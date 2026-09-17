Xiaomi liquida sus Redmi Buds 6 Pro en color violeta lavanda bajando su precio casi hasta su mínimo histórico

Xiaomi lo está haciendo muy bien con sus auriculares, sobre todo en la gama Redmi donde vemos una excelente relación calidad-precio. Y en muchas ocasiones los tenemos de oferta en diversas tiendas. Ahora, por ejemplo, la tienda oficial tiene los Redmi Buds 6 Pro por 44,99 euros en su color Violeta Lavanda. De hecho, se quedan muy cerca de su mínimo histórico de 34 euros.
Eso sí, ten en cuenta que no son los auriculares más actuales. Depende de cada usuario, pero si buscas lo más actual, los Redmi Buds 8 Pro se encuentran en Amazon por 59,49 euros.
Xiaomi Redmi Buds 6 Pro
Unos auriculares buenos, bonitos y baratos
Volviendo a los Redmi Buds 6 Pro de Xiaomi, hablamos de unos auriculares Bluetooth que cuentan con cancelación activa de ruido. Según la firma, son capaces de reducir 55 dB. Dado que tienen un diseño intraural y vienen con varias almohadillas, también consiguen reducir el ruido de forma pasiva.
Los auriculares son compatibles con LDAC y cuentan con formato de patilla, algo que llevamos viendo en esta gama desde los Redmi Buds 3 Pro. Además, estos auriculares son compatibles con Google Fast Pair, permitiendo emparejarlos y utilizarlos con total comodidad.
Y sin duda alguna, una de las características estrella, o al menos más atractivas, reside en la batería, que ofrece cifras bastante altas en autonomía teórica. Es cierto que depende mucho del uso que le demos, pero Xiaomi menciona que alcanza las 9,5 horas de uso, siempre y cuando no tengamos la cancelación activa de ruido. Con el estuche de carga, esa cifra sube a las 36 horas.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de los Xiaomi Redmi Buds 6 Pro hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares buenos, bonitos y baratos y no te importa que no sean los de la última generación de su gama.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener los auriculares más recientes, que en este caso son los Redmi Buds 8 Pro.
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