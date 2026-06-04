El Xiaomi 17T ha bajado tanto de precio que ya se puede comprar por menos de 500 euros. Pero solo por tiempo limitado

Xiaomi ha cambiado el calendario de este año para el lanzamiento de uno de sus móviles estrella: el Xiaomi 17T. La marca ha adelantado el lanzamiento de septiembre a mayo, y ya se puede comprar en las principales tiendas incluso de oferta. MediaMarkt es de momento una de las que mejores ofertas ofrece, ya que tiene el móvil por 499 euros a través de estos descuentos:

Descuento directo al iniciar sesión en la tienda con el que pasa de 749 euros a 549 euros.

Cupón de descuento 50XIAOMI17TMM con el que se queda por 499 euros.

con el que se queda por 499 euros. Cupón exclusivo para estudiantes con 50 euros de descuento adicional.

Eso sí, la oferta de MediaMarkt únicamente estará disponible hasta el próximo 30 de junio.

Un móvil recién salido del horno con un precio mucho más ajustado

El Xiaomi 17T ha cambiado mucho con respecto a su anterior generación. En primer lugar, Xiaomi ha recortado el tamaño para este móvil incorporando una pantalla con diagonal de 6,59 pulgadas, por lo que es un móvil más compacto que en la generación anterior del Xiaomi 15T.

Su pantalla es uno de los puntos donde más sobresale al contar con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz, un buen nivel de brillo para verla bien en exteriores y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10. Además, también cuenta con Corning Gorilla Glass 7i.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 8500 Ultra y viene en este caso junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su batería ha crecido (y no poco) hasta los 6.500 mAh gracias a que es de silicio-carbono y soporta una carga rápida de 67W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17t hoy ✅ LO MEJOR S u precio : hablamos de un móvil que se ha lanzado con un descuento de 250 euros (sin contar la rebaja exclusiva para estudiantes).

: hablamos de un móvil que se ha lanzado con un descuento de 250 euros (sin contar la rebaja exclusiva para estudiantes). Su pantalla : ofrece una buena calidad de imagen, un buen brillo, una muy buena fluidez y una gran protección.

: ofrece una buena calidad de imagen, un buen brillo, una muy buena fluidez y una gran protección. Su batería: Xiaomi apuesta por el silicio-carbono para este móvil, aumentando la capacidad hasta los 6.500 mAh. ❌ LO PEOR La carga inalámbrica: vuelve a ser exclusiva de su hermano mayor, el Xiaomi 17T Pro. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres estrenar ahora mismo un buen móvil de la marca Xiaomi, sobre todo si quieres priorizar una buena pantalla, una buena batería y un apartado fotográfico solvente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil con carga inalámbrica o si buscas un móvil que sobresalga a la hora de jugar.

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