'Juego de Tronos' 8x04: Apetito por la destrucción

¿Y ahora qué? Eso nos preguntamos después de ver el épico y oscuro capítulo de la semana pasada. Pues bien, ahora un capítulo, escrito por los propios Benioff y Weiss, que, parafraseando al mítico Hector del Mar, es 'Juego de Tronos' más 'Juego de Tronos' que nunca. Un capítulo que empieza tranquilo y torna en trepidante que rememora aquellos finales de temporada de los primeros años de la serie y que, esta vez sí, nos deja con ganas de más. Si 'La larga noche' nos dejó saciados, 'El último de los Starks' nos vuelve a abrir el apetito.

NOTA: Este artículo habla sobre detalles de la trama del capítulo 8x04 de 'Juego de Tronos'. SPOILERS del capítulo si todavía no lo has visto.

FE DE ERRATAS: en la reseña del capítulo anterior dábamos por muerto a Fantasma. Fue un exceso de vista por nuestra parte.

Esa cualidad escasamente extendida de guardar secretos

Una vez esparcidas las cenizas de los caídos al viento y celebrada la victoria y la vida, toca pensar en el futuro. Daenerys, viendo como todos admiran a Jon (de la misma manera que en Mereen la admiraban a ella), decide pedirle a Jon, rogarle casi, que no cuente su secreto a nadie más. Socavaría sus lealtades y su derecho al trono. Jon no puede prometerlo: tiene que decírselo a Sansa y Arya.

Daenerys le advierte que si se lo cuenta a alguien dejará de ser un secreto y empezará a ser un rumor. Y los rumores son peligrosos. No se equivoca la Madre de Dragones: Ned Stark murió sin revelar el secreto del retoño de su hermana pero Sansa no parece haber heredado esa cualidad y se lo cuenta a Tyrion. Y Tyrion a Varys, claro.

Descontando a los dos implicados, de los seis restantes que saben el secreto de Jon tres son claramente Team Jon (Sam, Sansa ("¿Y si hubiera otro mejor?") y Varys), dos pasan (Bran y Arya) y sólo uno, Tyrion, sigue en el Team Daenerys... y su fe se tambalea.

El muerto al hoyo y el vivo... pues eso

Pero volvamos a ese banquete que hemos pasado de soslayo. La bebida (y las miradas) corren que da gusto y claro, lo uno lleva a lo otro. Podrick y Tormmund (una vez echo a la idea de que no va a poder competir con "el señorito del sur") encuentran rápidamente agradable y agradecida compañía femenina. Incluso el Perro es tentado. Pero lo que nos interesa es lo que ocurre entre Brienne y Jaime con Tyrion como testigo/instigador.

Están jugando a algo parecido a una versión ponientí del Yo Nunca y al recordatorio de Brienne del primer y malogrado matrimonio de Tyrion este responde con una pregunta sobre la virginidad del nuevo Ser. Brienne, desairada, huye hasta su alcoba y Jaime la sigue hasta allí. Camisas fuera (no sin dificultad), chistes variados ("Es la primera vez que lo hago con un Ser") y encamamiento.

Lo cosa parece ir bien porque Jaime decide quedarse en Invernalia en vez de unirse al ejercito que va hacia el sur a apear a Cersei del Trono de Hierro. También decide quedarse en Invernalia el latin lover de Sam. Más allá del Muro volverán Tormmund y los pocos Salvajes que quedan... y con ellos Fantasma. Un huargo debe estar en el Norte pero no podemos dejar de entristecernos porque parece que Jon se lo quiere quitar de en medio.* Shame on you, Aegon Targaryen, shame on you!*.

Nuevos ricos

En busca de granjearse apoyos en Poniente más allá de los conseguidos a través de Jon, Daenerys nombra a Gendry nuevo señor de Bastión de Tormentas, el enorme y mágico castillo de los Baratheon (allí fue donde Melisandre, QEPD, parió al bebé de humo que mató a Renly). El ex-herrero corre a festejarlo con Arya pero, para nuestra tranquilidad, Arya Stark, la heroína de Invernalia, no está interesada en ser la dama de ningún Lord.

Si Bastión de Tormentas es un botín jugoso, ¿qué decir de Altojardín, el hogar milenario de los erradicados Tyrell?. Esto es lo que promete Tyrion a Ser Bronn del Aguasnegras en la escena más controvertida del capítulo.

El ex-mercenario se materializa en la estancia de Invernalia donde Jaime y Tyrion se están despidiendo con la ballesta proporcionada por Cersei en ristre. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Quizás alguna escena eliminada? ¿Por arte de birlibirloque? No lo sabemos pero Bronn les cuenta a los hermanos las intenciones de su hermana, le parte la nariz a Tyrion, obtiene la promesa de Altojardín y se marcha por donde ha venido. Teatral y loquísimo, no vamos a negarlo.

La cabra siempre termina tirando al monte

Jon, los norteños y los dothrakis parten por tierra hacia Desembarco del Rey siguiendo el Camino Real, camino inverso al que hizo el Rey Robert en los albores de la serie. Más rápido, por mar, van Daenerys, los Inmaculados y los dos dragones vivos hacia Rocadragón. Mientras tanto, por su propio lado, parten el Perro y Arya. A ninguno de los dos les interesa ya esta guerra pero tienen objetivos en Desembarco del Rey y hacia ya que van. Serán armas muy importantes en los sucesos por venir.

Euron Greyjoy y su Flota de Hierro tienden una emboscada a la escasa armada de Daenerys y con unos nuevos, mejorados y gigantescos escorpiones la hace añicos y termina de rematar a un maltrecho Rhaegar en una escena brutal. La ira de Daenerys está a punto de estallar.

Cuando la noticia llega de vuelta a Invernalia a Jaime se le vuelve a encender la luz y deja tirada a una llorosa Brienne en mitad de la noche para volver al redil de Cersei. Todo un proceso de redención de años tirado al garete, no es el buen hombre que Brienne (y nosotros) creíamos... a no ser que su intención sea la de ser el mismo el que acabe con la vida de su hermana-amante-obsesión.

¡Dracarys!

El final del capítulo es apoteósico en el mejor sentido 'Juego de Tronos'. Tyrion convence a Daenerys para parlamentar con Cersei e intentar que se rinda y entregue a Missandei, que fue secuestrada por Euron en la anteriormente comentada escaramuza marina. Ni la apelación al niño que lleva en su vientre (que a Euron le ha dicho que es suyo igual que le dijo a Jaime) surte efecto en una Cersei decidida a atacar a Daenerys en donde más le duele (y eso que ella no sabe de todo el culebrón con Jon y su ascendencia Targaryen, que seguro que sería capaz de aprovecha muy bien).

Missandei es condenada a muerte y ejecutada allí mismo, encima de las murallas de Desembarco del Rey, por la espada de la Montaña. Hemos visto tantas ejecuciones en estos años que esto no es lo que nos impacta sino las últimas palabras de Missandei, que Cersei en toda su malignidad le permite a la leal, juiciosa y abnegada interprete, consejera y única amiga de Daenerys de la Tormenta, y que esta aprovecha para gritar "¡Dracarys!".

Tyrion agacha la cabeza sabiéndose derrotado, sabiendo que ya va a ser imposible contener más al dragón, que la población de Desembarco del Rey está, por hache o por be, condenada. Daenerys se da la vuelta y empieza a retirarse apenas pudiendo contener el furor en su interior. El apetito por la destrucción, el suyo y el nuestro, se ha despertado definitivamente. ¿Cómo va a esperar Daenerys a las huestes de Jon? ¿Cómo vamos a esperar nosotros hasta la semana que viene? ¿Cómo? Eh ¿Cómo?

Valar morghulis.