La tele perfecta para ver el Mundial de fútbol: un modelo QD-Mini LED de 75 pulgadas que está de oferta en el Día sin IVA

Si para el Mundial de fútbol, que está a la vuelta de la esquina, has pensado que es un buen momento para renovar el televisor, MediaMarkt ahora mismo tiene un buen surtido de ofertas durante su Día sin IVA. De entre ellas destaca sin lugar a dudas el TCL 75C6K, un modelo grande que ha bajado hasta los 756,19 euros (antes 915 euros).

Una tele QD-Mini LED grande, y ahora más barata

El TCL 75C6K es un televisor que resulta atractivo para ver deportes, y esto es gracias a que incorpora un panel QD-Mini LED. Este tipo de paneles ofrecen un buen nivel de brillo y con su tasa de refresco de hasta 144 Hz puedes ver contenido, como partidos de fútbol, con una buena fluidez.

Además, otro de los puntos más destacables es que hablamos de una tele que, en este caso, incorpora una pantalla de 75 pulgadas, un tamaño bastante grande para el precio que tiene ahora mismo esta configuración. No obstante, en el caso de querer otros tamaños, también están de oferta las configuraciones de 55 pulgadas, 85 pulgadas y 98 pulgadas.

Por otro lado, cabe mencionar que este televisor también cuenta con sistema operativo Google TV, por lo que podrás descargar un enorme surtido de aplicaciones. Además, es compatible con Dolby Vision y con Dolby Atmos y su sistema de sonido está firmado por Onkyo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL 75C6K hoy ✅ LO MEJOR S u apartado de imagen : además de su panel QD-Mini LED, este televisor destaca por la diagonal de 75 pulgadas que está de oferta.

: además de su panel QD-Mini LED, este televisor destaca por la diagonal de 75 pulgadas que está de oferta. Su sistema operativo: Google TV es uno de los sistemas operativos más atractivos porque cuenta con un buen surtido de aplicaciones disponibles para descargar. ❌ LO PEOR Su apartado de audio: pese a contar con un sistema firmado por Onkyo y ser compatible con Dolby Atmos, cuenta únicamente con 2.1 canales, por lo que es recomendable tener una barra de sonido si se busca una mejor experiencia de sonido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor que sea ideal para ver deportes, que además tenga un buen tamaño y que cuente con Google TV. ⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando un televisor para ver sobre todo cine, ya que en este caso es interesante barajar opciones dentro de los televisores OLED.

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Imágenes | TCL

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