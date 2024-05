"El teléfono está demasiado caliente": qué es este mensaje de Android Auto y qué hacer si te aparece

Vamos a decirte qué es el mensaje de que el teléfono está demasiado caliente que puede aparecerte a veces en Android Auto. Este mensaje a veces puede aparecer incluso si está en la misma temperatura en la que suele estar, sin ningún motivo aparente.

Por eso, parece un error un poco aleatorio, aunque hay algunos consejos que puedes seguir en el caso de que te aparezcan. Vamos a explicártelo todo, desde qué es este error hasta qué puedes hacer para solucionarlo si te aparece.

Aviso de temperatura de Android Auto

Cuando tu móvil se sobrecalienta, la temperatura demasiado alta puede dañar a sus componentes internos, sobre todo a la batería. A corto plazo, esto hace que el móvil funcione peor mientras está sobrecalentado, y a largo plazo puede hacer que la vida útil del dispositivo o alguno de sus componentes se acorte drásticamente.

Y aunque Android Auto es un sistema operativo que se ejecuta en el coche, en la mayoría de los casos lo hace a través del móvil donde lo tienes instalado y que has conectado a la consola del vehículo. Es por eso que aunque estés usándolo en el coche, el móvil que hace de "ordenador" y lo ejecuta pueda sobrecalentarse, y Android Auto te avise de ello.

La idea de este aviso de temperatura es decirte si tu móvil se sobrecalienta mientras utilizas Android Auto, y así evitar que se dañe cuando estás conduciendo y no te das cuenta de cómo está el smartphone. Esto es algo que puede aparecer cuando el móvil trabaja demasiado, y sobre todo si le está pegando demasiado el sol.

El problema es que este aviso puede aparecer sin motivo aparente en el móvil. Puede pasar que aunque no esté caliente, Android Auto te diga que sí y te invite a apagar el dispositivo. También hay veces en las que el móvil puede estar sobrecalentado y Android Auto no te avisa, algo que también ha sido detectado. Por lo tanto, es un aviso que no siempre funciona correctamente.

Qué hacer si te sale el aviso en Android Auto

Si Android Auto te avisa de que el móvil se ha sobrecalentado, lo mejor es que lo compruebes de forma segura. Detén el coche y toca el móvil para ver si está caliente, o pídele a quien vaya contigo que lo coja para comprobar su temperatura. Si el móvil realmente está sobrecalentado, entonces es algo que vas a notar enseguida al tocarlo, y también cuando lo intentes usar y veas que todo va lento.

Si el móvil no está caliente, entonces debes saber que se trata de un error de este sistema de avisos. Aquí, lo que debes hacer es simplemente ignorar el aviso, aunque siempre después de haber hecho la comprobación. Con un poco de suerte, el error en los avisos desaparecerá en próximas actualizaciones.

Si el móvil sí está caliente, entonces debes apagar la pantalla y ponerlo en algún sitio en el que no le esté dando el sol de forma directa. También puedes encender el ventilador o aire acondicionado del coche y poner el móvil en un sitio en el que le de y pueda refrescarse.

