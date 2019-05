Muchos fans de 'Juego de Tronos' se están haciendo a la idea: con el final tiene pinta de que van a hacer un 'Perdidos'

El final ya está aquí:este domingo por la noche, madrugada del lunes en España, HBO emitirá el último capítulo de 'Juego de Tronos'. Ningún final de serie había creado tanta expectación y polémica a nivel global desde el final de 'Perdidos' allá por 2010. Precisamente el final de 'Perdidos' ha pasado al imaginario pop como sinónimo de final malo, decepcionante y polémico. Muy posiblemente el final de 'Juego de Tronos' vaya a seguir un camino similar en descontento de la gente (yo lo está haciendo de hecho y no ha terminado). Pero, ¿realmente será así?. Y si lo es, ¿importa de verdad?.

¡Qué no estaban muertos desde el principio, pesados!

'Perdidos' se estrenó en otoño de 2004 y con ella llegó el idilio entre Internet y las series y la globalización de las mismas (otros dirán, sin embargo, que este banderazo de salida fue meses antes con el final de 'Friends'): ya no queríamos esperar a que las series llegaran a nuestro país (si es que llegaban), queríamos verlas lo antes posible porque si no, nos íbamos a comer una cantidad importante de spoilers en los foros y las primigenias redes sociales. Vamos, el principio de lo que ahora es lo normal.

En 2007, en una medida con pocos precedentes, la ABC anunció que 'Perdidos' terminaría en 2010 en su sexta temporada. Damon Lindelof y Carlton Cuse, los creadores y responsables de la serie, tenían tres años y libertad (dentro de la libertad que puede haber en una serie de network americana) para terminar la serie a lo grande por lo que es lógico que el hype por la última temporada fuera in crescendo.

Aquella sexta temporada fue recibiendo críticas muy duras hasta que llegó el esperado final (nos suena, ¿verdad?). Tan esperado era aquel capítulo que hacía el número 17 de la sexta temporada y se llamó 'The End' que en España fue emitido en simultaneo con USA por Cuatro (no sin problemas) y se montaron fiestas para verlo en directo en varias ciudades. Y claro, con tanta expectación luego llegó el bajón: Lindelof y Cuse optaron por darle un final a los personajes que nos habían acompañado durante tantos años en vez de intentar resolver todas las preguntas que los fans se habían estado haciendo desde el principio de la serie. Y mucha gente no lo entendió.

"Vaya mierda, ¡estaban muertos desde el principio!" se convirtió en un mantra que se repitió tanto que ha conseguido su propio lugar en la historia aunque no fuera verdad en absoluto. Los showrunners, en especial Lindelof, se convirtieron en unos parias. En los años siguientes Lindelof fue uno de los (muchos) guionistas de cintas como 'Cowboys y Aliens' o 'Prometheus'. No eran obras maestras pero las críticas demoledoras tenían mucho más que ver con su presencia en los créditos que con las películas en si mismas.

De 'The Leftovers' al cielo

Sin embargo Lindelof terminó recuperando el status gracias a una serie pequeña pero que es una de las más importantes y significativas de esta década (que se lo digan si no a los hermanos Russo y Kevin Feige): 'The Leftovers'. Al igual que 'Perdidos', 'The Leftovers' parte de una premisa de ciencia-ficción que tiene difícil manera de ser resuelta: el 2% de la población de la Tierra se evapora ipso facto un 14 de octubre dejando un vacío imposible de llenar.

Y al igual que con 'Perdidos', Lindelof conoció con antelación por parte de la HBO cuando iba a terminar la serie y esta vez le dio a la gente lo que querían haber obtenido en 'Perdidos': respuestas. Nora se sienta finalmente con Kevin y le cuenta todo sobre su viaje al Otro Lado y de esta forma Lindelof nos lo cuenta a nosotros y nos da nuestras respuestas. Da igual que fuera verdad o una trola como un castillo, erán respuestas.

El final de 'The Leftovers' tuvo el aplauso casi unánime de la critica y el populacho. Esto significó la vuelta a primera línea de Lindelof, que en pocos meses estrena su propia versión de 'Watchmen' para HBO, la gran esperanza de la prestigiosa cadena para suceder a 'Juego de Tronos' y que Netflix no le coma la tostada. ¿'Juego de Tronos'? Ah, sí, que aquí se suponía que habíamos venido a hablar de 'Juego de Tronos'. Perdonad, que se me va el santo al cielo.

El viaje desde el piloto maldito al polémico final

'Juego de Tronos' se tenía que haber estrenado aquel 2010 en el que terminó 'Perdidos' pero su primer piloto era tan terrible que hubo que rehacerlo casi por completo (con cambios de casting incluso en los casos de Catelyn Stark y Daenerys) y no llegó hasta las pantallas de una por aquella época muy necesitada HBO hasta la primavera de 2011. Ojalá algún día poder ese piloto perdido.

La primera temporada fue un éxito moderado y desde entonces cada nueva temporada fue aumentando en espectadores, en presupuesto, en expectación... y en licencias con respecto al material original de George R. R. Martin. De hecho pronto pareció obvio que la serie iba a alcanzar a los libros antes de que Martin sacara el sexto libro, 'Vientos de Invierno' (y todavía quedaría un séptimo). ¿Que pasaría entonces?

'Juego de Tronos' no iba a esperar a Martin y la serie tomaría su propio camino concluyendo en su octava temporada

Pues lo que pasó fue que, con tres años de antelación (como con 'Perdidos', curioso), se anunció que 'Juego de Tronos' no iba a esperar a Martin y que la serie tomaría su propio camino concluyendo en una octava temporada que, ya por fin y después de casi dos eternos años de espera, tenemos entre nosotros desde hace unas semanas. Y claro, desde entonces la polémica no ha ido más que en aumento.

La sobrexposición y el sobreanálisis han llevado a que no haya habido día en las últimas semanas sin que alguna polémica relacionada con 'Juego de Tronos' se haya convertido en trending topic de Twitter y haya llenado el feed de noticias de los medios digitales de cualquier parte del mundo. Algunas de estas polémicas:

La mala relación entre Daenerys y Sansa

La perdida de la virginidad de Arya

La gestión de Jon del descubrimiento de su linaje Targaryen

La oscuridad de la batalla de Invernalia

La victoria del Team Vivos frente al Team Muertos a mitad de temporada

Arya como ejecutora del Rey de la Noche

La pésima estrategia del Team Vivos para la batalla

El "Sicansíos" (esta 100% española pero que ha llegado incluso a The Guardian)

El café de Starbucks que se coló en una escena

La excesiva importancia repentina de Gendry

La predisposición de los guionistas por Jon frente a Daenerys

La aparente justificación de Sansa de las violaciones y vejaciones como forja de su carácter (donde se metió hasta Jessica Chastain)

El pobre plan de Cersei contra Daenerys

La muerte poco épica de Jaime y Cersei

Y claro, lo de Daenerys y su caída en el lado oscuro. Incluso seguro que me he dejado alguna por el camino. Pero lo importante es que se ha ido generando una corriente ampliamente aceptada de que estamos ante una mala temporada, la peor de la serie, y una ola de pesimismo ante el final de la misma.

No en vano, el capítulo 8x04, 'The Last of the Starks', tiene en el momento de escribir este artículo una nota de 6,1 en IMDB. Hasta esta temporada ningún capítulo había bajado de 8,5 de valoración por lo que es con diferencia abismal el peor valorado de la historia de la serie... aunque el 8x05, el histórico 'The Bells', le está compitiendo tal honor y ahora mismo está con un 6,8.

En ambos casos las notas más repetidas son el 10 y el 1 lo que habla de la polarización que está habiendo. Por comparar, aunque tienen muchísimas menos valoraciones, ninguno de los capítulos de la última temporada de 'Perdidos' baja del 8 de nota. Ni siquiera el tan denostado último capítulo.

El otro día conocíamos unas declaraciones de David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la serie y recién anunciados responsables de la siguiente peli de 'Star Wars', en las que decían que iban a estar borrachos y lejos de Internet cuando se emitiera la series finale. También hemos conocido que unos haters han conseguido mediante Google Bombing que sus nombres aparezcan como sinónimo de malos guionistas en las búsquedas de Google. Esperemos que hayan decidido adelantar su plan etílico y desconectado porque el chaparrón está siendo de aúpa.

Es más, el vídeo del making of del capítulo está siendo crujido a dislikes en Youtube mientras que otro vídeo, el que tenemos sobre estas líneas, se ha convertido en viral mostrando fuera de contexto reacciones de los actores de la serie que parecen indicar que no están muy contentos con el final de la serie. Y todavía, recordemos, queda la guinda del series finales.

¿De verdad importa tanto el final de 'Juego de Tronos'?

¿Cómo va a terminar 'Juego de Tronos'? Arya intentará matar a Daenerys pero esta la terminará matando a ella por lo que Jon tendrá que reaccionar de una santa vez y matará a Daenerys. Luego Jon renunciará al trono y se irá al Norte a vivir como un ermitaño y morir sin descendencia acabando, ahora sí, con la saga Targaryen.

Mientras tanto quedarán como únicos descendientes varones de las grandes casas de Poniente un enano (Tyrion), un lisiado verdevidente (Bran) y un bastardo venido a más (Gendry). Se jugarán quien sube sus posaderas al nuevo Trono de Hierro (el anterior fue fundido durante el genocidio) a los chinos y Bran, que lo ve todo, gana. From zero to hero. Y ak final todos bailan.

O yo qué se. Cada uno tenemos una última temporada, un último capítulo, en nuestras cabezas pero lo cierto es que los únicos que tienen la potestad para trasladar esa última temporada, ese último capítulo, de su cabeza a la "realidad" son Benioff y Weiss.

Y lo harán mejor o peor, nos gustará más o menos pero, ¿tiene eso tanta importancia? ¿Una serie es sólo su final?. Yo creo que no. Más allá de su final guardo un grato recuerdo de 'Perdidos', de todos los buenos momentos que me proporcionó, de todo lo que me entretuvo, de todo lo que hizo volar mi imaginación. Y será lo mismo con 'Juego de Tronos' esté siendo como esté siendo esta temporada y pase lo que pase la madrugada del lunes.

Yo, como a Lindelof y a Cuse, sólo puedo darle las gracias a Benioff, Weiss y la HBO por todo este fantástico viaje de ocho años y, por descontando, por haberse atrevido a darle un final a esta historia, algo que de lo que el amigo George R. R. Martin lleva demasiado tiempo desentendiéndose con excusas baratas y retrasos sobre retrasos. Seguramente cuando Benioff y Weiss se hayan llevado los palos llegará él por fin con los dos últimos libros en plan salvador a contarnos el verdadero final.

Mejor haríamos en disfrutar sin prejuicios y sin tomarnos como afrentas personales que nuestros personajes favoritos hagan cosas que no nos gustan.

Netflix y su modelo de liberar las temporadas de las series de una sola tacada para consumirlas en formato de maratón (o bingewatching que te diría un hipster) se está imponiendo cada vez más y es muy posible que no volvamos a ver un fenómeno seriado como 'Juego de Tronos'. Mejor haríamos en disfrutarlo sin prejuicios y sin tomarnos como afrentas personales que nuestros personajes favoritos hagan cosas que no nos gustan.

¡Maldita sea!, gracias a 'Juego de Tronos' hemos conocido a la Abuela de Dragones, ¿qué más podemos pedir?