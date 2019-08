Google nos encierra en Google: los usuarios no hacen clic ni en la mitad de las búsquedas

Lo que hace Google no es distinto de lo que otras empresas quieren hacer con sus respectivos ecosistemas, claro, pero aquí el peligro es que en Google hacen uso de su potente buscador, que antes era más que nunca puerta de enlace a toda internet, para presentar las respuestas a nuestras preguntas antes de necesitar ir a ningún otro sitio.

Eso no es necesariamente malo: obtenemos nuestros resultados de búsqueda en la propia página de Google gracias a los llamados 'featured snippets' que incluyen parte del contenido de fuentes externas en esos resultados del buscador. Todo funciona estupendamente para el usuario y para Google, pero quienes realmente han hecho el trabajo de contestar a la pregunta y redactarla se quedan sin esa visita. Tanto es así, que menos de la mitad de las búsquedas en Google acaban en un clic a un sitio web externo. Las demás se las queda Google.

Al menos eso indica el estudio de Jumpshot citado por SparkToro. En ese análisis incluyeron datos de más de 140 millones de búsquedas realizadas tanto en navegadores móviles como de escritorio en Estados Unidos desde abril a junio de 2019. Los datos son aplastantes:

Menos de la mitad de las búsquedas acaban en un clic a terceras partes: casi la mitad se quedan en Google, no hay clic, el resultado de la búsqueda le basta al usuario para encontrar lo que buscaba. No solo eso: Google envía casi un 6% del tráfico a sus propios sitios web: YouTube, Maps, el blog de Google y otros subdominios de la empresa se benefician de esos resultados de forma importante.

Como indican en SparkToro, es probable que esos sitios de Google acaben dando el mejor resultado porque son excelentes resultados (YouTube y Maps son dos servicios muy utilizados por sí solos), pero el comportamiento del buscador, por fantástico que sea para los usuarios (y para Google), representa una amenaza para quienes se encargan de producir esos contenidos: la gente ya no va (tanto) a esos sitios web. No lo necesita.

