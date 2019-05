'Juego de Tronos' 8x05: No hay mayor ciego que el que no quiere ver

De la Batalla de Invernalia a la batalla de Desembarco del Rey. Aunque quizás deberíamos hablar mejor de masacre, más ajustado a la realidad. Un capítulo de una factura técnica superlativa y un contenido tan arriesgado, polémico y a la vez inevitable que correrán (corren ya, de hecho) ríos de tinta sobre él durante mucho tiempo. A continuación todos los detalles de 'Las campanas', el capítulo 8x05 de 'Juego de Tronos'.

NOTA: Este artículo habla sobre detalles de la trama del capítulo 8x05 de 'Juego de Tronos'. SPOILERS del capítulo si todavía no lo has visto.

Miguel Sapochnik es nuestro pastor, nada nos falta

El capítulo, escrito como no podía ser de otra forma por los propios creadores Benioff y Weiss, está dirigido por Miguel Sapochnik. Sí, el mismo de 'La larga noche', 'La batalla de los bastardos' o 'Casa Austera'. El inglés, a pesar de no ser quien más capítulos ha dirigido de la serie, honor que recae en David Nutter, pasará a la historia como "el director de Juego de Tronos".

Si en 'La larga noche' Sapochnik nos ofrecía un largometraje de terror con autentica solvencia, aquí se adentra en el género catastrófico de colosales proporciones saliendo completamente indemne y ofreciendo unos 77 minutos de puro brío.

También, como no, todo el kudos para el director de fotografía Fabian Wagner, que consigue un buen puñado de planos que son para cogerlos, enmarcarlos y colgarlos en el salón, y para Ramin Djawadi. Nadie mejor que él ha comprendido la visión de D&Ds del material original de George R. R. Martin y una vez más lo vuelve ha demostrar con un score brutal para este 'Las campanas'.

Daenerys cumple su promesa con Varys... y así hace que otra profecía de Melisandre se cumpla

Varys ya no se esconde en su conspiración contra Daenerys e incluso se lo dice a Jon. Tyrion no tiene más remedio que decírselo a la Khaleesi y el resultado es que Daenerys cumple la promesa que le hizo al eunuco en la sexta temporada: si volvía a traicionarla, le quemaría vivo. Uno de esos planos para enmarcar de los que hablábamos antes es el de Drogon saliendo de la oscuridad por detrás de Daenerys para cumplir su función de verdugo.

Por cierto que el destino de Varys ya lo había sellado Melisandre junto al suyo mismo en la séptima temporada: "Debo morir en este extraño país. Al igual que vos". Y ahí están los dos: muertos en Poniente y teniendo razón.

Tyrion le devuelve el favor a Jaime

Jaime Lannister, que nunca ha sido especialmente inteligente, es capturado por las tropas de Daenerys y Jon cuando vuelve a Desembarco del Rey. Lo vemos atado en una tienda de campaña, como en los inicios de aquella lejana segunda temporada. Entonces fue Catelyn Stark la que le liberó con la condición de que devolviera a Sansa a casa. Ahora es Tyrion el que lo hace.

De esta manera Tyrion le devuelve el favor que Jaime le hizo cuando lo liberó de las mazmorras de Desembarco del Rey al final de la cuarta temporada (cosa que aprovechó Tyrion para matar a su padre). Eso si con una condición: que consiga la rendición de Cersei, huya con ella y haga sonar las campanas.

Tyrion todavía cree en poder frenar la pulsión asesina de Daenerys aunque sea a su propia costa: "La vida de cientos de miles de personas inocentes por la vida de un enano no tan inocente". Antes de esto Tyrion había vuelto a demostrar, como en sus tiempos en Meereen, que será el hombre más inteligente de Poniente pero su Alto Valyrio sigue siendo peor que el inglés de Ana Botella.

De Compañía Dorada a Compañía Chamuscada

Una de las teorías más extendidas desde el final de la temporada pasada es que la Compañía Dorada, creada cien años atrás por un bastardo Targaryen y donde Ser Jorah (QEPD) combatió durante años, traicionaría a Cersei y se uniría a Daenerys. O que traicionaría a ambas porque realmente sirven a otro Targaryen hasta ahora desconocido en la serie.

No ha hecho ni falta: después de arrasar a la Flota de Hierro, Daenerys a lomos de Drogon se dirige hacia las murallas exteriores de Desembarco del Rey, las destruye con la facilidad con la que Viserion de Hielo acababa con el Muro y masacra a la Compañía Dorada. Los pocos que quedan en pie, huyen. Entre ellos su comandante Strickland, que muere de un lanzazo por parte de Gusano Gris. Más les valía haber llevado los elefantes, la verdad.

Ahora sí: la CleganeBowl

La pelea más anticipada y esperada, el Ali Vs. Foreman de Poniente, el Rocky Balboa Vs. Ivan Drago de 'Juego de Tronos', la CleganeBowl. Aquello que el rey Robert impidió en la primera temporada cuando El Perro salió en auxilio de Ser Loras cuando iba a ser ajusticiado por La Montaña en una justa. Y no decepciona.

Una pelea brutal en la escalinata de la Torre de Maegor mientras el mundo se derrumba alrededor. Y con su homenaje a la pelea más recordada hasta ahora de la serie: la de La Montaña con la Vibora Roja. El Perro sobrevive al intento de aplastacráneos de La Montaña y decide por fin abrazar su destino, lanzarse al vacío y llevarse con él a su inhumano hermano.

Se lo dice Arya un momento antes en nombre de todos: "Gracias Clegor".

El final de Cersei y la profecía del valonqar

Cersei eligió la violencia y jugo al juego de tronos hasta sus últimas consecuencias. Ya le dijo a Ned Stark en los albores de la serie aquello de "En el juego de tronos o ganas o mueres". Y ella muere. Calculó mal el alcance de la ira de Daenerys (seguramente porque no sabía de la conspiración que había en el otro bando y que había encendido más todavía a su enemiga) y lo pagó. Ella y todo Desembarco del Rey.

En el prólogo del primer capítulo de la quinta temporada un flashback nos cuenta cuando una infantil Cersei acude a una bruja para que le lea el futuro. En la serie lo único que le dice la bruja es que se casará con un rey y perderá a sus tres hijos (100% accurate). En el libro hay más, la bruja Maggy añade lo siguiente: "Y cuando las lágrimas te ahoguen, el valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida".

En Alto Valyrio valonqar significa hermano pequeño y es la razón de la tirria (junto a que su madre murió al parirlo, claro) de Cersie a Tyrion. De ahí nacieron todas las teorías de Tyrion matando a Cersei... o incluso Jaime, que por minutos es menor que Cersei. No era una profecía de la serie pero muchos esperaban que se cumpliera... y en cierto modo lo hizo.

Las profecías son interpretables y desde luego en sus últimos momentos Cersei está llorando y rodeada por los brazos (es un decir) de Jaime. Justo entonces se desprende el techo de la estancia y mueren.

Otra curiosidad de esta estupenda escena (desde luego un final dignísimo para dos grandes personajes) es que suenan 'Las lluvias de Castemere', que además de ser la BSO de La Boda Roja y de narrar uno de los momentos más ignominiosos de la casa Lannister, cuenta los últimos momentos de la casa Reyne, cuyos últimos miembros, los que no fueron ejecutados por Twyn Lannister, murieron en el derrumbe de su castillo. Los Reyne dejaron de existir. De los Lannister, sus exterminadores, ya sólo queda Tyrion... y habrá que ver en que circunstancias.

La reina de las cenizas

Y llegamos al punto culminante del capítulo, la temporada y seguramente de la serie: el ejercito de los Lannister, ante el poderío de Daenerys, tira sus armas, se rinde y hace sonar las campanas de rendición... pero Daenerys se vuelve a alzar con Drogon y empieza a arrasar a fuego y sangre todo Desembarco del Rey. Gusano Gris mientras, ataca a los desarmados Lannister. La masacre.

Seguro que has leído otras reseñas en las que se dice que esto es una traición al personaje sacada de la manga en pos del espectáculo y la notoriedad. Nada más lejos de la realidad: no hay mayor ciego que el que no quiere ver y la mayoría de nosotros, como Jon Snow, no hemos querido ver todos los signos que han estado ahí siempre y que en las dos últimas temporadas se han acentuado.

La amistad de Missandei, la lealtad de Gusano Gris y Jorah, los consejos de Tyrion y Varys, el amor de Drogo, Daario o Jon... todo eso había servido para mantener enjaulado al dragón pero ya era imposible. Ya lo habíamos visto en la visión de la propia Daenerys en la Casa de los Eternos de Qarth pero quisimos creer que lo que cubría la devastada sala del trono de la Fortaleza Roja era nieve cuando era ceniza.

Y tras esa visión Daenerys también se vio con Drogo y su hijo nonato (ahora lustroso, sano y, claro, vivo). Perspectivas poco halagüeñas para el futuro de la Madre de Dragones. Funestas diríamos.

Por cierto, desde que Daenerys vuelve a alzar el vuelo con Drogo por segunda vez no la volvemos a ver, tan sólo contemplamos su destrucción. Quizás D&Ds (sobrenombre por el que se conoce entre el fandom a los creadores Benioff y Weiss), sabiendo el revuelo que se iba a montar con este viraje definitivo de Daenerys al lado oscuro, deciden no meter el dedo en la llaga y mostrar a una Dany desencajada y disfrutando de la masacre.

El corcel blanco

El Perro consigue convencer a Arya de que Cersei no va a salir de esta y de que se vaya, que se ponga a salvo. Arya lo consigue a duras penas y cuando la tormenta de fuego parece haber pasado se levanta entre las ruinas y se encuentra con la única compañía de un desorientado y bello caballo blanco.

Arya lo tranquiliza y cual Rihannon en la mitología celta, lo monta y cabalgan fuera de la Zona Cero antes conocida como Desembarco del Rey. Hubiera sido una concesión demasiado obvia al fan-service que en esta escena muda Arya hubiera movido los labios para decir "Daenerys". Pero no hace falta, todos sabemos que vuelve a haber un nombre en su Lista de la Muerte vaciada momentos antes.

Sin embargo, por muchos ojos verdes que tenga Daenerys y muy experta asesina sea Arya, parece que ese duro trago será para Jon Snow. La semana que viene saldremos de dudas.

Bodycount y cameos

Un repaso a los muertos de la semana. La cuenta es estremecedora:

Varys

Cersei y Jaime

El Perro y la Montaña

Euron y toda la Flota del Hierro

Qyburn a manos de su creación

La Compañía Dorada al completo

Un porcentaje indeterminado pero seguramente muy muy alto de la población de Desembarco del Rey

Entre los cameos no tenemos a los D&Ds de salvajes fiesteros ni al ya famoso vaso de café de Starbucks. Nos tenemos que conformar con la estrella de la NFL Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers, como soldado Lannister. Vamos, otro para el bodycount.

Valar morghulis.