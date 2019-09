Una de las precuelas de 'Juego de Tronos' tratará de la historia de los Targaryen, según asegura The Hollywood Reporter

'Juego de Tronos' ('Game of Thones') nos dejaba hace unos meses tras ocho temporadas de fuego, hielo, dragones y mucha estrategia para hacerse con un trono de hierro sobre el que finalmente no sería tan fácil sentarse. Tal fue el enganche con la producción que HBO y George R. R. Martin decidieron trabajar en algunos spin-offs de los que vamos conociendo datos, y lo último que se ha dicho es que habrá precuela de 'Juego de Tronos' basada en los Targaryen.

Lo último que sabíamos era acerca de 'Bloodmoon', el nombre provisional de un proyecto cuyo rodaje se iniciaría en Irlanda y que sería una precuela dee la historia que se trasladó a las pantallas. Se habló de hasta cuatro spin-offs, y deel que ahora se habla es de otra precuela que sí retomaría al menos una de las casas de la historia original, a diferencia de lo que apuntó el propio Martin para 'Bloodmoon' (dijo a EW que "No hay Desembarco del Rey. No hay Trono de Hierro. No hay Targaryens [...]").

300 años antes de todos aquellos "Dracarys"

Varios medios han dado por confirmada una precuela que se basaría en una época en torno a 300 años antes de la trama que se iniciaba con la exitosa serie original basada en las novelas de Martin (que aún segirán). The Hollywood Reporter especifica que se trata de los inicios de la casa Targaryen, la de Daenerys, una de las principales protagonistas de 'Game of Thrones' (y de las pocas que sobrevivió hasta la octava temporada, de hecho).

El guión será compuesto por Ryan Condal (guionista de 'Proyecto Rampage' o 'Colony' entre otras) y el propio George R.R. Martin, basándose en la novela 'Fire & Blood. Un libro que salía a la venta en 2018 y que abarca la historia definitiva de los Targaryen.

Así, si la serie sale adelante y es fiel al libro en el que se basa, empezaría con la historia de Aegon el Conquistador, quien creó el archiconocido trono de hierro e inició un linaje al que pertenecen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Viserys Targaryen (Harry Lloyd) y bueno, otro conocido personaje que no decimos por si los spoilers.

En Deadline dan por buenas estas informaciones, añadiendo que las guerras serán un elemento principal en la adaptación de la novela a la televisión. Algo que mantendría en común con la serie original, de hecho.

Desde HBO aún no han comentado nada, así que veremos si en un futuro hay confirmación. La idea desde luego es atractiva para los seguidores dee la serie, al quizás poder despejar muchas dudas de un clan muy peculiar entre los principales de la trama, así que veremos si se confirma más adelante.