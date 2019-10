HBO Max llegará en 2020: anuncian precios, una suscripción con publicidad y la posible salida a Europa y Latinoamérica en 2021

El pasado mes de julio la ardua guerra del streaming se planteaba aún más interesante: se anunciaba HBO Max, un servicio con todo el contenido del gran conglomerado de WarnerMedia. Ahora hemos sabido más detalles, concretamente los precios y que HBO Max tendrá una opción de suscripción con publicidad, que estará disponible en 2021.

Han explicado también qué ocurrirá con los suscriptores del existente HBO Now, hablando de momento en todo caso para Estados Unidos. Las ofertas iniciales variarán también en función de si los ya clientes lo son a su vez de servicios de televisión de la operadora AT&T, esperando que con todo la oferta sea suficientemente atractiva como para llegar a los 50 millones de suscriptores en EE.UU. (de los 34 actuales).

En 2020 a Estados Unidos con 1.800 películas y 31 series en su lanzamiento

HBO Max nació tras la formación de WarnerMedia, formado tras la compra de Time Warner por AT&T de un valor de 85.000 millones de dólares. Como ya comentamos, el servicio contaría con absolutamente todo el contenido de WarnerMedia, que para el lanzamiento serán unas 10.000 horas de contenido con material de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes, a lo que se sumará todo lo de HBO y producciones propias.

Lo que ahora sabemos es que WarnerMedia ha anunciado la fecha y los precios de las suscripciones. Según trasladan en Variety HBO Max llegará en 2020 a Estados unidos y tendrá un coste de 14,99 dólares al mes en su lanzamiento, ofreciendo "el doble de contenido· por el precio actual del servicio de HBO en el país (aunque la publicación comenta que hay voces de la industria que apuntan a que el precio será mayor posteriormente y se diferenciarán).

Un precio que sigue siendo más alto que el que los otros servicios ofrecen en la nación norteamericana, quedando por delante de la suscripción estándar de Netflix (12,99 dólares), Hulu (5,99 dólares con publicidad, 11,99 dólares sin publicidad) e incluso Disney+ y Apple TV+ (6,99 y 4,99 dólares respectivamente en su próxima salida). Eso sí, los actuales clientes de HBO Now tendrán acceso al nuevo HBO Max sin coste adicional.

Así, la propuesta es que el usuario tenga la mayor dosis de contenido posible y que la selección quede enteramente en él, que no haya ningún filtro por parte de la fuente de contenido (para diferenciarse de Netflix, sobre todo). La oferta incluirá 'South Park', 'Rick & Morty', proyectos con DC (incluyendo la serie de Linterna Verde), la serie de ciencia-ficción 'Raised by Wolves' de Ridley Scott, especiales de Conan O'Brien y programación infantil entre la que veremos como cabía pensar los dibujos de 'Looney Tunes'.

Como publicamos también aquí, tuvimos noticias de los spin-offs de 'Juego de Tronos'. Por una parte HBO parece haber puesto fin a la la precuela protagonizada por Naomi Watts, pero también se anunció 'House of the Dragon', la serie que tratará de la casa Targaryen como ya anticipaban los chivatazos previos.

En total habrá 31 series originales el primera año, que se incrementarán a 50 en 2021, según Kevin Reilly (director de contenido en HBO Max y presidente de TBS, TNT y y truTV). Entre ellas estarán 'Friends', 'The Big Bang Theory', 'The West Wing', 'Pretty Little Liars', el catálogo completo de películas de Studio Ghibli, todo 'Barrio Sésamo' (y las cinco temporadas venideras), con un total de 1.000 películas en su lanzamiento entre las que estarán 'Matrix', la reciente 'Joker', las franquicias de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos' y todos los títulos de DC de los próximos 10 años.

Al menos hay intención de lanzamiento internacional

El movimiento no implica la eliminación del actual HBO Now, pero WarnerMedia pretende que haya una transición progresiva y que finalmente los suscriptores de Now migren a Max. Como hemos dicho, sólo hay información de tarifas y ofertas para Estados Unidos, contemplando packs con servicios asociados también locales. HBO Max estará disponible junto al servicio de televisión de AT&T en 2021 con anuncios.

Aunque eso sí, al parecer hay planes de lanzar versiones de HBO Max en Europa y Latinoamérica, según especificó John Stankey (CEO de WarnerMedia y COO de AT&T). Estaremos atentos a esto y a ver cómo llega este servicio a otras localizaciones si finalmente cumplen con este propósito.