La semana que viene llega a Lidl este robot aspirador low cost ideal para la limpieza del día a día

Revisando el folleto de Lidl para la semana que viene, nos hemos topado con uno de esos lanzamientos que prometen agotar existencias en cuestión de horas. La cadena alemana pondrá a la venta este robot aspirador Silvercrest (que ya se puede comprar online) por 69,99 euros. Se trata de un dispositivo que elimina de un plumazo la barrera del precio para todos aquellos que quieren olvidarse de la escoba sin necesidad de gastarse lo que vale un modelo de gama alta.

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Sencillez, potencia y autonomía para el día a día

El robot aspirador Silvercrest de Lidl no busca competir en la liga de los sensores láser LiDAR de 600 euros, pero su propuesta es sumamente inteligente: ofrecer una limpieza automática, eficiente y sin complicaciones. Cuenta con una autonomía de hasta 90 minutos, tiempo más que suficiente para dar una pasada completa a un piso estándar antes de regresar de forma totalmente automática a su base de carga.

Para adaptarse a cualquier tipo de suciedad, el dispositivo incorpora tres modos de limpieza: clásico (limpieza en modo aleatorio); puntual (limpieza en forma de espiral) y esquinas (que acaba con las pelusas rebeldes que se acumulan en los rincones).

Además, es un dispositivo ideal para hogares con mascotas o personas alérgicas, ya que su depósito de 420 ml incorpora un filtro EPA-12 premontado. Eso sí, tienes que tener en cuenta que estamos hablando de un robot aspirador básico, así que olvídate de controlarlo desde el móvil (aunque trae mando a distancia) o mediante comandos de voz.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador silvercrest de lidl ✅ LO MEJOR Muy fácil de usar: al no depender de aplicaciones móviles complejas que se desconfiguran con el WiFi, cualquier persona (incluidas las personas mayores) puede usarlo desde el primer minuto con su mando a distancia.

al no depender de aplicaciones móviles complejas que se desconfiguran con el WiFi, cualquier persona (incluidas las personas mayores) puede usarlo desde el primer minuto con su mando a distancia. Silencioso y autónomo: sus 90 minutos de batería son más que suficientes para un piso medio y, cuando nota que se va a apagar, vuelve solo a su base a recargar. ❌ LO PEOR Navegación aleatoria (sin mapeo)... No lleva cámaras ni sensores láser (LiDAR). Se mueve mediante un algoritmo de rebote. Esto significa que pasará tres veces por el mismo sitio y, a veces, se dejará alguna zona sin tocar.

No lleva cámaras ni sensores láser (LiDAR). Se mueve mediante un algoritmo de rebote. Esto significa que pasará tres veces por el mismo sitio y, a veces, se dejará alguna zona sin tocar. Choca con los obstáculos... Aunque tiene sensores de caída (para no caerse por las escaleras) y parachoques, suele golpear suavemente las patas de las sillas y los muebles antes de cambiar de dirección. 💡 CÓMPRALO SI... Nunca has tenido un robot aspirador y quieres probar si realmente te resulta útil sin gastar una fortuna, es el modelo de entrada ideal. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu casa tiene 120 metros cuadrados y un pasillo largo con muchas puertas, el robot se perderá, se agotará su batería antes de terminar y la limpieza será caótica.

La alternativa barata de Cecotec que puede interesarte

Este robot aspirador de Lidl tiene toda la pinta de que se agotará rápido. Si no llegas a conseguirlo y quieres un dispositivo de limpieza barato, esta Conga M10 X-Treme cuesta ahora 89,90 euros en Amazon.

Tiene una potencia de 2.000 Pa y barre, aspira y friega y pasa la mopa. Su autonomía es de hasta 120 minutos y cuenta con sensores anticaídas y dos cepillos laterales que recogen la suciedad de forma precisa, alcanzando esquinas y bordes.

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Imagen | Webedia, Silvercrest (Lidl) y Cecotec

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