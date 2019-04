'Juego de Tronos', detrás de las cámaras: el vídeo que nos muestra cómo se rodó el épico episodio de 'The Long Night'

SPOILERS, SPOILERS, SPOILERS

Por si no ha quedado claro, este post incluye spoilers de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos', concretamente del capítulo 3. Así que si no han visto nada de esta temporada o no han podido ver el último capítulo, la recomendación es que dejen de leer inmediatamente.

Un detrás de cámaras que bien podría ser un episodio por sí solo

Para quienes no se hayan enterado, esta octava temporada de 'Juego de Tronos' HBO estrenó una especie de 'docuserie' bautizada como 'Game Revealed', el cual aparece unas horas después de cada capítulo en el canal de YouTube de HBO. Aquí se trata de mostrar, a través de los protagonistas, el equipo técnico y de producción, cómo se rodó el capítulo, efectos, acrobacias y demás detalles relevantes.

Para este último episodio, 'The Long Night', que también es de mayor duración en la historia de 'Juego de Tronos', su 'Game Revealed' es también algo tremendo, ya que tiene una duración de 40 minutos y donde se encargan de explicar algunos de los momentos clave de este épico capítulo.

Dejando un poco de lado el tema de la falta de brillo, 'The Long Night' representó todo un esfuerzo técnico y logístico, ya que se requirieron 55 noches de rodaje durante 11 semanas consecutivas, donde todos se enfrentaron a duras condiciones meteorológicas durante la filmación con nieve, frío, lluvia, barro, viento y hasta excremento de ovejas.

El resultado fue algo nunca antes visto, algo que, a falta de confirmación, ya dicen que es la batalla más grande y larga en la historia de la televisión. Y eso que apenas estamos a la mitad de la temporada.

En resumen, se trata de 40 minutos detrás de cámaras del episodio más largo de 'Juego de Tronos', donde veremos una gran mezcla de acción en directo, acrobacias, efectos visuales, maquillaje, prótesis y efectos digitales.

De entre los puntos destacables de este 'detrás de cámaras' podemos mencionar el trabajo de Maisie Williams, quien tuvo que entrenar durante horas en su "coreografía", ya que su participación fue importantísima para el capítulo.

Desde peleas y acción furtiva hasta terminar con el Night King, la razón por la que Arya se desenvolvió de esa manera es porque el director no tenía instrucciones precisas, en el caso de la biblioteca la instrucción fue clara: "tienes que atravesar sin que te vean", le dijo a Maisie, mientras que el resto tenían indicaciones de pelear y un camino trazado. Es decir, una pieza coreografiada que tenía todo para fallar y al que final salió bien.

Un punto curioso es que Maisie Williams es diestra, pero Arya es zurda en los libros, por lo que al final se convirtió en toda una guerrera ambidiestra.

Por cierto, la reacción de Emilia Clarke al enterarse de que sería Maisie Williams la elegida para matar al Night King es divertidísima.

La muerte de Lyanna Mormont, favorita de los fans, fue otra de las escenas más complejas del capítulo, ya que requirió dos rodajes por separado y un montón de efectos por ordenador. Por ejemplo, se uso a un actor real para el gigante, quien filmó su parte frente a un croma verde sujetando una muñeca, esto con el objetivo de poder duplicar su tamaño. Mientras que para las tomas de Lyanna se uso un brazo robótico que al final se mezcló con las tomas del gigante, interpretado por Ian Whyte.

Para la escena del 'dragon zombie', todo se creó a partir de modelos 3D adaptados a ordenador, a los que se les añadió fuego real a través de un brazo robótico en movimiento para brindar mayor realismo.

Por último nos quedamos con las frase de Miguel Sapochnik, el directo del capítulo al finalizar el rodaje: "No quiero volver a hacer esto nunca más. No creo que nadie que haya estado con nosotros durante estos días quiera volver a hacerlo".