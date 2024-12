Android Auto: qué es, novedades, coches compatibles y todos los trucos para sacarle el máximo partido

Vamos a explicarte a fondo qué es Android Auto, y qué puedes hacer con este sistema operativo para el coche. Lo vemos a hacer en una publicación que vamos a intentar mantener actualizada con el tiempo, y en la que ir añadiendo las novedades que vayan saliendo o nuevos trucos.

Vamos a empezar el artículo explicándote qué es Android Auto y cómo funciona. Luego pasaremos a decirte los requisitos mínimos y coches compatibles, y terminaremos con una lista de trucos y funciones para sacarle el máximo partido.

Qué es Android Auto

Android Auto es un sistema operativo para los coches creado por Google. La idea detrás de este sistema es la de poder utilizar aplicaciones para Android que han sido adaptadas al coche. Algunas las puedes usar mientras conduces como Google Maps, Waze o Spotify, y otras cuando el coche está parado, como YouTube. También te va a permitir realizar llamadas desde el coche o recibir SMS.

Casi todos los coches modernos tienen ahora una pantalla abordo que puedes interactuar para controlar el coche y algunas de sus funciones, desde la reproducción de música hasta el aire acondicionado. Y habiendo una pantalla, también tienes un sistema operativo en ella para controlarla, y cada fabricante decide cuál añadir.

Android Auto suele ser externo al del coche. Esto quiere decir que va integrado directamente en tu móvil Android. Entonces, debes conectar tu dispositivo al coche por cable o de forma inalámbrica, y podrás ejecutar el sistema operativo directamente en la pantalla de la consola de tu vehículo.

Android Auto también integra al asistente de Google, lo que te va a permitir no necesitar desviar la vista hacia la pantalla ni tocarla para controlar el sistema operativo. Habrá varias cosas que vas a poder pedirle al coche a través del asistente con comandos de voz, como iniciar una ruta a algún lado, poner canciones, leer notificaciones, etcétera.

Por último, debes saber que Android Auto va a poder adaptarse al tamaño de la pantalla de tu coche. Porque cada fabricante y cada modelo tiene tamaños diferentes, y la interfaz del sistema de Google es capaz de adaptarse. De esta manera, por ejemplo, si tienes una pantalla panorámica la interfaz aproveche esa anchura extra para mostrar más contenido.

Cómo funciona Android Auto

Android Auto puede funcionar de dos maneras, dependiendo de tu coche. En algunos casos el fabricante tendrá Android Auto instalado en el propio coche como sistema operativo principal, aunque todavía necesitarás recurrir al móvil y su aplicación para tareas como la actualización del sistema operativo.

Y en segundo lugar, también es posible que el coche tenga su propio sistema operativo, pero que sea compatible con Android Auto. Esto quiere decir que podrás conectar tu móvil al coche para usar Android Auto en la consola, y esta conexión podrá ser inalámbrica o por cable dependiendo del modelo del coche y sus tecnologías de conexión.

En este caso, vas a necesitar tener instalada la aplicación en el móvil, aunque no vas a poder usar Android Auto desde el smartphone. Antes si se podía, pero ahora no. En vez de eso, al conectar el móvil al coche, el móvil enviará al coche la información necesaria para reflejar en la pantalla de su consola la interfaz de Android Auto y sus funciones.

También existen maneras de usar Android Auto inalámbrico cuando tu coche no es compatible, aunque no es un método oficial. La solución es utilizar dongles de Android Auto inalámbrico, que son unos dispositivos que se conectan al coche, y luego puedes conectar el móvil de forma inalámbrica. Sí, tendrás que conectar un cable a la consola de tu coche, pero por lo menos vas a tener libertad con el móvil, ya que no tendrá que estar conectado directamente.

Cuando conectas el móvil con Android Auto al coche compatible de algunas de las maneras, lo que pasa es que la consola de tu coche se convierte en una pantalla "tonta", y se limita a reflejar lo que está haciendo tu móvil. El smartphone se comporta como la torre de un ordenador, haciendo todo el trabajo y reflejando este en la consola de tu coche, que sería el monitor.

Requisitos y coches compatibles

Para poder utilizar Android Auto hay que cumplir con una serie de requisitos en los dispositivos, tanto en el móvil como en el coche donde quieras usarlo. Todo estos son cosas con las que tienes que cumplir sin excepción, pero no son requisitos demasiado complicados.

En primer lugar, debes tener un móvil con Android 8.0 o versiones posteriores, y también tener instalada la aplicación de Android Auto en el coche. Además, debes tener una tarifa de datos en tu móvil, porque necesitarás conexión a Internet para poder acceder a los datos.

Además de eso, necesitas tener un coche compatible con Android Auto, algo que debes consultar con el fabricante. Y si no, también puedes usarlo en un equipo estéreo que sea compatible con esta aplicación en el caso de que hayas puesto una consola de terceros. También necesitas un cable USB que sea de alta calidad para conectarlo al coche.

Para usar Android Auto de forma inalámbrica el móvil necesitará tener Android 11 o una versión posterior. También sirven los móviles de Google o Samsung con Android 10 o posterior, o los Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ o Note 8 con Android 9. Y también necesitarás un equipo compatible en el coche, ya sea de fábrica o un estéreo JVC, Kenwood o Pioneer.

Coches compatibles

No podemos dejarte en este artículo la lista completa de coches compatibles, porque serían varias páginas y sería demasiado larga. Sin embargo, te puedo decir que casi todos los fabricantes de coches tienen ya varios modelos donde puedes utilizar Android Auto.

Si quieres ver la lista de coches compatibles, puedes hacerlo en la web android.com/intl/es_es/auto/compatibility. En ella, tienes una lista de fabricantes, y si pulsas en uno de ellos se abrirá la list a de modelos de ese fabricante que son compatibles.

Cómo sacarle el máximo partido

Vamos ahora a mencionar algunos trucos y funciones de Android Auto de los que te hemos ido hablando en Xataka Basics, con los que puedes sacarle el máximo partido al sistema operativo. Vamos a dejártelos todos en formato de lista, con un resumen de cada uno de los trucos:

Imagen de portada | Eva Rodríguez

En Xataka Basics | Borrar caché en Android Auto: cómo se hace y para qué sirve exactamente este truco para solucionar problemas