Llega el vídeo bajo demanda con imagen Dolby Vision HDR y sonido Atmos: os anticipamos qué experiencia nos ofrece

La liza en la que se debaten los servicios de vídeo bajo demanda actualmente es cada vez más encarnizada. La clave para llamar la atención de los usuarios es diferenciarse, y las personas que toman las decisiones en estos servicios parecen haber hecho de esta estrategia su Biblia. Algunos, como Netflix, HBO, y, en los últimos tiempos, también Movistar+, apuestan por la producción de contenidos propios. Esta filosofía parece estar demostrando que, si la calidad de las producciones acompaña, los usuarios respondemos. Pero no es en absoluto la única forma de atraer nuestra atención.

Rakuten TV, que es uno de los actores del mercado del vídeo bajo demanda, se ha aliado con LG y Dolby para ofrecernos la posibilidad de disfrutar en casa contenidos 4K UHD con codificación Dolby Vision HDR y sonido Dolby Atmos. Lo que aportan Rakuten TV y Dolby es evidente: la primera, la infraestructura de servicio de los contenidos y el acceso directo a los usuarios, y, la segunda, la tecnología de codificación tanto de la imagen como del sonido. El papel de LG en esta alianza no es otro que dar visibilidad a sus televisores OLED y SUHD compatibles con Dolby Vision (no olvidemos que marcas como Sony, TCL o Vizio también tienen modelos que contemplan este estándar).

Dolby Vision y Atmos: los pilares de la nueva oferta de Rakuten TV

Antes de seguir adelante nos interesa dedicar unas líneas para recordar qué son Dolby Vision y Dolby Atmos, y, sobre todo, qué experiencia nos proponen. Si queréis conocer con todo detalle cuáles son los estándares HDR que podemos encontrar actualmente en el mercado os sugiero que leáis el artículo que les dedicamos hace unos meses. También tenemos un artículo bastante profundo en el que os explicamos las peculiaridades técnicas del sonido Dolby Atmos, y cómo trabaja Best Digital, uno de los estudios de sonorización y doblaje especializados en Atmos que tenemos en España.

Dolby Vision, HDR10 y HDR10+ son los estándares que más apoyo están recibiendo tanto por parte de la industria cinematográfica como por las marcas de electrónica de consumo

En cualquier caso, vamos a refrescar a grandes rasgos las características más interesantes de estas tecnologías. Dolby Vision, HDR10 y HDR10+ son los estándares de codificación de vídeo con alto rango dinámico, que es lo que significa High Dynamic Range (HDR), que están recibiendo más apoyo tanto por parte de la industria cinematográfica como por los fabricantes de electrónica de consumo. Una diferencia importante entre ellos en la que merece la pena que reparemos es que Dolby Vision es una tecnología propietaria de Dolby, y, por tanto, es una solución comercial que exige que las marcas que la utilizan paguen a esta última empresa, lo que tiene un impacto en el precio que pagamos los consumidores por los productos.

Sin embargo, HDR10 y HDR10+ son estándares abiertos, por lo que pueden utilizarse sin pagar ningún tipo de derecho de licencia. Si nos ceñimos al ámbito técnico es interesante que tengamos en cuenta que Dolby Vision es una tecnología más estricta y ambiciosa que HDR10. Esta última certificación propone la utilización del espacio de color BT.2020, que representa los colores de una forma mucho más precisa y fidedigna que el espacio de color BT.709 utilizado en el vídeo en alta definición porque abarca tres cuartas partes del espectro de color visible, mientras que este último solo cubre el 30% del espectro. Además, HDR10 defiende que el brillo alcance los 1.000 nits y una profundidad de color de 10 bits.

Dolby Vision es una tecnología más ambiciosa que HDR10 y HDR10+, pero, a diferencia de estas dos, es propietaria

Curiosamente, como os adelanté en el párrafo anterior, Dolby Vision es más exigente. Y es que propone un brillo máximo de 10.000 nits, una cifra que está muy lejos de lo que actualmente nos ofrecen los televisores domésticos, así como una profundidad de color de 12 bits. La combinación de un valor de luminancia tan elevado y del espacio de color BT.2020 es posible en gran medida gracias a la utilización de la función de transferencia SMPTE ST 2084. Sin entrar en detalles demasiado complejos que escapan al objetivo de este artículo, podemos contemplar este procedimiento como una tecnología propuesta por la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), la organización estadounidense que define los estándares de la industria audiovisual, que persigue la implementación del HDR con un valor de luminancia máximo de 10.000 cd/m2<\sup> y del espacio de color BT.2020.

Pero esto no es todo. Tan importante o más que estas especificaciones es la utilización por parte de Dolby Vision de metadatos dinámicos, que indican al televisor fotograma a fotograma cómo debe procesar tanto la iluminación como el color. HDR10 carece de metadatos dinámicos, por lo que propone al televisor un tratamiento homogéneo de la iluminación durante toda la reproducción, lo que lo coloca en una desventaja clara frente a Dolby Vision. Para subsanar esta carencia el consorcio de compañías que apoya al estándar HDR10 ha desarrollado HDR10+, que es una actualización que contempla la utilización de metadatos dinámicos, y que, por tanto, reduce la distancia que lo separa de Dolby Vision.

En lo que concierne a la tecnología HDR los estándares HDR10, HDR10+ y Dolby Vision no son los únicos con los que podemos toparnos. También merece la pena que nos suene HLG (Hybrid Log-Gamma), que persigue proporcionar HDR en las retransmisiones vía DVB-T (TDT), por cable y vía satélite. Y Technicolor HDR, una especificación que cuenta con bastante apoyo entre los creadores de contenidos, pero que apenas he tenido impacto entre las marcas de electrónica de consumo.

Vamos a hablar ahora un poco de Dolby Atmos. Es, ni más ni menos, una tecnología de codificación de sonido envolvente capaz de administrar el sonido de hasta 64 canales independientes. Sin embargo, esta no es su característica más interesante. Lo más atractivo de esta técnica es su capacidad de poner a nuestra disposición un número virtualmente infinito de canales. Curiosamente, para lograrlo, en vez de trabajar con canales, lo hace con objetos, que no son otra cosa que fuentes emisoras de sonido. Cada uno de los elementos en una película que tiene la capacidad de emitir sonido, es un objeto. Y Atmos permite a los cineastas e ingenieros de sonido trabajar con un espacio sonoro tridimensional.

Por esta razón, ya no deben preocuparse por decidir a través de qué canal debemos escuchar un sonido en particular en un instante determinado. Esta era la estrategia utilizada por el sonido multicanal antes de Atmos, pero con esta tecnología los ingenieros de sonido puede desplazar cada objeto con total libertad a través del espacio de sonido tridimensional, y es el procesado de Atmos el que se encarga de traducir ese desplazamiento en señales que serán enviadas a los canales apropiados para brindar a los espectadores la sensación de que, efectivamente, hay una o varias fuentes de sonido puntuales desplazándose a través de la sala, sea esta un cine comercial o una instalación doméstica.

En definitiva, en un intento por sintetizar todo esto de una forma lo más clara y concisa posible, podemos concebir Dolby Atmos como una tecnología de sonido envolvente que, además de ofrecernos precisión en el plano horizontal (por delante y detrás de nuestra posición de escucha), nos proporciona percepción auditiva en el plano vertical. Esto significa que Atmos nos permite apreciar, por ejemplo, no solo como el helicóptero que aparece en una película se desplaza de la parte posterior a la delantera de nuestra sala, sino también cómo se va elevando desde el suelo hasta alcanzar la altura a la que pretende iniciar su desplazamiento. Un último apunte: DTS:X es la tecnología de codificación propuesta por la compañía DTS como alternativa a Dolby Atmos.

Esto es lo que necesitamos para disfrutarlo

Aunque la presentación oficial de la alianza que han formado Rakuten TV, Dolby y LG ha tenido lugar hoy, un puñado de medios especializados de toda Europa tuvimos la ocasión de conocer los detalles y participar en una sesión técnica ayer mismo, en las oficinas que Dolby tiene en pleno centro de Londres. Allí pude plantear algunas preguntas interesantes a Josep Mitjà, cofundador y director de operaciones de Rakuten TV; Andreas Ehret, director de tecnología de Dolby, y James Thomas, jefe de producto de LG Electronics.

Una conexión a Internet que nos garantice una velocidad de descarga sostenida de al menos 25 Mbps es suficiente para disfrutar con garantías y bajo demanda vídeo 4K UHD Dolby Vision y con sonido Atmos

Lo primero que me pareció importante saber es qué conexión a Internet necesitamos los usuarios para poder disfrutar en nuestra casa contenidos con resolución 4K UHD, Dolby Vision HDR y sonido Atmos a través de Rakuten TV con totales garantías. Josep Mitjà y Andreas Ehret me aseguraron que basta una conexión de 25 Mbps estables para que la experiencia sea óptima, por lo que, sobre el papel, cualquier enlace de fibra óptica debería ser más que suficiente para que disfrutemos estos contenidos de una forma satisfactoria.

Pero esto no es todo. Obviamente, también necesitamos un televisor compatible con Dolby Vision, como los modelos de cualquiera de las marcas que he mencionado unos párrafos más arriba. Y, si queremos que el sonido Atmos luzca como es debido, también un receptor de A/V capaz descodificar la banda sonora de las películas y un conjunto de cajas acústicas concebido para lidiar con Dolby Atmos, cuya distribución más simple es 5.1.2.

Esta topología nos obliga a utilizar cinco cajas acústicas para los canales principales, central y de efectos posteriores, un subwoofer y dos cajas acústicas adicionales alojadas en el techo que nos van a ofrecer la precisión sonora en el plano vertical de la que os hablé hace unos párrafos. Obviamente, la topología más sencilla es esta, la 5.1.2, pero hay otras más ambiciosas que nos ofrecen un sonido más impactante, como son 7.1.4 o 9.1.2, entre otras opciones.

Esta es la oferta inicial de contenido 4K UHD con Dolby Vision y Atmos

El siguiente interrogante que me parece importante poner sobre la mesa es ¿qué películas con Dolby Vision HDR y sonido Atmos podemos encontrar en Rakuten TV si tenemos un televisor Dolby Vision y nos conectamos a la plataforma ahora mismo? El catálogo inicial se acerca a la treintena de películas, y entre ellas tenemos unas cuantas que han estado recientemente en los cines y han tenido mucho «tirón», como son Blade Runner: 2049, Baby Driver, Life, Spider-Man: Homecoming, La torre oscura o Trainspotting 2, aunque también hay otras más antiguas y menos atractivas, como Pixels o Dos policías rebeldes 2. Como es lógico, el porfolio de contenido compatible con las tecnologías de Dolby se irá expandiendo poco a poco, por lo que podemos esperar que en unos meses el catálogo de Rakuten TV sea más interesante.

La oferta inicial de películas 4K UHD con Dolby Vision HDR y Atmos de Rakuten TV recoge casi una treintena de cintas

Una decisión que me parece acertada por parte de este servicio de vídeo bajo demanda consiste en que aquellos usuarios que hayan comprado una película que ahora pasa a estar disponible en 4K UHD con Dolby Vision HDR y Atmos, podrán disfrutarla con esta calidad de imagen y sonido sin coste adicional. Sin duda, es una decisión inteligente que puede contribuir a que muchos usuarios descubran qué experiencia les ofrece esta clase de contenidos.

Lo más importante: así es la experiencia que nos propone Rakuten TV

Objetivamente, Dolby Vision y Dolby Atmos son dos de las tecnologías de imagen y sonido más avanzadas que podemos disfrutar actualmente tanto en los cines como en nuestra propia casa. Una de las partes más interesantes del evento que celebraron ayer Rakuten TV, LG y Dolby fue una demostración en la que pude comprobar de primera mano qué calidad de imagen y sonido nos ofrecen los contenidos Dolby Vision HDR y Atmos que tiene actualmente Rakuten TV en una sala de cine en casa doméstica.

Antes de que os explique cuáles fueron mis sensaciones me parece importarte detallar qué tipo de equipo pusieron a punto estas tres empresas para la demostración. El televisor era un modelo con panel OLED de LG de 65 pulgadas perteneciente a la familia W8, que es el actual tope de gama de la marca surcoreana. El equipo de sonido, curiosamente, era algo más modesto, aunque también tenía un buen nivel. Las cajas acústicas eran unas KEF con transductores en la parte superior del recinto que utilizan las reflexiones en el techo para ofrecernos la precisión en el plano vertical de la que hemos hablado antes. Y el receptor A/V, sin duda el componente más discreto de la configuración, era un Onkyo de gama media/alta. La topología del equipo de sonido era 7.1.4, que junto a la distribución 5.1.4 conforma las dos configuraciones de referencia propuestas por Dolby para salas domésticas.

Honestamente, la calidad de imagen y sonido de este equipo es estupenda. De la profundidad de los negros y el contraste nativo que nos ofrece un buen panel OLED, como el que utiliza este televisor de LG, ya hemos hablado en otros artículos largo y tendido. Un televisor como este combinado con el HDR y la gestión del color que hace posibles Dolby Vision se siente como «pez en el agua». En la demostración pude ver varias secuencias de Blade Runner: 2049 y Baby Driver, y el nivel de detalle en zonas oscuras, la gama dinámica y la atmósfera que esta configuración recrea en la película dirigida por Denis Villeneuve (me impresionó más esta que la protagonizada por Ansel Elgort), son sobrecogedores.

Con el sonido, más de lo mismo. Esta sesión técnica me recordó que hoy en día es perfectamente posible recrear en nuestra propia casa unas sensaciones muy similares a las que podemos experimentar en un cine, al menos si nos ceñimos a una perspectiva puramente técnica. La resolución, el impacto, la dinámica y la tridimensionalidad del sonido fueron equiparables a las de una sala de exhibición con audio Dolby Atmos. Es más, la mayor proximidad de las cajas acústicas a la posición de escucha (la sala de la demo medía aproximadamente cuatro metros de ancho, unos cinco metros de fondo y dos metros y medio de altura) consigue que el impacto y la tridimensionalidad de la banda sonora sean más sobrecogedores que en un cine.

Una última reflexión que me parece oportuno hacer antes de concluir el artículo me lleva a plantearme el interés que tiene actualmente la distribución de películas en formato físico. Los Blu-ray Disc y Blu-ray 4K hasta ahora no solo eran atractivos para los coleccionistas a los que les gusta conservar sus películas de forma «tangible», y no en un disco duro, sino también para aquellos usuarios que quieren disfrutar una menor tasa de compresión, y, por tanto, la mejor calidad de imagen y sonido posible.

Pero lo cierto es que después de esta demostración dudo que un servicio de vídeo bajo demanda con la calidad que tienen estos contenidos de Rakuten TV tenga algo que envidiar desde el punto de vista de la calidad de imagen y sonido a lo que nos ofrece un Blu-ray 4K. Si existe, la diferencia de calidad no es fácilmente perceptible, así que me temo que los soportes físicos, al menos en lo que concierne al vídeo, van a quedar relegados solo al mercado de los coleccionistas.

