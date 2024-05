“Lo sentimos”: Apple se disculpa por el anuncio del iPad donde una prensa aplasta todo tipo de elementos creativos

El pasado martes, Apple presentó en su evento ‘Let Loose’ el nuevo iPad Pro, un dispositivo que no se renovaba desde 2022. Una de las novedades más destacadas de la versión de este año fue su delgadez. La compañía de Cupertino no dudó en describirlo como “el producto más fino” de su catálogo hasta la fecha.

Además de comprar el grosor de la tableta con el del iPod nano de séptima generación, Apple pensó que sería buena idea promocionar su nuevo producto con un anuncio llamado “Crush!”. El problema es que el vídeo ha recibido una oleada de críticas, lo que ha llevado a la firma dirigida por Tim Cook a pedir disculpas.

Las disculpas de Apple

El anuncio muestra a una prensa industrial aplastando a todo tipo de objetos creativos sin piedad. Desde una trompeta y una máquina de arcade hasta un piano y recipientes de pintura. Cuando las placas se separan, solo existe el nuevo iPad Pro. El resto de los objetos, aparentemente sustituibles, han desparecido.

Unas 48 horas después de la publicación del vídeo, el jefe de comunicaciones de marketing de Apple, Tor Myhren, se ha disculpado en nombre de la compañía. "La creatividad está en nuestro ADN en Apple, y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo", dijo a Ad Age.

"Nuestro objetivo es celebrar siempre la gran cantidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Nos equivocamos con este vídeo y lo sentimos”, añadió. El mencionado medio señala que la compañía de Cupertino había planeado llevar el anuncio a la televisión, sin embargo, ha desechado esos planes.

Apple ha desarrollado varios enfoques publicitarios a lo largo de su historia. En su historial encontramos campañas muy conocidas como ‘Think Different’ y ‘Get a Mac’. Curiosamente, hace pocos días muchos elogiaban el anuncio ‘Find Your Friends’. Hasta los gigantes empresariales consolidados suelen dar pasos en falso.

Imágenes | Apple

En Xataka | Quién es John Ternus, el nuevo favorito para suceder a Tim Cook como CEO de Apple