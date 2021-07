13 series de ciencia-ficción y fantasía disponibles en HBO y que merecen ser recuperadas

HBO tiene un merecido prestigio como creadora de contenidos de gran calidad. Revolucionó las series de televisión hace décadas y producciones como 'Juego de tronos' se han encargado de conservar esa fama. Hoy navegamos entre su catálogo para entresacar 13 series de ciencia-ficción y fantasía, clásicas y no tan clásicas, que vale la pena recuperar y revisar... o ver por primera vez.

'Raised by Wolves'

Posiblemente una de las mejores series de ciencia-ficción a las que puedes acceder no ya en HBO, sino en cualquier plataforma de streaming actual. Esta serie de Ridley Scott bebe algo en la estética y alguna secuencia pesadillesca de 'Prometheus', pero la historia va por otro lado, con un futuro sin demasiada esperanza para los humanos donde una pareja de androides tiene como misión volver a dar bríos a la especie.

'The Nevers'

Su futuro está en entredicho ahora que el prestigio de Joss Whedon no está en su mejor momento, aunque el creador de 'Buffy' abandonó la serie a mitad de su accidentada primera temporada. El resultado, sin embargo, aguanta muy bien el tipo y es una interesante reformulación de las ficciones superheroicas pasadas por un filtro femenino y victoriano. Interesantísimos personajes, acción de primera y una visión distinta de un tema manido.

'Juego de Tronos'

Por supuestísimo. La serie abanderada de la fantasía televisiva, no solo en HBO, sino en general, está completa en la plataforma para que devores una y otra vez sus ocho temporadas. Con los spin-offs a la vuelta de la esquina, quizás no sea mala idea que vuelvas a devorar las intrigas palaciegas urdidas (al principio, al menos) por George R.R. Martin.

'Westworld'

Después de una primera temporada intrigante y una segunda muy ambiciosa y compleja, la serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy parece haber perdido algo de fuelle y habrá que esperar a ver si remonta en la cuarta, ya anunciada. De momento tienes una de las series recientes más lujosas sobre inteligencias artificiales, llena de ideas sugerentes y perturbadoras gracias a su argumento de partida de un parque de atracciones con humanoides al servicio total de los humanos y con un reparto de primera.

'30 monedas'

Irregular como ella sola, pero aún así, una muy estimable serie de Álex de la Iglesia que recupera en parte el espíritu trotón y de road movie satánica de 'El día de la bestia'. Con tantos aciertos como problemas, a veces simultáneos y lanzados al espectador con la misma energía y falta de complejos, la sensación final con esta historia de una conspiración sobrenatural para conseguir las 30 monedas que recibió Judas por traicionar a Jesús es la de haber cabalgado una montaña rusa espídica y que ha quemado todos los puentes. Algo que no estamos acostumbrados a ver en las series españolas, eso es innegable.

'Devs'

Puede parecer que estamos recomendando continuamente esta maravillosa miniserie de Alex Garland ('Aniquilación', 'Ex Machina'), pero no es para menos: bajo una superficie de technothriller con suave capa de sátira de las corporaciones de Silicon Valley hay una espléndida reflexión sobre la humanidad y sus límites. Una gozada enigmática y exigente, pero a la vez muy accesible, espléndidamente rodada e interpretada y que entra sin problemas entre las mejores producciones de ciencia-ficción de los últimos tiempos.

Héroes DC

Si Disney+ es el sitio al que acudir para consumir Marvel, sin duda HBO es el lugar donde están los héroes DC, y más que irán llegando según vayan venciendo las licencias de series a otras plataformas (como 'Titanes' o 'Arrow', que andan por Netflix). Por aquí tienes, entre otras, 'Supergirl', 'Batwoman', 'The Flash', 'Superman & Lois', 'Krypton', 'Doom Patrol', 'Stargirl', 'Legends of Tomorrow' y, como guinda, un par de casos especiales: la inclasificable 'Watchmen', absolutamente obligatoria te interesen o no los superhéroes; y 'Legion', una rareza hiperexcéntrica Marvel lindante con el universo mutante.

'The Handmaid's Tale (El cuento de la doncella)'

Una serie cuyo impacto aún no podemos calibrar del todo, pero que ha condicionado e influido en buena parte de la ciencia-ficción actual. Su mensaje feminista y su visión distópica se despliegan ya por cuatro temporadas, que aunque empiezan a mostrar síntomas de agotamiento, continúan arrastrando a una audiencia fiel. La historia de una sociedad futura en la que parte de las mujeres son obligadas a procrear al servicio de ricos infértiles ha resultado tan premonitoria como escalofriante.

'Years and years'

Una distopía suave y muy política de uno de los creadores de la reformulación actual de 'Doctor Who', Russel T. Davies. En esta miniserie de seis episodios de la BBC seguimos a una familia lo largo de quince años clave en el desarrollo de la sociedad, con cambios políticos y tecnológicos que la marcarán para siempre. Extraordinaria Emma Thompson como maquiavélica matriarca de la familia Lyon.

'Rick y Morty'

HBO es un auténtico paraíso si te interesa la animación para adultos o, simplemente, la que se distancie en parte de los repetitivos códigos mainstream habituales. Adult Swim es una espléndida reserva de series como 'Robot Chicken', obligatorias si te interesa la ciencia-ficción animada, pero ninguna como 'Rick y Morty', actualmente en su quinta temporada y que no pierde ni pizca de fuelle como una de las propuestas de género -animadas o no- más atrevidas y delirantes de la actualidad.

'El Ministerio del Tiempo'

Pocas presentaciones necesita el gran hito del fantástico televisivo español de los últimos años. Afortunadamente incapaz de renunciar a su carácter típicamente español, sin dejar de inyectar costumbrismo castizo hasta en las tramas más desnortadas, la serie tiene una personalidad única a la hora de plantear su argumento: unos funcionarios viajan por el tiempo para corregir líneas temporales divergentes (lo que la convierte en una pseudo-antecesora de 'Loki').

'Territorio Lovecraft'

Recién cancelada tras solo una primera tanda de episodios, esta serie adapta estupendamente el libro de Matt Ruff del mismo título y replantea la mitología de Lovecraft reformulando su subtexto racista. Con una imaginería muy potente y un excelente reparto, la serie es un viaje sobrenatural por los Estados Unidos aún secesionistas de los años cincuenta que nos obliga a repensar tópicos del fantástico profundamente arraigados en el fandom.

'The Leftovers'

Damon Lindelof, co-creador de 'Perdidos', dio el do de pecho con esta serie que pese a no arrasar en audiencia en su momento, ha terminado adquiriendo una categoría de culto muy interesante. Todo arranca con un high-concept de libro, en el que un gran número de personas desaparecen en un evento global. La acción se desarrolla tres años después de la desaparición del 2% de la población mundial y se centra en los efectos de ese suceso inexplicable.