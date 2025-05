La Tech Week rebaja el ratón para jugar más vendido de Amazon. Este Logitech inalámbrico, cómodo y barato

En más de una ocasión hemos comentado la importancia de contar con unos buenos periféricos que no sólo no nos lastren mientras usamos nuestros equipos, sino que además nos faciliten la vida todo lo posible. Más aún cuando hablamos de jugar, terreno en el que cada milisegundo cuenta. Pero no siempre hace falta gastar mucho para estrenar un buen periférico gaming y este ratón (en Amazon por 36,89 euros) es un magnífico ejemplo de ello.

Está disponible en varios colores

Amazon acaba de lanzar una nueva campaña de rebajas en tecnología: la Tech Week. Y entre las ofertas más destacas en periféricos de hoy, encontramos la protagonizada por el G305 de Logitech. Un ratón gaming barato y cómodo, que además de para jugar podemos usar perfectamente en todo tipo de escenarios. Incluso para trabajar.

Se trata del ratón más vendido de su categoría en Amazon, con más de 17.000 reseñas mayoritariamente positivas. Y no me extraña, teniendo en cuenta lo interesante que resulta para lo que cuesta al ofrecer prácticamente lo mismo que modelos mucho más caros, pero por apenas 35 euros.

Estamos ante un ratón inalámbrico que se conecta a nuestro equipo a través del receptor de red 2,4 GHz que incluye. Esto, sumado a su tecnología Lightspeed, se traduce en una latencia mínima, similar a la que obtendríamos de un modelo alámbrico. Todo ello, con una autonomía bestial con una sola pila.

Cuenta con un sensor de 12.000 DPI con los que tendremos de sobra en cualquier tarea, y por supuesto también para jugar. Sus seis botones pueden ser configurados a nuestro gusto mediante el completo software de Logitech, el cual permite además guardar un perfil en el propio ratón. Y lo encontramos en diferentes colores (blanco, azul, púrpura y negro).

