'Juego de Tronos' nos prometió la batalla más espectacular de la historia de la televisión... pero no se ve bien ni en HBO

El tercer episodio de la temporada ocho de 'Juego de Tronos', The Long Night ('La larga noche'), venía con unas expectativas muy altas. Entre otras cosas porque cuando se dio a conocer que sería la batalla más larga de la serie, que conllevó 55 noches de rodaje, que el objetivo era hacer historia en la televisión, que el presupuesto total de la temporada es de 90 millones de dólares, y que era algo "nunca antes visto", pues claro, es comprensible.

La realidad es que de todo eso que dijeron sólo hay una cosa que hemos visto cumplida y es el punto de "algo nunca visto". Lamentablemente, de manera literal porque el episodio es tan oscuro que por momentos cuesta apreciar qué está pasando frente a nosotros.

AVISO: Aunque intentaremos no revelar detalles cruciales de la trama, recomendamos no seguir leyendo si no has visto el capítulo aún.

¿De qué sirve presumir de gran batalla si no se ve bien?

Ese personaje que viene ahí es Melisandre

Aún no sabemos el desglose exacto de los costes de cada uno de los seis episodios de esta temporada, así que no podemos confirmar que la batalla que se lleva a cabo en Invernalia contra los Caminantes Blancos sea la más cara de la serie, o como algunos apuntan, la más cara de la historia de la televisión.

Sin embargo, tanta anticipación sí tiene un precio: el de las expectativas no cumplidas. Más allá de que nos guste o no lo que pasa en el episodio, los primeros 42 minutos (de un total de 82 minutos) son de una batalla ininterrumpida dominada por imágenes oscuras, bruma y contraluces.

Una simple búsqueda en Twitter sirve para encontrar a decenas de personas quejándose de que no logran ver bien el episodio porque está demasiado oscuro. ¿Es realmente así?

Cuando las quejas vienen de usuarios de streamings oficiales de HBO, el problema no está en sus televisores

Puede pasar que las quejas provengan de gente que se ha descargado el capítulo en mala calidad. Los códecs de vídeo en escenas oscuras suelen descartar mucha información que, unido al posible combo de bitrate bajo más iluminación escasa hacen que posiblemente esas personas estén viendo un puñado de píxeles moviéndose sin mucho sentido.

Sin embargo, también hay quejas de personas que lo han visto de manera oficial a través de HBO o Movistar. En ese caso, la siguiente pregunta de esos usuarios es, probablemente, pensar que el problema está en su televisor o pantalla. Que si está mal la calibración, que si tengo que bajarle el brillo, que si no es OLED. Bien, ¿y qué pasa si tienes una tele 8K bien calibrada y tampoco se ve bien? En Xataka nos ha sucedido y, bueno, sabemos calibrar televisores.

El problema entonces no está en los usuarios, o al menos no el principal, si no en una iluminación tenue e insuficiente.

Hay diferencia entre una decisión narrativa y un problema técnico

Cuesta verlos, pero arriba a la izquierda de la imagen hay dos dragones volando.

El director del episodio, Michael Sapochnik explicó que estuvo analizando la gran batalla nocturna que tiene lugar en 'El Señor de los Anillos: las Dos Torres' (en el Abismo de Helm) para tener más claro (nunca mejor dicho) cómo encararlo en 'Juego de Tronos'. Sin embargo, el papelón le ha tocado al director de fotografía, Fabian Wagner, que quería conseguir que la "luz evolucionara con los personajes".

Que la batalla sea de noche no explica que no se distingan bien los elementos de las imágenes

Estas palabras, que dijo antes del estreno del episodio, pueden explicar algunas secuencias (OJO, SPOILERS: como la "desaparición" de los dothraki o las dos veces que Melisandre enciende el fuego), pero no profundizan en el hecho de que tuvo que lidiar con tres dragones (uno de ellos zombi y montado por un personaje que es CGI), un gigante zombie y cientos de no-muertos corriendo y peleando contra cientos de humanos.

Con esa situación es posible que no pudieran solventar con maquillaje y actores algo que quizá sí pudieron hacer en 'El Señor de los Anillos'. Por tanto, que la batalla sea de noche puede ser también una justificación para hacer más viable una secuencia larga y con demasiados elementos en pantalla que, a plena luz, habrían disparado el presupuesto.