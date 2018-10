Más allá del "Fuck Batman", 'Titans' es una entretenida serie de superhéroes que bebe demasiado de las películas de DC

En esta lucha por la que cada polluelo busca tener su propio servicio de SVOD, DC movió ficha inaugurando el pasado mes de septiembre su plataforma de streaming de cómics, series y películas de los superhéroes de su catálogo.

La punta de lanza de DC Universe, como se llama este servicio, es 'Titans', serie protagonizada por los Jóvenes Titanes (en inglés Teen Titans, también llamados simplemente Titans, depende de la época). Una serie de doce episodios cuya primera entrega ya está disponible en la plataforma y que llegará próximamente a Netflix en el resto del mundo.

Los Titanes es uno de los grupos de superhéroes más longevos de la editorial de cómics. Está formado por los jóvenes sidekicks de los héroes más poderosos de la Tierra (la Liga de la Justicia) y otros superchavales que en televisión hemos podido disfrutar últimamente en joyas como 'Teen Titans Go!' y 'La joven Liga de la Justicia'.

Esta primera temporada de 'Titans' supone la reunión de lo que podríamos llamar el "equipo titular" de los Titanes: Robin, Raven, Starfire y Chico Bestia. Jóvenes desconocidos entre sí pero que deberán unir fuerzas para detener una gran amenaza global.

Guionistas de referencia para la primera serie de DC Universe

Para plantar las líneas maestras de la primera serie original de DC Universe, la editorial/productora ha recurrido a lo que podríamos llamar el equipo dorado: Greg Berlanti, responsable del llamado Arrowverso y omnipresente súperproductor (súper no porque tenga poderes sino porque está en todos los "fregaos" de la tele); Geoff Johns, uno de los principales “arquitectos” de la DC del siglo XXI y responsable creativo de la compañía hasta hace dos días y Akiva Goldsman, otro veterano productor al que debemos gran parte del tramo final de ‘Fringe’.

Goldsman es, de hecho, quien lleva más tiempo asociado a la serie de los Jóvenes Titanes. Allá por 2014 empezó a desarrollar, junto a Marc Haimes ('Kubo y las dos cuerdas mágicas') un proyecto para la cadena estadounidense TNT. Finalmente la cadena anunció que no seguía adelante con la serie, probablemente porque Warner tenía ya sus propios planes.

De primeras, viendo quién guioniza, hay cierta tranquilidad… sobre todo en lo concerniente a Geoff Johns. Aunque ha tenido épocas mucho mejores, el guionista es uno de los escritores de cómics más fiables que existen. Su carrera está llena de obras recomendadas desde su ‘Flash’, ‘JSA’ y ‘Green Lantern’ hasta la ‘Liga de la Justicia’ (desde el momento en el que se deshizo de las intromisiones de Jim Lee despegó a niveles superiores).

La gran clave de Johns es su capacidad de planificar. En sus cómics era bastante común que plantease teasers y semillas de historias que no veríamos hasta dos años después. Controla muy bien los tiempos en los formatos seriados y suele tener planes a medio/largo plazo. De hecho, un signo de esto es que 'Doom Patrol' vaya a derivar de los hechos de 'Titans'.

Buscando a los Titanes

Una de las dudas que había en torno a 'Titans' era si iban a tirar por el tono oscuro de las películas o por el ligero del Arrowverso. Esas dudas parecían disiparse con el tráiler, mostrándonos esa oscuridad que tanto gusta en DC. Una vez visto el primer episodio, creo que lo que han buscado es algo a medio camino... un 'Arrow' en sus primeros "momentos", para entendernos.

Comenta la crítica americana, que ha podido ver algún episodio más, que los primeros tres están dedicados a ir reuniendo al equipo. Y, de momento, es lo que nos hemos encontrado: un prime capítulo de presentación de personajes y de ver y especular cómo las vidas de estos seres superpoderosos se entrecruzan.

Así este primer episodio comienza con Rachel (Teagan Croft), una joven atormentada por sueños (sobre la tragedia de los Flying Graysons) y poseída por una entidad sobrenatural. Al volver un dia a casa, verá cómo un hombre misterioso mata a su madre e intenta raptarla, pero huirá a Detroit.

Mientras tanto, en Detroit vemos a un recién trasladado Dick Grayson (Brenton Thwaites) se incorpora al departamento de policía mientras que por las noches sigue sus andanzas como un Robin emancipado. Un día cae bajo su custodia Rachel, a quien tendrá que rescatar de sus captores.

Por otro lado, lo que sí que resulta perturbadora es la presentación de Starfire (Anna Diop). Sola y perseguida por unos matones, la alienígena no sabe ni quién es ni por qué la quieren muerta. El hecho de que parezca una prostituta barata es porque es la pareja hortera de un mafioso ruso (Konstantin Kovar, que cuenta con otra versión en 'Arrow').

Esta última trama es, de momento, la que más alejada se ve del resto, tanto por "temática" como por motivos geográficos (transcurre en Austria). He de reconocer que tengo mucha curiosidad por ver cómo encajan los dos elementos.

No sé si será porque tenía bastante miedo porque sus trailers no inspiraban nada de confianza, pero este primer episodio de 'Titans' me ha gustado. Por lo menos en cuanto a historia: buen episodio de presentación y la trama está bien hilada. Así que sin queja en este apartado.

El problema viene más bien por esa querencia por parte de DC de que sus superhéreoes sean "malotes", provocadores, violentos y/o traumados. Tanto que si me dicen que 'Titans' forma parte del Universo Extendido de DC (relación que no está del todo clara), me lo creería completamente.

Y ya no hablo solo de estética, con esos filtros desaturados para resaltar "intensidad" y escenarios de baratillo. También por algunos diálogos y elementos algo "gratuitos". Pequeñas cosas para resaltar que todo es "malrollero" y en plan "qué chungas son las cosas". El problema es que existe una insistencia en ese sentido que no solo no aporta nada al conjunto sino que entorpece el relato.

Hay un ejemplo que me dejó ojiplático con Raven/Rachel. La chica, que tendrá unos 16 años, sale de su casa y su vecino le espeta un "¡ME DAN IGUAL TUS PROBLEMAS EMOCIONALES!". Me pareció uno de los momentos más absurdos e incluso torpes del episodio.

Esa máxima del cine de DC que dice que para realizar historias para un público "más adulto" o maduro hay que hacer que los superhéroes digan tacos y tengan una personalidad rota es bastante problemática si no se ejecuta bien.

Creo que 'Titans' tiene numerosas virtudes y bastantes defectos. La sensación que me ha dejado al final es que Johns, Goldsman y compañía han intentado encontrar un equilibrio entre visiones muy distintas de contar una historia de superhéroes y el resultado ha sido un primer episodio que es un quiero y no puedo.

Por lo general, la serie se preocupa más por la pose que por contar una buena historia. Y si el resto (producción, realización...) no está a la altura nos podemos encontrar con una catástrofe. De momento el único apoyo está en una buena trama de presentación que, espero, despegue para darnos una gran serie de grupo.