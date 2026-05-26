Tenía la tablet medio olvidada y la he sustituido por mi eReader para leer manga. La experiencia ha sido mejor de lo que esperaba

Llevaba muchísimo tiempo sin leer manga, pero este fin de semana he querido volver a la lectura precisamente con 'Tokyo Ghoul', la última obra que leí hace ya... ¿cuántos? ¿siete, ocho años? Y quise hacerlo desde mi eReader, pero como no me acababa de convencer empecé a leer desde la tablet Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen). Y vaya cambio.

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De eReader a tablet

Todos los días suelo leer algo, y aunque lo normal es que me ponga con alguna que otra novela, ahora me ha dado por el manga. ¿Se pueden leer libros de este tipo en eReaders? Por poder, se puede, pero la experiencia afecta mucho dependiendo de la diagonal de pantalla.

Mi eReader es el Kobo Clara 2E que tiene una pantalla de seis pulgadas; es prácticamente igual que la del Kobo Clara BW que es el de la generación actual. Para este tipo de libros antes tiraría por un modelo más grande, como el Kobo Libra Colour o un Kindle Paperwhite. Y es básicamente porque algunos textos están escritos con un texto muy pequeño; se puede ampliar cada página, pero puede afectar mucho la experiencia, sobre todo si el eReader no tiene un buen rendimiento o la tasa de refresco va un poco lenta.

Por esta misma razón he probado a ver qué tal era leer desde la tablet. Evidentemente, por el tamaño de la pantalla sabía que no tendría ningún problema a la hora de leer el texto sin tener que ampliar la página. Lo que me escamaba realmente era el tema de la batería, porque esta tablet tarda bastante tiempo en cargarse.

Como tenía la tablet un poco olvidada, ahora mismo únicamente la estoy utilizando para leer manga. Por ello he puesto el modo ahorro de energía y se nota una barbaridad. No la he tenido que cargar en todo el fin de semana, y me ha dado hasta ahora unas seis horas de pantallas gastando un 19% de batería. Evidentemente no llega a las cifras que da un eReader, pero no está nada mal.

También ha ayudado el hecho de que cuando he estado leyendo manga he desactivado tanto el WiFi como el Bluetooth, y he puesto un filtro de lectura en los ajustes de la tablet. De esta forma, con todos los ajustes bien configurados, la experiencia de uso me ha cambiado radicalmente la perspectiva que tenía de utilizar la tablet para leer.

Prefiero un eReader por su tamaño, sobre todo si quiero leer fuera de casa (algo que suelo hacer con bastante frecuencia), y por lo bien que se lee el texto de las novelas, pero leer manga es algo que no barajaba hacer en mi tablet, y la experiencia ha sido muy buena.

Como último apunte, más arriba he comentado que utilizo la Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen), que está descatalogada; se puede comprar reacondicionada en Back Market por 164 euros. No obstante, en su lugar, ahora mismo apostaría antes por la Lenovo Tab M11, que no se diferencia demasiado y su precio en la tienda oficial es de 149,01 euros.

⚡ EN RESUMEN: lenovo tab m10 plus ✅ LO MEJOR Pantalla y altavoces : la pantalla se ve muy bien para consumir contenido multimedia y los altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

: la pantalla se ve muy bien para consumir contenido multimedia y los altavoces son compatibles con Dolby Atmos. Batería: la batería aguanta bastante, dando autonomías muy buenas consumiendo contenido multimedia. ❌ LO PEOR L a carga rápida es muy lenta .

. Almacenamiento: la versión disponible en Back Market únicamente cuenta con 128 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet para utilizar con cierta frecuencia, sobre todo si la quieres para ver contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizarla para jugar o para trabajar, ya que este modelo no es muy potente y no es demasiado fluida.

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