Yoshi, calienta que sales: nuevo pack oficial de la Nintendo Switch original con el 'Mario Kart 8 Deluxe' en formato físico

Nintendo parece que no quiere abandonar la primera generación de Nintendo Switch y busca aumentar tanto las ventas de la consola como las de uno de los videojuegos más vendidos de la plataforma. Y es que en la tienda oficial de la compañía podemos encontrar que próximamente lanzará un nuevo pack de la Nintendo Switch original (la primera) junto con el 'Mario Kart 8 Deluxe' por un precio de 199,99 euros.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe PVP en Nintendo Store — 199,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Y el videojuego es en formato físico

Pese a que la Nintendo Switch 2 sigue su recorrido recibiendo numerosos títulos exclusivos y third party, Nintendo no se ha olvidado de la predecesora y quiere lanzar un nuevo pack. De esta forma, parece que Nintendo busca dar salida al stock sobrante de la Nintendo Switch, ya que, acorde a la regulación europea, Nintendo ha decidido que la primera generación no contará con modelo con batería extraíble.

Lo que sí está claro es que se trata de una noticia de agradecer para aquellas personas que quieran dar el salto a la generación anterior para disfrutar tanto de la consola como del videojuego de conducción de la saga Super Mario, sobre todo por el hecho de que, con el revés en popularidad que ha sufrido PlayStation con motivo del fin del formato físico, el pack de la Nintendo Switch incluirá el videojuego precisamente en formato físico.

Lo bueno, además, es que el pack se lanzará a un precio reducido, algo interesante teniendo en cuenta que incluye uno de los grandes videojuegos de la pasada generación. En cualquier caso, cabe mencionar que se trata del precio (199,99 euros) con IVA incluido.

Para rematar, tan solo comentar que el pack de la Nintendo Switch junto con 'Mario Kart 8 Deluxe' se pondrá a la venta el próximo 29 de octubre de 2026, por lo que todavía queda un tiempo para que podamos tenerlo entre las manos.

⚡ EN RESUMEN: Nintendo switch (pack) ✅ LO MEJOR Su precio : accesible e interesante para quienes no dieran el salto a la generación de la consola.

: accesible e interesante para quienes no dieran el salto a la generación de la consola. El catálogo de videojuegos .

. El videojuego viene en formato físico. ❌ LO PEOR Ya no recibe tantos videojuegos como antes. 💡 CÓMPRALO SI... No tuviste una Nintendo Switch y quieres disfrutar de todo el catálogo de la consola, que no es pequeño precisamente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres dar el salto a la generación actual, ya que la Nintendo Switch 2 es compatible con la mayor parte de videojuegos de la primera generación.

También te puede interesar

OIVO - Funda para Nintendo Switch & Switch OLED, Funda de Transporte NS con 20 Ranuras para Tarjeta, Funda Protectora y Carcasa rígida para Nintendo Switch Console & Accesorio, Color Rojo Hoy en Amazon — 14,56 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

8Bitdo Pro 3 Mando Bluetooth con Joysticks TMR, Botones ABXY Intercambiables, Botones Traseros Pro, Base Carga y Disparadores Efecto Hall para Switch/Switch 2, PC, Apple, SteamOS y Android (Naranja) Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Penalva, Nintendo

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados