Si tienes mascotas (o pelo largo) en casa, esta aspiradora de Levoit soluciona el mayor problema de las de gama media

Casi todas las aspiradoras verticales inalámbricas prometen mucho, pero la prueba de fuego es siempre la misma: la alfombra del salón y los pelos enganchados en el rodillo. Llevo un tiempo con esta Levoit LVAC-200 y, si por algo me llamó la atención desde el primer momento, fue por su cabezal antienredos, que ha sido toda una grata sorpresa.

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Ligera, elegante y al grano

Tras probar varias aspiradoras de escoba con cepillo de cerdas tradicional, este modelo de Levoit me convenció por su rodillo de goma. Evita que los pelos de mi perro se queden enrollados en el eje central y los manda directos al depósito, por lo que por fin me he olvidado de tener que andar cortándolos con tijeras después de cada pasada.

Otra de las cosas que más me gustan es su simplicidad. No cuenta con pantallas LED ni menús complejos (como las aspiradoras Dyson), pero ni falta que le hace: solo incorpora un botón de encendido/apagado y otro para cambiar la velocidad. Es perfecta si buscas un dispositivo práctico, sin florituras innecesarias.

Su ligereza es otra de sus grandes bazas. Con apenas 1,6 kg de peso es muy cómoda de manejar, incluso en la típica limpieza a fondo del domingo, ya que no se hace pesada ni cansa la muñeca tras un rato largo de uso.

En cuanto a la autonomía, da de sobra para pisos de tamaño estándar de una sola pasada. Además, el fabricante ofrece versiones según las necesidades de espacio (para superficies de hasta 75 m² o 100 m²).

Por último, dos detalles muy prácticos para el día a día: se mantiene de pie por sí sola, lo que facilita muchísimo guardarla si no te sobra espacio en casa, y se convierte en aspiradora de mano en un par de clics con sus boquillas extra, algo ideal para limpiar los sofás o dejar el coche a punto.

⚡ EN RESUMEN: aspiradora levoit Levoit LVAC-200 ✅ LO MEJOR El rodillo antienredos de goma: cumple perfectamente lo que promete; los pelos de mascotas o pelo largo no se quedan atascados en el eje y van directos al depósito.

cumple perfectamente lo que promete; los pelos de mascotas o pelo largo no se quedan atascados en el eje y van directos al depósito. Sorprendentemente ligera y manejable: con solo 1,6 kg en mano (unos 2,8 kg montada) y un diseño que se coloca plano en 180°, permite limpiar debajo de sofás y camas sin esfuerzo. ❌ LO PEOR Autonomía limitada en modo Turbo... Aunque dura hasta 30-50 min en modo Eco/normal, a máxima potencia la batería apenas alcanza los 12-15 minutos.

Aunque dura hasta 30-50 min en modo Eco/normal, a máxima potencia la batería apenas alcanza los 12-15 minutos. Depósito ajustado (0,75 litros)... Es suficiente para un piso medio, pero si tienes varios perros o gatos que sueltan mucho pelo, tendrás que vaciarlo con frecuencia durante la limpieza. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes perros o gatos en casa que sueltan pelo a diario y quieres olvidarte de desenredar el rodillo a mano y, sobre todo, vives en una casa de tamaño medio (de hasta 100 metros cuadrados como máximo). ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu casa es muy grande o de varias plantas, ya que la batería se puede quedar corta para limpiar de una sola vez.

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Imagen | Fran León (Xataka) y Levoit

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