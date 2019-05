He pasado la última temporada intentando evitar spoilers de ‘Juego de Tronos’ para hacer un gran maratón final

Por primera vez desde que comenzara a emitirse 'Juego de Tronos', y tras haber leído todos los libros publicados, no tengo ni idea de qué ha pasado en los cinco capítulos que se han emitido hasta ahora de la octava temporada. O, al menos, esa era mi intención.

He estado más de un mes intentando evitar spoilers en redes sociales, webs y conversaciones, no por hacer un experimento en sí, sino porque tenía tantas ganas de este cierre que quería saborearlo en una o dos veces, haciendo un maratón que me quite el aliento al ver cómo acaba el conflicto de Poniente. Y todo ello, sin volverme loco enclaustrándome ni hacer grandes sacrificios sociales, porque esta experiencia no iba de eso.

Netflix me ha convertido en una persona que no quiere esperar una semana para saber qué pasa en 'Juego de Tronos'

Desde hace muchos años, y habiendo visto semana a semana a ritmo estadounidense series como 'Lost' o 'Prison Break', nunca he sido muy fan de tener que esperar una semana para saber qué pasa en el siguiente capítulo de la serie del momento. En lo que respecta a las series en sí, antes podía ser incluso peor, porque había más capítulos e incluso parones importantes de por medio, ya fuera por fiestas ajenas a nosotros o por huelgas de guionistas.

Desde la llegada de Netflix y su publicación de series originales en un mismo día, mi incapacidad para seguir series semana a semana ha ido en aumento. Las disfruto, sí, pero me quedo demasiado tiempo pensando en qué pasará y reflexionando sobre lo que acabo de ver, con ganas poco sanas de conocer el destino de los personajes de lo que esté viendo en ese momento.

Cuando, en cambio, me siento con tiempo para ver tres o cuatro capítulos de algo, disfruto enormemente de poder ser yo quien dice "hasta aquí, mañana o la semana que viene sigo". No quiero transmitir que esto sea un problema vital, es un #FirstWorldProblem de libro, pero teniendo capacidad de elegir, por qué no hacerlo.

Y el día 8 de abril, a pocos días del estreno de la octava temporada, que daba comienzo el domingo 14, me planteé por primera vez no ver nada de la serie hasta el último fin de semana, cuando en una maratón podría encadenar los cinco capítulos emitidos hasta entonces con la emisión "en directo" del final de temporada y serie. Antes de decidirlo, conté mis dudas por Twitter, y prácticamente todas las respuestas fueron en la línea de "no lo hagas si no quieres comerte un spoiler enorme cada lunes".

Cada vez disfruto más de poder controlar exactamente el momento en que ver un contenido, y el modelo de HBO, pese al streaming, sigue sin ser eso

Además de ese argumento, que es muy legítimo y en el fondo compartía, no ver 'Juego de Tronos' al día suponía dejar de hacer algo que es probable que haya sido la última oportunidad de ver una gran serie socialmente y comentarla cada día de emisión en redes sociales, con amigos, en foros, etc, como he hecho y disfrutado desde 'Lost'.

Adentrarse en teorías de fans a fondo, como recientemente había hecho día a día con 'Westworld' era algo que aportaba mucho a los visionados, sobre todo cuando veías que había cosas que podían cumplirse, como el ya famoso "R + L = J". Sin embargo, todo eso pesó poco finalmente, y decidí que, pasara lo que pasara, hasta al menos el sábado 18 de mayo, no vería nada. El cómo hacerlo era lo siguiente.

La dificultad de frenar los spoilers cuando las redes sociales son tu trabajo

Una de las advertencias de amigos al enterarse de que no iba a ver la serie y de que quería evitar spoilers fue que no entrara en redes sociales. Sin embargo, eso es algo imposible, pues como editor de Genbeta, estoy en ellas prácticamente todo el día, tanto por ocio, como por trabajo. La mayoría de noticias las encuentro en Twitter, donde tengo listas temáticas con las que seguir el sector de la tecnología, al igual que otros utilizan lectores de feeds RSS. La parte de trabajo podría estar más libre de 'Juego de Tronos', por hablarse más de tecnología que de cultura. Pero no, la serie se ha convertido en un fenómeno tan poroso que llega a todos los medios de comunicación de una forma u otra.

Por otra parte, mi timeline o cronología personal, en el que aparecen las personas que sigo, tampoco sería un escenario tranquilo. Había que pasar a la acción para evitar spoilers, porque cada lunes Twitter iba a ser un campo minado. ¿Cómo evitar esas bombas constantes? Mutes, la solución serían los mutes (o términos silenciados, en cristiano). Si algo me ha gustado siempre de los clientes de Twitter (que la empresa copió más tarde), es que existe la posibilidad de filtrar contenidos por palabras, hashtags e incluso usuarios. Algo ideal para evitar leer contenidos de los que queremos leer, y como veremos más adelante, relativamente efectivo.

Como se puede ver en vídeo del tuit embebido, he silenciado unos 100 términos desde Twitter, que se sincronizan con clientes de terceros como Tweetbot y con las aplicaciones oficiales. A ellos he sumando algunos más desde Tweetbot, pero esos son básicamente todos. El problema de los spoilers, como también veremos, no son tanto los evitables, aquellos cuyo contenido incluye una palabra clave silenciables, sino aquellos que comparten contenido de la serie sin mención a la serie o a ningún personaje. Y de esos, hay muchos en varios apartados de Twitter, en Facebook y, últimamente, en Instagram.

Reconozco que en Facebook y en webs podría haber puesto mucho más cuidado y medidas para no ver spoilers

En Facebook, pese a que hay formas de mutear con extensiones, prácticamente sólo entro por trabajo, por lo que no dediqué tiempo a ello, mientras que en Instagram decidí dejar de ver las Stories, que son un nido considerable de spoilers. Finalmente, pese a algún altercado, no he dejado de entrar en ellas (aunque ni mucho menos veo todas), y la mayoría de personas han sido "respetuosas".

Efectividad de los mutes en Twitter y del intento de evitar spoilers: nada mal para un reto tan grande

En este apartado veremos los contenidos que no he podido evitar, pese a tener mucha cautela navegando a lo largo y ancho de Internet y pese al filtrado de contenido en Twitter. Los pondré en orden cronológico, con una explicación cuando sea necesaria.

Capítulo 1

En el primer capítulo salí bastante ileso de spoilers, aunque según me comentó gente de confianza, tampoco es que pasara mucho, con lo cual era relativamente normal. Serían los siguientes capítulos los que darían mucha más batalla.

Capítulo 2

Ojalá poder votarla a ella el domingo que viene pic.twitter.com/YJiNx0Es8Z — Amparo Babiloni (@aBabiloni) April 22, 2019

En este segundo capítulo vi aclamación a Lyanna Mormont, aunque por nada concreto. Por el segundo tuit, también puse saber que Arya le habría encargado un arma a Gendry, aunque el "JAJAJAJAJA" me dice que hay algo más detrás de ello. Arya se hace la protagonista absoluta de los spoilers desde este capítulo, aunque no sé en qué "tenía razón el fandom" ni qué personaje querido vuelve.

"Confirmé", también, que Bran y Jaime Lannister vuelven a encontrarse tras el suceso que lo desencadenó todo en la primera temporada, gracias a un meme, aunque que se vieran de nuevo era algo inevitable tras el final de temporada de Jaime. En este punto, por tanto, tenía todavía todavía la sensación de "estar limpio", de no haberme tragado ningún spoiler gordo, y si acaso, las mismas cosas que si hubiera visto los capítulos al día.

Capítulo 3

Como podéis ver, en el tercer artículo se desató la locura con los spoilers. Si Arya ya estaba protagonizando algún meme y comentario, aquí ya se hizo demasiado evidente que tenía un papel protagonista en la "Batalla de Invernalia", cuya celebración es en sí un spoiler en toda regla, porque pese a que se sabía que existiría, mi idea es que fuera a final de temporada, y no. Diversos medios y tuits confirman que tiene lugar en este tercer capítulo.

Lo más curioso es que no estás a salvo incluso cuando trabajas en cosas totalmente ajenas a 'Juego de Tronos', como se ve en la última imagen que aporto sobre el capítulo 3. Se trata de una explicación gráfica de Twitter para contar el problema que les suponía integrar imágenes y GIFs en las citas con retuits. El problema es que el ejemplo que aportan tiene el que, probablemente, es el spoiler más grande de todos.

Capítulo 5

En este último capítulo el filtrado de Twitter y no pasar por Facebook hizo efecto, pero me relajé con Instagram y me comí este spoiler donde se ve a Tyrion en un lugar quemado que claramente parece una muralla de Desembarco del Rey.

Consejos para evitar spoilers según esta experiencia y dónde es más difícil evitarlos

Esta sección de Twitter es un verdadero caladero (y coladero) de spoilers.

En general, para tratarse del fenómeno del que se trata, creo que he salido mucho más ileso de esta experiencia de evitar spoilers de 'Juego de Tronos' de lo que muchos e incluso yo esperaba. En Twitter, en lo que es la Cronología en sí, creo que el filtrado ha sido prácticamente un éxito, y no considero haberme tragado nada sumamente irrelevante.

Sin embargo, como se puede ver en alguna captura, uno de los problemas de Twitter es que sus filtros y mutes no surten efecto en una sección que utilizo mucho, la de búsqueda. El caso es que Twitter ahí también incluye tendencias y momentos de lo más popular de Internet, y durante los días posteriores a la emisión de un episodio, la sección se infestaba de spoilers y memes de 'Juego de Tronos'.

En ese sentido, mi consejo para evitarlos en Twitter, una vez hayas silenciado todos los términos silenciables, es no pasar por la sección de búsqueda, y en el caso de que sea necesario, hazlo desde un cliente de terceros o Tweetdeck, que no mostrarán esas tendencias.

La sección de búsqueda de Twitter, Youtube, la Stories de Instagram y los medios online son el gran enemigo de quien quiere evitar spoilers

En Facebook, donde pese a entrar poco también me he tragado algunos spoilers, mi recomendación es la misma que ya hacíamos en Genbeta en un artículo dedicado a evitarlos, utiliza extensiones para filtrar cualquier término que se te ocurra sobre la serie. Porque en Facebook vas a ver memes, medios y páginas compartiendo cosas de la serie, y alguno vas a ver sí o sí. Otra opción es dejar de entrar, pero para muchos quizá suponga demasiado sacrificio.

YouTube e Instagram son los otros dos grandes peligros. En la plataforma de vídeo de Google es fácil toparse con vídeos de 'Juego de Tronos' como parte de los recomendados, pero al no existir opción de mutes, lo ideal es marcar todos los vídeos sugeridos de la serie con el botón "No me interesa", de forma que el algoritmo reduzca su importancia y no los muestre en un futuro.

En el futuro, puede que una inteligencia artificial sofisticada evite los mutes y sea capaz de filtrar todo de antemano a nuestra elección, pero para eso queda

Respecto a Instagram, el peligro está, sobre todo, en la Stories de amigos que ven el capítulo a las 3 AM y no pueden dejar de contarlo todo. Por ello, lo mejor es localizarlos y silenciar sus historias hasta que acaben las emisiones. Al no poder silenciar en el feed, lo mejor es que dejes de seguir o silencies a amigos y medios que suban a su perfil contenidos de la serie que no sigas en el día a día. También puede ser un peligro la sección "Explora", como la de la búsqueda de Twitter.

Pero donde sin duda hay que tener más peligro con una serie del impacto de 'Juego de Tronos' es en los medios, como hemos visto en los ejemplos de The Verge, que prácticamente iban contando si no una muerte del episodio, sí un contexto que de por sí es spoiler, como la Batalla de Invernalia. Otro caso donde sí se habla de muerte, aunque no explícitamente, es en el artículo sobre la despedida de Bella Ramsey al personaje que interpretaba la adorable y fiera, Lyanna Mormont.

Si algo he descubierto en este tiempo es que, si bien las redes sociales no son lugar seguro, las publicaciones en Internet de cualquier género imaginable lo son mucho menos. Por tanto, mide mucho tus pasos si quieres evitar cualquier adelanto que te pueda destrozar la serie.

Qué creo que ha pasado en 'Juego de Tronos' sin haber visto ningún capítulo de su temporada final

En este punto no me extenderé mucho, porque, como he mencionado, me creo bastante afortunado por "lo poco" de lo que me he enterado.

En el primer capítulo, viendo el meme de Cersei y el elefante, se me vino a la cabeza la loca idea de que, de alguna forma, la reina y Qyburn quisieran hacer algún tipo de magia oscura con elefantes guerreros voladores para combatir a los dragones de Daenerys, algo sumamente descabellado, pero quién sabe con esta serie.

A partir de ahí, sé seguro que en el capítulo tres de la octava temporada se produjo una gran batalla entre los vivos que estaban en Invernalia y los muertos comandados por el Rey de la Noche. También sé que una de las víctimas de esa batalla fue Lyanna Mormont, y que el capítulo fue oscurísimo, algo que no considero spoiler, pero de lo que todo el mundo habló ese día y los días siguientes, lo que desató debates sobre ajustes técnicos de imagen, compresión de HBO, etc.

También sé gracias a la desafortunada captura de Twitter que el Rey de la Noche fue destruido en ese capítulo, y aunque por la portada de The Verge llegué a sospechar que el personaje que habría acabado con él podía ser Jaime Lannister, algo posible por aquello de "matarreyes", hubo tanta mención a Arya que estoy seguro de que fue ella la que acabó con el "gran otro".

Lo más loco que se me ha ocurrido con lo poco que sabía es que Qyburn y Cersei "fabrican" elefantes gigantes y muy poderosos para combatir a los dragones

No sé cómo pasa, y tengo que decir que no he llegado a leer explícitamente en ningún sitio la ecuación "Arya mata al Rey de la Noche", pero la captura de "Así se hacen las obras de arte", de Planeta Cine, me lo dejó claro. Por otra parte, con el título del capítulo de Oh My GOT, imaginé que, además de la muerte del Rey de la Noche, "el cierre de una etapa" significaba que habrían desaparecido también el resto de sus secuaces, pero tampoco sé cómo. Con la portada de The Verge hablando de batalla final entre Cersei y Daenerys, asumo también que ninguna de las dos ha muerto en sus posibles conflictos, al menos hasta ese hipotético encuentro.

Por último, gracias a la publicación de Instagram que recojo del capítulo 5, y a las menciones de batalla final, entiendo que Daenerys (o algo que cause tanto fuego y destrucción como un dragón) ha llegado a Desembarco del Rey de forma muy drástica, pero no sé nada más. Confirmo también que Tyrion sigue vivo, si es que las llamas que tiene alrededor no le alcanzan.

Sí, sé algunas cosas, pero ninguna que creo que me vaya a arruinar la experiencia, y como decía, creo que en general es bastante poco como conclusión a un experimento tan arriesgado, cuando literalmente se trabaja con redes sociales y publicaciones que consultar durante ocho horas al día (junto a otras tantas de ocio).

Una experiencia de la que no me arrepiento y que incluso recomiendo

Acabado este experimento y de forma previa al maratón, puedo decir que no me arrepiento en absoluto de haber decidido hacer una maratón "limpio", para lo que ha sido necesario evitar spoilers. Pensaba que me aislaría socialmente de mis amigos y, en algún sentido, de Internet. Pero no, no es lo que ha ocurrido.

Socialmente, sólo he tenido que pedir que, estando yo delante, no se hablara del tema. Y debo decir que mi círculo ha sido bastante respetuoso, siendo yo a veces el que sacaba el tema de este experimento y se arriesgaba a que alguien se fuera de la boca. Muchos no entendían lo que estaba haciendo, otros lo veían apasionante, y otros desearían tener mi fuerza de voluntad para aguantar mes y medio para ver la serie.

Con un entorno social muy respetuoso con el hecho de que yo no viera la serie, no ha sido ningún drama ir a comenzarla un mes más tarde que el resto de personas

Pero para mí no ha tenido nada que ver con fuerza de voluntad. Más allá de poder enterarte de todo si no tienes cuidado, para mí no hay problema ninguno en esperar un mes y medio más cuando ya has esperado casi dos años desde el final de la séptima temporada. Netflix, HBO, Amazon Primer Video, Movistar+ y otras plataformas están repletas de contenidos de calidad que ver sin agobios y obsesiones (los que me produce querer ver la serie YA), por no hablar de películas y libros que consumir antes de "lo último".

Esto, por supuesto, no es una crítica a todo el que ha seguido la serie al día. Sólo el relato de una experiencia de alguien que prefería hacerlo de otra forma esta vez, y que finalmente ha visto que era posible acabar la serie "solamente" sabiendo que Arya mata al Rey de la Noche, que otros personajes siguen vivos y poco más.

Por otra parte, creo que el experimento también ha venido bien para, precisamente, superar un poco la fobia a los spoilers que se está instalando en la sociedad. No soy nadie para decir a la gente cómo disfrutar una serie, pero llegados a ese punto en el que hasta saber el color del zapato que lleva Tyrion se considera spoiler, creo que hemos llegado demasiado lejos, y hay que retroceder un poco. El impacto y los imprevistos siempre se agradecen en los contenidos que vemos, pero hay muchas formas de disfrutar conociendo toda la historia de antemano: sencillamente, es lo que hacemos cada vez que vemos una serie o película por segunda vez.

Dicho esto sobre la necesidad de rebajar la obsesión por los spoilers, que apoyo evitar en la medida de lo posible, creo que hay dos tipos de spoilers. Por una parte, los que se comentan en hilos de forma desenfadada y sin pretender fastidiar a personas, de forma más bien privada y cuando ha pasado un tiempo prudencial. Son de esos que se comparten además con cierto sentido y ambigüedad.

Hay que asumir que Internet es espacio de conversaciones y debate, pero hay spoilers que van a hacer daño y en muchos casos no aportan ni risas

Luego, están esos procedentes de personas que, viendo la serie a las 3 AM, parecen exigir a todo el mundo conocer todo lo que ha pasado antes de las 10 AM, y en la mayoría de casos compartiendo detalles cruciales con capturas, pero sin ningún sentido y sin aportar a la conversación. La cultura de los memes nos da muchas alegrías, pero no creo que sea necesario difundirlos sin posibilidad de filtro a horas tan tempranas, como para presumir de que se ha visto.

Algo que sí sé es que la crítica general de la última temporada ha sido muy mala, lo que ya me crea expectativas muy bajas del producto al que me enfrento. Por ello, verla como la voy a ver sin reposar tanto semana a semana, creo que me hará disfrutar mucho más de una serie con la que he sido muy crítico incluso en sus considerados mejores momentos.