsesivo, insano y plagado de manipulaciones contado desde la perspectiva de un sociópata. Una narración que nos introduce en la cabeza del protagonista, un lugar venenoso en el que no queremos estar, pero que resulta contradictoriamente fascinante por los inesperados procesos mentales y las conclusiones a las que llega alguien totalmente ajeno a la realidad, alguien capaz de convertir breves encuentros y miradas casuales en momentos poéticos y llenos de significado.

El tono de humor negro es uno de sus principales aciertos

Por el punto de partida, la serie parece moverse en un terreno muy pantanoso, pero su principal virtud es que desde el primer momento es consciente de lo que tiene entre manos. Juega con todos tropos que en las historias de otras épocas se consideraron como románticos y, puede que Joe no sepa que es un acosador, pero la serie sí lo sabe. Aunque la narración esté desde su punto de vista y escuchemos su voz en off, los espectadores disfrutamos con la ironía de sus delirios en situaciones que son puro humor negro, como cuando se convence de que una de las amigas de Beck está obsesionada con ella.

Esta primera temporada de diez episodios es una historia perfecta para disfrutar al estilo maratones de Netflix porque tiene muchos giros, momentos locos, sorpresas y una trama que nunca se estanca. Desde el primer episodio (muy buen episodio de presentación, por cierto) queda claro el tono, con un humor negro exquisito, y lo que nos van a contar. La serie, original de Lifetime, ha sido renovada por una segunda temporada en Netflix (que en un principio tenía solo los derechos de distribución internacional), una renovación que hecho pública antes de su estreno en la plataforma.