Digi hunde el precio de su fibra: así son las tarifas más baratas que entran en vigor hoy

A pesar de lo que estamos viendo en su competencia (con subidas en Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo), ya sabíamos que Digi no tenía intención de subir sus precios a corto plazo, lo que no nos imaginábamos es que iba a bajarlos. Sí, has leído bien, el operador rumano acaba de anunciar una bajada de precios que entra en vigor hoy mismo para clientes nuevos y actuales.

Entre las tarifas beneficiadas por esta reducción de cuotas, además de los planes móviles DIGI Ilimitado y DIGI Combo al contratarse junto a la fibra, destaca la popular fibra PRO-DIGI de 10 Gbps. Además, el operador ha anunciado una nueva propuesta de Fibra SMART con 500 Mbps por sólo 15 euros al mes. Vamos a ver todas las mejoras en detalle.

La fibra de 10 Gbps cae a 25 euros al mes

Si 2022 terminó bien para Digi en lo referente a portabilidades, 2023 no ha podido empezar de mejor manera. El operador rumano ha anunciado una importante bajada en el precio de su fibra PRO-DIGI, que pasa de 30 a 25 euros al mes.

Además, ha estrenado una nueva tarifa de Fibra SMART con 500 Mbps por 15 euros al mes, que está disponible desde hoy en las zonas en las que el operador está desarrollando su propia red de fibra. Con ello, el catálogo de propuestas de Fibra SMART del operador rumano queda así:

Fibra Smart 500 Mb : 15 euros al mes.

Fibra Smart 1 Gb : 20 euros al mes.

Fibra PRO-DIGI: 25 euros al mes.

Donde el Digi no ha desplegado aún su propia fibra, los clientes pueden contratar 300 Mbps por 25 euros al mes o 1 Gbps por 30 euros al mes.

DIGI Ilimitado y Combo también bajan su precio

Y no sólo hay novedades en sus propuestas de fibra propia, también ha confirmado mejoras en sus planes de telefonía móvil DIGI Ilimitado y DIGI Combo al contratarse junto a la fibra:

DIGI Ilimitado : para llamar a destinos nacionales y navegar con 50 o 100 GB, bajan de 9 y 12 euros al mes, respectivamente, a 8 y 10 euros al mes.

DIGI Combo: para llamar a destinos nacionales e internacionales y navegar con 50 o 100 GB, bajan de 9 y 12 euros al mes, respectivamente, a 8 y 10 euros al mes.

Con esta bajada de precios, la nueva fibra SMART de 500 Mb combinada con las tarifas de telefonía móvil mencionadas quedarían así:

Fibra SMART de 500 Mb + 10 GB en móvil: 20 euros al mes.

Fibra SMART de 500 Mb + 20 GB en móvil: 21 euros al mes.

Fibra SMART de 500 Mb y 50 GB en móvil: 23 euros al mes.

Todas estas mejoras entran en vigor hoy, tanto para clientes nuevos como actuales. Los usuarios de contrato disfrutarán de las nuevas cuotas de forma automática y lo verán reflejado en su factura de febrero.

Los nuevos clientes podrán contratar estos productos de DIGI desde la página web del operador, en los puntos de venta, en los stands de algunos centros comerciales y por teléfono, llamando al 1200, gratis desde la red DIGI, o al 919 120 120, desde otro operador.

Imágenes | DIGI