Ver Netflix en (casi) cualquier tele es más fácil de lo que parece, sobre todo con este dispositivo Xiaomi que está de oferta

Los Fire TV Stick son dispositivos que han gozado (y lo siguen haciendo) de una gran popularidad gracias a que permite que veamos contenido de plataformas de streaming en casi cualquier televisor, ofreciendo así una mayor facilidad a la hora de acceder a las mismas (no hace falta comprar una tele nueva). Pero no son la única opción de compra. El Xiaomi TV Box S 3rd Gen es una de las mejores alternativas, sobre todo ahora que MediaMarkt la tiene de oferta por 54,99 euros en lugar de 74,99 euros.

Un dispositivo ideal para ver contenido de streaming en casi cualquier tele

El Xiaomi TV Box S 3rd Gen es un dispositivo que se puede utilizar en cualquier televisor, siempre y cuando este incorpore un puerto HDMI. Lo interesante es que permite que veamos contenido de plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Disney+, entre otros y, por supuesto, previa suscripción de pago.

Además, uno de los puntos fuertes, sobre todo comparado a las generaciones más actuales de los Fire TV Stick, que no permiten instalar apps de terceros, es que su sistema operativo es Google TV. Esto es interesante porque permite descargar e instalar un enorme surtido de aplicaciones.

Por supuesto, el Xiaomi TV Box S 3rd Gen ofrece una resolución 4K, además de compatibilidad con los formatos Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos. Además, incluye un mando que incorpora botones con acceso directo a algunas plataformas de streaming.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR La compatibilidad con los formatos de imagen y sonido : es compatible tanto con Dolby Vision y Dolby Atmos como con HDR10+.

: es compatible tanto con Dolby Vision y Dolby Atmos como con HDR10+. Su utilidad, tanto para televisores que no son smart TVs como para televisores inteligentes que tienen un rendimiento justito. ❌ LO PEOR No tiene conector Ethernet. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo para ver contenido en streaming que mejore el rendimiento de tu televisor, sobre todo si buscas un modelo que te permita instalar apps de terceros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si no vas a instalar apps de terceros y quieres un dispositivo que sea compatible con Alexa, ya que en ese caso es mejor apostar por los Fire TV Stick de Amazon.

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Imágenes | Xiaomi

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