Los estrenos de HBO España en noviembre 2019: todas las nuevas series, películas y documentales

Mundos de fantasía muy diferentes entre sí (casi podría decirse que opuestos el uno del otro) pero capaces de lanzar al espectador a puntos del tiempo y el espacio absolutamente insospechados. Son dos de las series que propone HBO en sus novedades para noviembre: la adaptación del clásico de la literatura juvenil 'La materia oscura' y la nueva y esperadísima temporada de 'Rick & Morty'. Universos alternativos cada uno muy de su padre y de su madre para un mes que se presenta aventurero en la plataforma.

Porque además, no es lo único que hay este mes en HBO: la quinta temporada de las aventuras superheroicas familiares de 'The Flash', o la checa 'The Sleepers', que en un registro muy diferente habla de los últimos días del régimen comunista en Checoslovaquia. También habrá documentales como 'Ralph Lauren: El hombre detrás de la marca', sobre el lado más humano del conocido diseñador de moda.

La materia oscura - Temporada 1

En cierto sentido, puede verse esta serie de HBO dirigida al público juevnil como su intento de acercarse a mundos de fantasía como los de Juego de Tronos. La historia, en cualquier caso, no necesita presentación: los libros de Philip Pullman mezclan con acierto fantasía aventurera con magia y espectáculo en la historia de una niña huérfana llamada a cumplir una profecía interdimensional. Dafne Keen protagoniza, muy bien acompañada por Ruth Wilson, Lin Manuel Miranda y James McAvoy.

Estreno el 4 de noviembre

Rick y Morty - Temporada 4

Está Watchmen y está El irlandés como grandes iconos de este mes entre los estrebnos de styreaming. Pero habrá muchos fans de la ciencia-ficción dura y tronchante que preferirán el esperadísimo regreso de 'Rick y Morty', o las aventuras en el espacio-tiempo de unos Doc y Marty McFly apócrifos. Una serie de Adult Swim que sigue brillando por lo demoledor de sus guiones y lo inagotable de su ingenio.

Estreno el 14 de noviembre

Ralph Lauren: el hombre detrás de la marca

Un documental acerca de una de las personalidades más peculiares e inclasificables del mundo de la moda. Una exploración de la vida y el trabajo de Ralph Lauren, con declaraciones de decenas de sus colaboradores a lo largo de las décadas.

Estreno el 13 de noviembre

Liga de la justicia

Con los dimes y diretes en torno al Snyder Cut y si llegaremos a verlo alguna vez, Liga de la Justicia ha acabado convirtiéndose más en un gigantesco 'What if?' que en una película de verdad: ¿qué habría pasado si Justice League hubiera sido realmente la película que hubiera salvado el Universo DC? Solo por eso vale la pena revisitarla.

Estreno el 16 de noviembre

Lady Macbeth

Ojo a esta sensacional película que es a la vez un perturbador estudio de personajes, un extraño manifiesto feminista, una película de suspense y el descubrimiento de Florence Pugh antes de que alcanzara el reconocimiento global con 'Midsommer'. Un estrafalario ensayo sobre cómo el aburrimiento es la madre de todos los vicios en clave inusualmente perversa.

Estreno el 22 de noviembre

