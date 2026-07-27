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Tiene 49 pulgadas, pero no es una tele: este monitor gaming es enorme y nunca ha estado tan barato

Un monitor grande y con especificaciones orientadas a tener una muy buena experiencia gaming

Philips Evnia
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Alberto García

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Hoy en día podemos encontrar monitores enormes orientados a tener una muy buena experiencia gaming. El Philips Evnia es un buen ejemplo, ya que se trata de un modelo orientado a exprimir al máximo los videojuegos y cuenta con un formato curvo muy atractivo. Eso sí, es un monitor caro, aunque ahora mismo Amazon lo tiene por 622,89 euros (antes 769 euros) en lo que es su precio mínimo histórico.

Philips Evnia 49M2C8900LA

Philips Evnia 49M2C8900LA

Hoy en Amazon — 622,89 MediaMarkt — 799,00 El Corte Inglés — 799,90 PcComponentes — 889,00
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Un monitor enorme orientado al gaming

Philips Evnia Amazon

El Philips Evnia (49M2C8900LA) es un monitor que incorpora un panel QD-OLED con diagonal de 49 pulgadas, un tamaño que solemos ver más en televisores que en monitores. No obstante, el formato es distinto, ya que aquí nos encontramos con un diseño ultrapanorámico con formato curvo.

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Su pantalla cuenta con tratamiento antirreflejos y ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales. También ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y una resolución de 5.120 x 1.440 píxeles. Además, viene con función MultiView compatible con dos dispositivos.

Por otro lado, el monitor de Philips incorpora altavoces que ofrecen una potencia de audio de 30W a 2.2. canales y es compatible con soportes VESA de 100 x 100 mm. Respecto a su conectividad, viene con un par de puertos HDMI, cuenta con DisplayPort 1.4 y también con un puerto USB-C.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Evnia hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla: no solo ofrece una buena calidad de imagen, sino también una alta tasa de refresco y tratamiento antirreflejos.
  • Incluye un sistema de altavoces.

❌ LO PEOR

  • La peana es muy grande.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen monitor gaming que esté de oferta a un precio muy ajustado.

⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes mucho espacio en el escritorio, sobre todo si no vas a colocar un soporte VESA, ya que la peana es bastante grande.

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